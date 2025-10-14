スキマ時間×在宅ワーク特化型クラウドソーシングサイト「スポットワークス」をローンチ

株式会社アイドマ・ホールディングス

人の力とテクノロジーで再現性のある経営ソリューションを提供する株式会社アイドマ・ホールディングス（本社：東京都品川区、代表取締役：三浦 陽平、以下：当社）は、スキマ時間に働きたいクラウドワーカー（ユーザー）と業務を外部委託したい企業をマッチングするクラウドソーシングサイト「スポットワークス」を2025年10月14日（火）にローンチしました。

スポットワークス：https://spotwork-s.com/(https://spotwork-s.com/)

「スキマ時間×在宅ワーク」に対応する、新しい働き方の提案

「スポットワークス」は、短時間業務を行いたいクラウドワーカーと、限られた社内リソースで効率的に業務を遂行したい企業を結ぶ、クラウドソーシングサイトです。実際の業務も遂行できるAI「デジタルワーカー」を導入しており、求人情報の作成支援に加えて、AIが実行可能な業務はデジタルワーカーが対応し、人の手が必要な業務のみをクラウドワーカーに依頼できる仕組みを整えています。

既にクラウドワーカーの先行登録を実施しており、800人を超えるクラウドワーカーが登録しています。これは、スキマ時間を活用した柔軟な働き方に対する関心の高さを示しており、今後の需要拡大が期待されます。

労働人口の減少が進むなか、企業が持続的な成長を実現するためには、外部人材やテクノロジーを活用した生産性の向上が不可欠です。当社は、こうした社会課題に対し、クラウドワーカー活用の多様化とAIの推進をかけ合わせることにより、人手不足の課題を抱える企業に対して、即戦力の確保とさらなる業務効率化の支援を行ってまいります。

決済から納品までを簡便化、企業・クラウドワーカー双方に安心を提供

企業は、あらかじめスポットワークス内で利用可能なポイントをチャージし、必要なタイミングでワークの登録を行います。デジタルワーカーが業務内容を質問形式で整理し、求人作成が自動的に完了します。デジタルワーカーで業務が実行できる場合は、デジタルワーカーに依頼するか、クラウドワーカーへ依頼するかを選択することができます。業務完了時に、領収書発行・ポイント付与が自動で処理され、未払いや面倒な事務手続きが簡略化されています。

業界最安水準の手数料で導入ハードルを軽減

企業は手数料 10 %のみで利用でき、それ以外の費用は一切かかりません。クラウドワーカー側は

無料で利用できます。

クラウドワーカー（ユーザー）側のおすすめポイント

企業（依頼者）側のおすすめポイント

ママワークスとの連携によるシナジー創出

当社は、在宅ワーク特化型求人サイト「ママワークス」を運営しており、会員数は65万人を超えています。スポットワークスは、ママワークスが提供する在宅・長期型の仕事に加え、短時間・単発型の働き方を提案するものであり、既存会員のスキマ時間活用を促進する新たな選択肢となります。

ママワークス登録者がスポットワークスを併用することで、日常生活の合間にも仕事ができる環境を整え、より柔軟な働き方を実現します。これにより、企業は短期的な人手不足を迅速に補うことが可能となり、ワーカーは時間や場所に縛られない自由な働き方を選択できるようになります。

今後の展望

当社は、スポットワークスの運営を通じて、より多様な働き方の実現を推進してまいります。今後は、登録企業の業務内容に合わせたマッチング精度の向上を図るとともに、依頼プロセスのさらなる自動化を進めていきます。また、AIと人の協働による新しい働き方のモデルを確立し、短時間・短期業務でも安心して活用できる環境を整備することで、企業と個人の双方が持続的に成長できる社会の実現を目指してまいります。

■株式会社アイドマ・ホールディングスについて

企業名:株式会社アイドマ・ホールディングス

本社所在地:東京都品川区上大崎 2-13-30 oak meguro 5・10F

代表者:代表取締役 三浦 陽平

設立:2008 年 12 月 22 日

事業内容:営業支援事業、業務支援事業、経営支援事業

ホームページ:https://www.aidma-hd.jp/