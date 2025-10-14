プログラミングスクール検索サイト「コエテコキャンパス byGMO」が口コミ掲載数No.1を獲得【GMOメディア】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社（代表取締役社長：森 輝幸 以下、GMOメディア）が運営する社会人・大学生の学びを応援するプログラミングスクール検索サイト「コエテコキャンパス byGMO」（URL：https://coeteco.jp/campus）は、株式会社日本マーケティングリサーチ機構（代表取締役：一戸 剛）が実施した「2025年9月期 大人向けIT系スクールの口コミ掲載サイトにおける市場調査」において、口コミ掲載数が2,128件でNo.1を獲得しました。



「コエテコキャンパス byGMO」では、社会人がプログラミングやAIを学ぶ際に欠かせない「受講生の声」の収集・公開に注力しており、このたびの調査結果により、その取り組みが改めて評価されたものです。

【社会人のプログラミング学習が注目される背景】

■生成AI時代に対応した人材育成の必要性

ChatGPTをはじめとする生成AIの普及により、社会ではAIを活用できる人材への需要が急速に高まっています。従来のプログラミング学習に加え、AIリテラシーやデータ分析スキルの習得が、キャリア形成や企業のDX推進に欠かせないものとなっています。

■AIスクールや短期集中型カリキュラムの拡大

プログラミングスクールは「エンジニア養成」の枠を超え、非エンジニア層がAI・データ活用を学ぶ場として拡大しています。特にPythonや生成AIの活用スキルを短期間で学べるカリキュラムを備えた「AIスクール」が注目されています。

■口コミの重要性と入学前後のギャップ解消

高額かつ長期の受講となるケースが多いため、実際の受講生の声をもとにスクールを比較・検討する動きが強まっています。その一方で、「入学前の期待」と「受講後の実態」にギャップを感じるケースもあり、信頼できる口コミ情報の整備は業界全体の課題となっています。

【口コミ投稿キャンペーン】

「コエテコキャンパス byGMO」では2025年10月14日（火）～10月31日（金）の期間限定で口コミ投稿キャンペーンを実施いたします。

対象は、AIを学べるカリキュラムを有するIT系スクールです。期間中に、対象スクールに関する口コミと受講証明（受講を確認できる画像）の提出をいただいた方に、通常最大2,000円分のところ、最大5,000円分のAmazonギフト券を進呈いたします。

■口コミ投稿キャンペーン概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5071_1_62a378c532d2819cf2485fd7e303e7f2.jpg?v=202510141156 ]

【今後の展望】

GMOメディアでは、「コエテコ byGMO」「コエテコキャンパス byGMO」を通じて、子どもから大人まで幅広い世代の「学び」を支援しています。今後も、利用者にとって価値ある情報を提供し、AI時代に対応したリスキリングやIT人材育成に貢献してまいります。

【調査概要】

調査名：2025年9月期 大人向けIT系スクールの口コミ掲載サイトにおける市場調査

調査機関：株式会社日本マーケティングリサーチ機構

調査方法：デスクリサーチ

調査対象：大人向けIT系スクールの口コミを掲載する主要9サイト

【「コエテコキャンパス byGMO」について】（URL：https://coeteco.jp/campus(https://coeteco.jp/campus)）

■社会人向けのプログラミング・Webデザインスクール口コミ数No.1

GMOメディアが運営する「コエテコキャンパス byGMO」は、大学・各種学校・社会人向けのプログラミングスクール、Webデザインスクール、Webマーケティングスクールなどについて口コミともに掲載・紹介するポータルサイトです。実際にスクール卒業生にインタビューした記事もあわせて掲載しています。 また、各スクールの料金、カリキュラム、運営会社、よくある質問、転職保証などを比較してスクールを選ぶことが可能です。

