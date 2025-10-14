「フランクフルト・ブックフェア2025（Frankfurter Buchmesse 2025）」に出展いたします

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、ドイツ・フランクフルトで開かれる「フランクフルト・ブックフェア2025（Frankfurter Buchmesse 2025）」のジャパンブースに出展いたします。

フランクフルト・ブックフェア2025（Frankfurter Buchmesse 2025）

Frankfurter Buchmesse 2025ロゴ

会 期： ドイツ現地時間 2025年10月15日（水）～19日（日）

開催地： ドイツ フランクフルト国際見本市会場（Messe Frankfurt（Ludwig-Erhard-Anlage1, 60327 Frankfurt am Main））

出展場所： フランクフルト・ブックフェア ジャパンブース

公式HP(英語)： http://www.buchmesse.de/en

フランクフルト・ブックフェアは、昨年2024年92か国からおよそ23万人の来場があり、出展社数は4,300社にもなる国際的な出版見本市です。今回、秀和システム新社が出展するジャパンブースは過去最大の面積で、計19の出版社が共同出展いたします。

当日は、ドイツ等の出版社やエージェントとの商談を予定しております。

また、TWO VIRGINS GROUPとして株式会社トゥーヴァージンズ、株式会社Jパブリッシング、株式会社秀和システム新社、株式会社サトクリフの版権商談（ライセンスアウト・ライセンスイン）を行います。

海外向け版権カタログ

株式会社トゥーヴァージンズと株式会社秀和システム新社では、海外向けの版権カタログを制作しております。（英語）

▼株式会社秀和システム新社 英語版カタログ

Rights Inquiry

For the foreign rights inquiry, please contact

info@sws-s.jp

株式会社秀和システム新社・英語版カタログ :https://twovirgins.app.box.com/s/u2v2my2i2b3iobhzdobhur0zhktkhw22

▼株式会社トゥーヴァージンズ 英語版カタログ

Rights Inquiry

For the foreign rights inquiry, please contact

info@twovirgins.jp

株式会社トゥーヴァージンズ英語版カタログ :https://twovirgins.app.box.com/s/tkrio5utnkpdyrdll1rwd1fwwbjk6co6

グループ・会社情報

トゥーヴァージンズグループ：https://twovirgins-group.com/

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/

版権問い合わせ先：info@twovirgins.jp

株式会社秀和システム新社：https://www.shuwasystem.co.jp/

版権問い合わせ先：info@sws-s.jp

株式会社Jパブリッシング：https://www.j-publishing.co.jp/

版権問い合わせ先：https://www.j-publishing.co.jp/contact

株式会社サトクリフ：https://sutcliff e.jp/(https://sutcliff%20e.jp/)

サービス問い合わせ先：https://sutcliff e.jp/contact/(https://sutcliff%20e.jp/contact/)