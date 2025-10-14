こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
10月24日(金)「スポーツデポ ステラタウン大宮店」がグランドオープン！
～約200ブランド8万点以上の品揃え～
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、2025年10月24日(金)さいたま市の大型ショッピングセンターであるステラタウン大宮3階に「スポーツデポ ステラタウン大宮店」をグランドオープンいたします。
オープンを記念して10月24日(金)～11月4日(火)の期間、オープン特別奉仕品のご用意に加え、スポーツデポ ステラタウン大宮店にて店内商品お買上げでアルペンポイント15％還元を実施いたします。
【スポーツデポ ステラタウン大宮店の特徴】
＜あなたにあったスタイルを全身でコーディネート＞
ウェアはナイキやアディダス、ニューバランス、アンダーアーマー、プーマ、オークリーといった人気ブランドを豊富にラインナップ。アルペン限定商品も展開しており、ここでしか手に入らない特別な一着に出会えます。売場はメンズ・レディスのジェンダー別になっており、シーズンごとの注目アイテムにフォーカスした売場づくりを行います。ジュニアやレディスのフィットネスウェアも同様に人気ブランドを幅広く取り揃えております。
スニーカーは、定番からトレンドブランドまで展開しております。話題のハンズフリーシューズや人気のローカットモデルをはじめ、デザイン性と快適性を兼ね備えたアイテムが揃います。レディスからメンズ、ジュニアまで幅広い世代に対応し、日常使いからアクティブシーンまで、ライフスタイルに合わせたスニーカーをお選びいただけます。
＜スポーツを楽しむすべての方に＞
ランニングコーナーは、ナイキやアシックス、アディダスなど定番ブランドをはじめ、オンやホカなど
注目ブランドもカラーバリエーション豊富に取り扱っております。ウェアはオンやザ・ノース・フェイスなど希少ブランドも展開。インソールやランニング専用ソックス、バッグなどアクセサリーも充実し、トータルでコーディネートが可能です。また、日本シグマックス(株)製の最新「3D 足形測定器」で足の形状を細かくチェックし、専任スタッフが最適な一足をご提案。IMBOXによるシューズコーティングサービスもご提供しており、幅広いランナーをサポートいたします。
サッカーコーナーは、ミズノ、アシックス、ナイキ、アディダス、プーマなどの人気ブランドを中心に展開。ジュニアシューズも16cmから展開と充実しており、成長期のお子様の足に負担をかけないフィット感抜群のシューズをお選びいただけます。ウェアはアスレタ、アンブロ、プーマなどを中心に、部活生からジュニアまで幅広く対応。さらにタビオの高機能ストッキングなど、細部までこだわったアイテムもご用意しております。
バスケットボールコーナーは、ナイキ、ジョーダン、アシックスなどを中心にシューズ・ウェアを展開。シューズはルカやテイタムなど注目のシグネチャーモデルも充実しております。ウェアはファッションを楽しみたい方にもおすすめのティゴラ×アクター、ティゴラ×ビームスのコラボアイテムなど、オリジナル商品も取り扱っております。
＜日常からフィールドまで、アウトドアをもっと身近に＞
アウトドアウェアは、ザ・ノース・フェイス、コロンビア、マムート、ティゴラなどを中心に展開。カジュアルにもアウトドアシーンにも対応できる幅広いラインナップで、街でも自然の中でも快適に過ごせるスタイルを提案します。
トレッキングでは、ザ・ノース・フェイス、コロンビア、サロモン、グレゴリー、マムートなど人気ブランドを取り揃えております。ハイキングから富士登山まで幅広く対応でき、デイリーユースにも活躍する機能性の高いアイテムをセレクトしています。
【グランドオープンセール情報】
10月24日(金)～11月4日(火)の12日間限定で開催いたします。オープン大特価にてご用意した日替
わり奉仕品（10月24日(金)～10月26日(日)の3日間限定）や、期間限定特価の商品も多数ございます。
＜グランドオープン特別企画＞
企画：店内商品お買上げでアルペンポイント15％還元
オープン特価のお買得商品も15％ポイント還元の対象となります。
※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。
※一部ブランド・商品に対象外がございます。
期間：10月24日(金)～11月4日(火)
＜セール情報はこちらから＞
URL：https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20251023_stellartown_o/
※デジタルチラシは10月23日(木)9:00より公開となります。
【店舗情報】
店 名：スポーツデポ ステラタウン大宮店
住 所：埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目854‐1 （ステラタウン大宮3階）
電 話 番 号：048-654-2712
オープン日：2025年10月24日(金)10:00オープン
営 業 時 間：10:00～21:00
店 舗 Ｈ Ｐ：https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7676
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
