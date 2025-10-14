GO TO WINERY！ 限定タクシーで行く、ワイナリーツアーを開催します！

市内ワイナリー等をタクシーで巡り、にらさきワインのルーツやテロワールをお楽しみください。

（『にらえきマルシェ』も同時開催）









JR韮崎駅を起点に、市内のワイナリー4ヶ所とワイナリー開設予定者の農園1ヶ所をタクシーで巡ります。

コースは5つ！＜2ヶ所を巡るコースが2つ(2,000円)、3ヶ所を巡るコースが2つ(3,000円)、5ヶ所(全ワイナリー)を巡るコースが1つ(5,000円)＞

合計9便運行します。

※完全予約制（先着順）

参加ワイナリーは、“マルス穂坂ワイナリー”、“ドメーヌ茅ヶ岳”、“能見園 河西ワイナリー”、“ドメーヌCreation farm”のほか、

今後ワイナリーの開業を目指している“Domaine Kyoko Hosaka準備室”(ワイナリーがまだないため農園でのサービス提供)。

各ワイナリーにて、試飲(有料)、商品販売、ワイナリーや農園の紹介などオリジナルのプログラムが楽しめます！

詳細情報

■日時

2025年11月3日(月曜日・祝)

※完全予約制(先着順)

※運行時間は以下の各コースの

リンク先をご確認ください。

■受付・発着場所

R韮崎駅前※詳しくは下の地図をご覧ください。

タクシー発着場所(PDFファイル:240.9KB)

■料金

※各ワイナリーでの試飲には別途料金がかかります。

※Domaine Kyoko Hosaka準備室が含まれるコースは、4種類のワインとペアリングフードのセット提供となり、別途料金2,000円がかかります。

●2,000円コース対象コース〈ワイナリー2ヶ所を巡るコース〉

1.穂坂方面A(ドメーヌCreation farm・マルス穂坂ワイナリー)

2.穂坂方面B(ドメーヌ茅ヶ岳・Domaine Kyoko Hosaka準備室)

●3,000円コース対象コース〈ワイナリー3ヶ所を巡るコース〉

3.能見園 河西ワイナリー+穂坂方面A

4.能見園 河西ワイナリー＋穂坂方面B

●5,000円コース対象コース〈ワイナリー5ヶ所を巡るコース〉

5.全ワイナリー(能見園 河西ワイナリー・ドメーヌ茅ヶ岳・マルス穂坂ワイナリー・ドメーヌCreation farm・Domaine Kyoko Hosaka 準備室)※マルス穂坂ワイナリーにて昼食時間があります。昼食は各自ご持参ください。現地での販売はございませんので、ご了承ください。

ご予約

予約期間：10月1日(水曜日)10時～10月30日(木曜日)17時

※ご希望コースの以下のリンク先から必要事項をご入力のうえお申込みください。

（デフォルトのブラウザを開いてお申込みください。）

※各コース定員となり次第締め切らせていただきます。

※お申込み状況は、各コースのリンク先の申込人数欄をご確認ください。(残りの申込可能人数が表示されています。)

※料金やスケジュール等の詳細は各コースのリンク先をご確認ください。

にらさきワイナリーツアー2025 運行表 (PDFファイル: 215.9KB)

にらさきワイナリーツアー2025 ワイナリー滞在時間 (PDFファイル: 434.0KB)

各ワイナリープログラム (PDFファイル: 193.0KB)

1.穂坂方面A

“ドメーヌCreation farm” と “マルス穂坂ワイナリー” の2つのワイナリーを巡るコースです。（所要時間：約135分＊料金：2,000円）

【定員4名様】韮崎駅9時55分発

【定員4名様】韮崎駅13時00分発

【定員8名様】韮崎駅14時00分発

2.穂坂方面B

“ドメーヌ茅ヶ岳” と “Domaine Kyoko Hosaka準備室” の2つのワイナリーを巡るコースです。（所要時間：約115分＊料金：2,000円）

【定員4名様】韮崎駅10時50分発

【定員8名様】韮崎駅12時50分発

【定員4名様】韮崎駅14時30分発

※ツアー料金2,000円の他に、Domaine Kyoko Hosaka準備室でワインとペアリングフードのセット提供料金2,000円がかかります。

3.能見園 河西ワイナリー + 穂坂方面A

"能見園 河西ワイナリー" と “マルス穂坂ワイナリー” と “ドメーヌCreation farm” の3つのワイナリーを巡るコースです。（所要時間：約185分＊料金：3,000円）

【定員8名様】韮崎駅9時30分発

4.能見園 河西ワイナリー ＋ 穂坂方面B

“能見園 河西ワイナリー” と “ドメーヌ茅ヶ岳” と “Domaine Kyoko Hosaka準備室” の3つのワイナリーを巡るコースです。（所要時間：約160分＊料金：3,000円）

【定員8名様】韮崎駅11時00分発

※ツアー料金3,000円の他に、Domaine Kyoko Hosaka準備室でワインとペアリングフードのセット提供料金2,000円がかかります。

5.全ワイナリー

全ワイナリーを巡るコースです。能見園 河西ワイナリー・ドメーヌ茅ヶ岳・マルス穂坂ワイナリー・ドメーヌCreation farm・Domaine Kyoko Hosaka 準備室（所要時間：約290分＊料金5,000円）

【定員8名】韮崎駅10時00分発

※ツアー料金5,000円の他に、Domaine Kyoko Hosaka準備室でワインとペアリングフードのセット提供料金2,000円がかかります。

※マルス穂坂ワイナリーにて昼食時間があります。昼食は各自ご持参ください。現地での販売はございませんので、ご了承ください。

注意事項

※20歳未満の方はご参加できません。

※料金は当日受付時に現金またはPayPayでお支払いをお願いします。(現金の場合は、おつりがでないようご協力をお願いします。)

※料金には、タクシー代金・保険料・消費税が含まれます。

※お一人様で複数コースを予約することも可能です。(タクシーは決められた時間で運行しますのでご注意ください。)

※乗り合いとなりますので、予めご了承ください。

※時間は目安となりますので、前後する場合もあります。

※添乗員の同行はありません。

※受付場所まではご自身でお越しください。また飲酒運転は絶対におやめください。

※各ワイナリーでの試飲には別途料金がかかります。 なお、Domaine Kyoko Hosaka準備室が含まれるコースは、4種類のワインとペアリングフードのセット提供となり、別途料金2,000円がかかります。

各ワイナリーのご紹介



能見園 河西ワイナリー



ドメーヌ茅ヶ岳



Domaine Kyoko Hosaka準備室



ドメーヌCreation farm



マルス穂坂ワイナリー