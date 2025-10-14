こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
スポルディングより、優れたグリップ力と鮮やかなカラーリングが特徴の合成皮革バスケットボール「SUPER FLITE（スーパーフライト）」シリーズより新色が登場
～屋内外問わずプレー可能な耐久性とハンドリング性能を両立～
世界中のアスリートを支えるスポーツブランドのスポルディング・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：マシュー・ケヴィン・マーフィー、以下スポルディング）は、機能性とデザイン性を兼ね備えた合成皮革バスケットボール「SUPER FLITE（スーパーフライト）」シリーズより新色2色をリリースいたしました。
SUPER FLITEシリーズは、ソフトでクッション性のあるカバー素材を採用し、抜群のグリップ力と快適なハンドリング性能を実現。屋内外を問わず、あらゆる環境でのプレーに対応する高い耐久性も兼ね備えています。特に、プレー中のボールコントロールが求められるシーンにおいて、プレイヤーのパフォーマンスを最大限に引き出します。
今回、新色としてビビットな配色が特徴の『トリコロール』（ホワイト×レッド×ブルー）と、クリーンな印象のホワイト×シルバーをベースにミントカラーのロゴをあしらった『ホワイト×シルバー×ミント』の２種類のカラーバリエーションが登場。どちらも視認性とデザイン性が高く、プレイヤーの好みやスタイルに合わせて選べる遊び心あふれるラインアップとなっています。
スポルディングはこれからも、バスケットボールを愛するすべての人々が、「明るく」「楽しく」プレーできるよう、革新性と実用性を両立した製品づくりに取り組んでまいります。
【商品概要】
SUPER FLITE TRICOLOR スーパーフライト トリコロール
トリコロールカラーのパネルデザインが爽やかな合成皮革バスケットボール
品番：78-168J
SIZE：７
MATERIAL：合成皮革
PRICE：\5,280 （本体 \4,800)
SUPER FLITE WHITE x SILVER x MINT スーパーフライト ホワイトｘシルバーｘミント
ホワイトとシルバーのオルタネートパネルにミントカラーのロゴが目を引く合成皮革バスケットボール
品番：78-169J (Size7)
品番：78-166J (Size6)
MATERIAL：合成皮革
PRICE：\5,280 （本体 \4,800)
本件に関するお問合わせ先
マーケティング（山田・木村） ｜℡ 03-6408-0451 | ✉natsushi.yamada@spalding.co.jp
関連リンク
SPALDING公式オンラインショップ
https://www.spalding.co.jp/
