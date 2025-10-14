¡ÖÀÐÀî²Â½ã£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥µ¥ó¥¯¥¹¥Ä¥¢ーin»°½Å¡×¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸òÎ®
¡¡£Ê£ÁÁ´ÇÀ¤Ï¡¢£±£°·î£±£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¡¦£Á£Ç£ÆÎë¼¯ÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¡¢Á´ÇÀ½êÂ°¤Ç¸µÂîµåÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÂîµå¶µ¼¼¡ÖÁ´ÇÀpresentsÀÐÀî²Â½ã£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥µ¥ó¥¯¥¹¥Ä¥¢ーin»°½Å¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¤µ¤ó¤È»°½Å¸©¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¡¡¡ÖÀÐÀî²Â½ã£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥µ¥ó¥¯¥¹¥Ä¥¢ー¡×¡Ê´ë²è¡§£É£Í£Ç¡Ë¤Ï¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÎáÏÂ£´Ç¯£´·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ïº£²ó¤Ç£´£±²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ÇÀ¼çºÅ¤Ï£¶·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´ä¼ê¶µ¼¼¤ËÂ³¤£±£±²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÐÀî¤µ¤ó¤¬¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Èー¥¯¥·¥çー¤ä¼Âµ»»ØÆ³¤òÄÌ¤·¤Æ·ò¹¯¤Ç¶¯¤¤¿´¤ÈÂÎ¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¡Ö¿´µ»ÂÎ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»°½Å¸©¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Öµ»¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¥×¥ìー¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»°½Å¸©Æâ¤Î¾®³Ø£´～£¶Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Î£µ£°Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤ò´Þ¤à¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ç¤ÏÀÐÀî¤µ¤ó¤¬¡È¥á¥ó¥¿¥ë¡É¤ä¡È¿©¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë·Ð¸³ÃÌ¤ò¸ì¤ê¡Ö¿´¡×¡ÖÂÎ¡×¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÁÌä¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯¼ÁÌä¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¡¢¿Æ¿È¤ËÅú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¤¬Ä¾ÀÜ»ØÆ³¡ª»²²ÃÁª¼ê¡¦´ÑÍ÷¼Ô¤¬ÀÐÀî¤µ¤ó¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¤â¡ª
¡¡³«ºÅ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Á´ÇÀ »°½Å¸©ËÜÉôÄ¹¤ÎËÌ¸¶Í´ºÈ¤¬¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¡¢·ò¹¯¤ÊÂÎ¤òºî¤Ã¤ÆÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®³Ø£´～£¶Ç¯À¸¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á£µ£°Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¿©¤ÙÊª¤òÉ½¸½¤¹¤ëÀÐÀî¤µ¤ó¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Àµ²ò¤Î¿©¤ÙÊª¤ÎÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¿©¤ÙÊª¤«¤ë¤¿¡×¤òÃµ¤¹¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤ò²¹¤á¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀÐÀî¤µ¤ó¤¬ÂîµåÂæ¤ò£±Âæ£±Âæ¤Þ¤ï¤ê¡¢¥é¥±¥Ã¥È¤ä¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤òÃúÇ«¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¥³ー¥Êー¤â¼Â»Ü¤·¡¢¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤ò¤·¤ÆÆüº¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼ÁÌä¤ò¤·¤¿´ÑÍ÷¼Ô¤ÏÀÐÀî¤µ¤ó¤Î¥µー¥Ö¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö£±µå¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»²²ÃÁª¼ê¤È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥êー¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼Âµ»»ØÆ³¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏÀÐÀî¤µ¤ó¤È»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ç¥Üー¥ë¤ò·Ò¤°¡Öå«¥é¥êー¡×¤ò¼Â»Ü¤·»²²Ã¼Ô¤Ï¶ÛÄ¥¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ëÀÐÀî¤µ¤ó
»²²Ã¼Ô¤È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á
¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë´ÑÍ÷¼Ô
Á´ÇÀ »°½Å¸©ËÜÉôÄ¹¤ÎËÌ¸¶Í´ºÈ¤Ë¤è¤ë°§»¢
¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¡×¡Öµ»½Ñ¡×¡Ö¿©¡×ÍÍ¡¹¤Êµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¡¢¡Ö¿´¡×¡Öµ»¡×¡ÖÂÎ¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸ì¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¡ª
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï»²²Ã¼Ô¤Îµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤ë¼ÁÌä¥³ー¥Êー¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤òÁÛÄê¤·¤¿Îý½¬¤ò¤¹¤ë¤ÈÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¾Ç¤é¤º¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢¤ß¤½½Á¤Î¶ñ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÏÌÀÂÀ»Ò¤Èº«ÉÛ¡¢¤ß¤½½Á¤ÏÆ¦Éå¡¢¤Ê¤á¤³¡¢¶Ì¤Í¤®¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È±þ¤¸¤ë¤Ê¤É»²²Ã¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤é¤ê¤È¸÷¤ë¼ÁÌä¡×¤ò¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥µ¥ó¥¯¥¹¥Ä¥¢ー£Ô¥·¥ã¥Ä¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Èー¥¯¥·¥çー¤ÎÍÍ»Ò
ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë»²²Ã¼Ô
¡Ö¿©¡×¤Ç¡ÖÂÎ¡×¤òÃÃ¤¨¤ë¡ª³«ºÅÃÏ¡¦»°½Å¸©¤ÎÇÀÃÜ»ºÊª¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤â
¡¡¡»¡ß¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡ÖÂÎ¡×¤òÃÃ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¿©¤ä±ÉÍÜ¤Î½ÅÍ×À¤ò³Ø¤Ö¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ÉÍÜ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌäÂê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¾¾ºåµí¡Ù¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ»óµí¤Ç¤¢¤ë¡£¡»¤«¡ß¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³«ºÅÃÏ¡¦»°½Å¸©¤ÎÇÀÃÜ»ºÊª¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë¡Ö¿©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ØÀÐÀî¤µ¤ó¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡ÖÀÐÀî²Â½ã¡Ê¤«¤¹¤ß¤ó¡Ë¥«¥ìー¡×¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¹ë²Ú¤Ê»²²Ã¾Þ¤È¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê½¤Î»¾Ú¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¤Î»¾ÚÂ£Äè¤ÎÍÍ»Ò
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º
¡Ú¤ªÅÚ»º°ìÍ÷¡Û
Âîµå¶µ¼¼³«ºÅ³µÍ×
¡Ê£±¡Ë¼Â»ÜÆü»þ¡§2025Ç¯£±£°·î£±£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë£±£²¡§£³£°～£±£µ¡§£´£°
¡Ê£²¡Ë³«ºÅ¾ì½ê¡§£Á£Ç£ÆÎë¼¯ÂÎ°é´Û¡Ê»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¹¾ÅçÂæ°ìÃúÌÜ£±ÈÖ£±¹æ¡Ë
¡Ê£³¡ËÅÐ ÃÅ ¼Ô¡§ÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¡ÊÁ´ÇÀ¡Ë
¡Ê£´¡Ë¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ê£Ê£ÁÁ´ÇÀ¡Ë
¡Ê£µ¡Ë¼ç¡¡¡¡´É¡§»°½Å¸©Âîµå¶¨²ñ¡¢Îë¼¯»ÔÂîµå¶¨²ñ
¡Ê£¶¡Ë¶¨¡¡¡¡ÎÏ¡§ÆüËÜÂîµå³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ê£·¡Ë»² ²Ã ¼Ô¡§»°½Å¸©Æâ¤Î¾®³Ø£´～£¶Ç¯À¸¤Û¤« £µ£°Ì¾
¡Ê£¸¡ËÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://kasumi-thankstour.com/¡¡
£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÁ´ÇÀ¹ÊóÉô ¥¹¥Ýー¥Ä±þ±ç¡×
¡¡£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÁ´ÇÀ¹ÊóÉô ¥¹¥Ýー¥Ä±þ±ç¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ðÊó¤ä¡¢£Ê£ÁÁ´ÇÀ¤¬¡Ö¿©¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥¹¥êー¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Õ£Ò£Ì¡§https://x.com/zennoh_sports¡¡