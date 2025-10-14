エピクロロヒドリン市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月06に「エピクロロヒドリン市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。エピクロロヒドリンに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
エピクロロヒドリン市場の概要
エピクロロヒドリン市場に関する当社の調査レポートによると、エピクロロヒドリン市場規模は 2035 年に約 66.6億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の エピクロロヒドリン市場規模は約 51.5億米ドルとなっています。エピクロロヒドリンに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.17% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、エピクロロヒドリン市場シェアの拡大は、規制の再分類と人体への健康管理の強化によるものです。例えば、当社のアナリストチームは、市場の規制状況における主要なトレンドを特定しており、これにより、利害関係者は安全基準を満たしながら、より高い利益率でプレミアムグレードのECH製品を供給する機会が生まれると予想されています。
さらに、ECHは濃縮された中間体であるため、規制によりコンプライアンスコストが増加し、業界はクローズドループ生産と低残留製品へと向かうことが予想されます。したがって、これは、より高価値で仕様グレードのECHと、特殊低残留樹脂の需要拡大を促進すると見込まれます。
エピクロロヒドリンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
エピクロロヒドリンに関する市場調査では、バイオベースのグリセリン製造ルートの規模拡大と商業化により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。例えば、市場の競争環境は、低価値のグリセリン副産物を、ライフサイクル全体でCO2排出量が少ない高価値の中間体に変換する企業の取り組みが、エポキシ樹脂製造業者に利益をもたらすことを示しています。さらに、調達基準がバイオ／低炭素基準に移行しているため、GTEプロセスの商業的優位性は拡大するでします。
しかし、今後数年間は、サプライチェーンの混乱が市場の成長を抑制すると予想されています。エピクロロヒドリンの製造に必要な原材料の供給は、地政学的緊張や物流上の問題により中断される可能性があります。輸送システムの脆弱さ、貿易障壁、あるいは地域紛争は、原材料の供給を減速または減少させ、生産の遅延や停止につながる可能性があります。こうした不安定さは、進行中の製造プロセスにリスクをもたらし、サプライチェーン管理のコスト上昇や複雑化を招き、市場の信頼性と成長にとって非常に危険な状況となります。
エピクロロヒドリン市場セグメンテーションの傾向分析
エピクロロヒドリン市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、エピクロロヒドリンの市場調査は、アプリケーション別、原料タイプ別と地域別に分割されています。
