サン・プリンセス、米国トラベル誌「コンデナスト・トラベラー」主催の「リーダーズ・チョイス・アワード2025」にてメガ客船部門第1位を2年連続で受賞

株式会社カーニバル・ジャパン

プリンセス・クルーズ(https://www.princesscruises.jp/)は、米国の大手トラベル誌「コンデナスト・トラベラー」が主催する「リーダーズ・チョイス・アワード2025」米国版において、スフィア・クラス1隻目のサン・プリンセスがメガ客船部門で第1位に選出されたことを発表しました。今回で2年連続となる受賞は、サン・プリンセスの卓越したスタイル、革新性、そして極上のサービスで、心に残る特別なクルーズ体験を提供する客船として高く評価された結果です。

総トン数177,882トン、乗客定員4,300名を誇るサン・プリンセスはスフィア・クラス第1隻目の客船として、2024年にデビューしました。革新的なデザイン、躍動感あふれるエンターテインメント、ワールドクラスのダイニング、そしてプリンセス・クルーズならではのお客様のご要望に合わせたきめ細かいサービスが調和したサン・プリンセスは、クルーズ業界における新たな基準を築き続けています。

プリンセス・クルーズ社長のガス・アントーチャは次のように述べています。

「コンデナスト・トラベラー誌主催の読者投票において、サン・プリンセスをメガ客船部門で第1位に選出していただき、大変光栄です。今回の受賞は革新的なデザインや施設、そしてお客様に忘れられない特別な体験をご提供するために、日々尽力する乗務員の献身の証です。2年連続で栄誉ある賞に選出いただいたことは、身の引き締まる思いと同時に、姉妹船『スター・プリンセス』が加わったプリンセス・クルーズにおいて、今後も世界中で心に残るクルーズ体験をご提供し続けるための大きな原動力になります」。

コンデナスト・トラベラー主催の「リーダーズ・チョイス・アワード」は、旅行業界で最も長い歴史を誇り、権威ある賞としてその地位を確立しています。毎年、数十万もの票が投じられる読書投票では、ホスピタリティ、旅の目的地、航空会社、クルーズラインなど、旅行業界における卓越したサービスや体験を評価しています。

地中海やカリブ海などの様々な航路を巡るサン・プリンセスは、サントリーニ島のテラスにインスピレーションを受けた、最上部に位置するガラス張りの施設「ザ・ドーム」や幻想的なイリュージョンや巧みなマジック、心に残る物語の世界が融合した、非日常のひとときをご提供する「スペルバウンド・バイ・マジック・キャッスル」などの革新的な施設をお楽しみいただけます。また、30か所の個性豊かなダイニングやバーがあり、著名なシェフやセレブリティとのコラボレーションによる比類なきダイニング・オプションの数々や質にこだわった食材を使用するほか、ワインやスピリッツ、ノンアルコール飲料*を厳選して取り揃えた「ラブ・ライン・プレミアム・リカーズ」コレクションなど、新たなダイニング体験をご提供します。

1,500室以上のバルコニー付き客室を備えたスター・プリンセスでは、快適さと洗練された客室デザインを採用しています。また、サンクチュアリー・コレクションでは、専用レストランや大人専用のプールデッキ「サンクチュアリ・クラブ」をご利用いただけるほか、特別なひとときをお楽しみいただくための専用アメニティをご提供します。

サン・プリンセスの特徴的な施設には次世代のリラクゼーション＆エンターテインメント施設「ザ・ドーム」、革新的な技術を駆使したシアター「プリンセス・アリーナ」、船内の中央に位置し、ドラマチックな曲線と大海原の眺望を堪能できる大きな窓が特徴的な「ピアッツァ」などがあります。

プリンセス・クルーズは、今月初めにデビュークルーズを迎えた姉妹船「スター・プリンセス」の就航によりスフィア・クラスを拡充し、今後もさらに充実したクルーズ体験の提供に取り組んでまいります。

プリンセス・クルーズについて

