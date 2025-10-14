人気イラストレーター・mameが「東京ふたり暮らし」を描くイラスト＋コミックのオムニバス短編集！『東京ふたり暮らし日和』刊行

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、イラストレーター・mameによる新作イラスト＋コミック集『東京ふたり暮らし日和』を2025年10月14日（火）に発売します。本書は、 イラストレーター・mameが、様々な「東京でのふたり暮らし」を描く、創作イラスト＋コミックのオムニバス短編集です。

「この街で、ふたりは今日も暮らしてる。」

不器用で人間くさいけど、どこか愛おしい。そんなキャラクターたちの日常の悲喜こもごもを描く、人気イラストレーター・mame。

本書は、“東京でのふたり暮らし”をテーマに描く、【オール描き下ろし】のイラスト＋コミック集です。

前作『東京ひとり暮らし女子のお部屋図鑑』に続き、舞台は実在する都内の地域。様々な“ふたり”の何気ないけれど愛おしい日常を、オール描き下ろしで紡ぎます。

八王子、西荻窪、清澄白河などで暮らす、恋人や友人、夫婦、親子、姉妹といった様々な関係性の“ふたり”が登場し、それぞれの日常の悲喜こもごもをオムニバス形式で描きます。

■書籍概要

『東京ふたり暮らし日和』

著者：mame

発売日：2025年10月14日

定価：1,870円（本体1,700円＋税10%）

仕様：A5・128ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798188041

■目次

プロローグ

八王子／元ヤン美容師&サラリーマンカップル

西荻窪／高校の同じ部活の同級生

清澄白河／配給会社勤務&グラフィックデザイナーの夫婦

祐天寺／堅物な銀行員&奔放なフリーランスの姉妹

笹塚／IT系会社員の彼女&バンドマンのカップル

戸越銀座／休日ももっぱら家飲み。お酒とごはんが大好きな母娘

エピローグ



■著者紹介

mame

東京都出身、山梨県在住。ロマンスに憧れる不器用な女の子を描くのが好き。音楽と食べ物が好き。これまでの著作に、『愛してるっていってよね mame作品集』（翔泳社）、『東京ひとり暮らし女子のお部屋図鑑』（翔泳社）、『ロマンチックになれないふたり』（KADOKAWA）など。

■関連書のご案内



『東京ひとり暮らし女子のお部屋図鑑 イラスト＋コミック集』

“東京でひとり暮らしをする女の子”をテーマにしたオムニバス作品集です。

中野、赤羽、中目黒、明大前など、実在する都内の11の地域を舞台に、それぞれの地域でひとり暮らしを楽しむ女の子たちの日常を、イラストとショートコミックで紡ぎます。

収録作品はすべて【描き下ろし】。本邦初公開のたくさんの作品が全ページにずらりと並びます。

著者：mame

発売日：2024年1月29日

定価：1,760円（本体1,600円＋税10%）

判型：A5・128ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798180465

■IMAzineとは

「IMAzine」（イマジン）は、「ILLUSTRATION」シリーズ、「ILLUSTRATION MAKING & VISUAL BOOK（IMV）」シリーズに次ぐ、翔泳社の新しい画集シリーズです。

IMAzineとは、 Imagine（想像）＋ZINE（自由なテーマで制作した冊子）を組みあわせた造語で、各作家の自由な発想や描きたいテーマを軸に、「作家の世界観を存分に楽しんでもらう」ことをコンセプトとしたテーマ付き画集のレーベルです。A5判で価格は1000円台、気軽に手に取りやすいのも特徴です。

