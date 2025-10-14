「株式会社コーシェリジャパン」への出資について

株式会社日本海ラボ

株式会社日本海ラボ（本社：富山市、代表取締役社長：新田洋太朗、以下、日本海ラボ）は、株式会社コーシェリジャパン（本社：福岡県福岡市、代表取締役：織井敬太郎、以下、コーシェリジャパン）に出資しましたので、お知らせいたします。

日本海ラボは、日本海ガス絆ホールディングスグループのコーポレートベンチャーキャピタルとして、エネルギー事業で培った基盤を活かし、オープンイノベーション推進による新たな事業の創出と北陸地域の共創プラットフォームの構築を目指します。

コーシェリジャパンについて

コーシェリジャパンは「ウェルネスを民主化する」をミッションに掲げ、セルフヘルスケアのフレグランス商品を中心に事業を展開するスタートアップです。特別な場所や時間を取らず、日々のルーティンに取り入れやすい製品を開発することで、人々をストレスから解放することに貢献しています。また、製品開発には各地の特産物を活用したり、廃棄物を活用したりと、独自のサプライチェーンを構築することで体験価値を高めています。

コーシェリジャパンの概要

企業名:株式会社コーシェリジャパン

設立:2020年5月

代表者:代表取締役 織井敬太郎

本社所在地:福岡県福岡市中央区平和3-8-9

URL:https://koseligjapan.com/