『フリューくじ　バック・トゥ・ザ・フューチャー』10月24日よりローソン、ミニストップ、ホビーショップ、書店などで順次発売！

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下 フリュー）が展開するハズレなしのオリジナルくじ『フリューくじ』の最新作として、『フリューくじ バック・トゥ・ザ・フューチャー』を、10月24日（金）よりローソン、ミニストップ、ホビーショップ、書店などにて順次発売いたします。

今回の『フリューくじ』では、今年で公開40周年を迎える、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の多彩なアイテムをご用意。「TIME MACHINE」や「アインシュタイン」のぬいぐるみ、さらに40周年記念アートを使用したアイテムなどファン必見のラインナップです。A～G賞、『ラストゲット』賞、『ダブルゲット』賞の全賞詳細を初公開します。

A賞、『ダブルゲット』賞には、シリーズ第1作目「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の「TIME MACHINE」が1/24スケールのダイキャストモデルで登場します。タイヤは回転、ドアは開閉可能で、『フリューくじ』オリジナルホバーボードが付属。さらに、ナンバープレートは40周年仕様でコレクション性も抜群です。

B賞は、ドクの愛犬「アインシュタイン」のぬいぐるみで、尻尾をにぎると前足が上がる、遊び心あふれる仕掛けも楽しめるアイテム。C賞のトートバッグはブラック・オレンジの2色展開。A4サイズが収納でき日常使いにも最適です。D賞は、スマホケースと組み合わせて使えるネックストラップ、E賞は映画40周年記念アートを贅沢に使用した、手軽に持ち運べるミニタオル。F賞は暗闇で光る蓄光ラバーキーホルダーで、バッグや小物のアクセントとしても活躍します。G賞はA3サイズのアートポスターで、壁に飾るだけで映画の世界観を楽しめるアイテムです。

A賞：BACK TO THE FUTURE TIME MACHINE（全1種／約18cm）B賞：アインシュタイン ハンズアップぬいぐるみ（全1種／約17cm）C賞：トートバッグ（選べる全2種／袋部分約30cm）※いずれか1つになります。D賞：ネックストラップ（選べる全5種／全長約150cm）※いずれか1つになります。

E賞：ミニタオル（ランダム全5種／約20cm）※いずれか1つになります。F賞：蓄光ラバーキーホルダー（ランダム全5種／約6cm）※いずれか1つになります。G賞：アートポスター（ランダム全10種／A3サイズ（約42×29.7cm）※いずれか1つになります。

『ラストゲット』賞には、シリーズ第2作目「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の飛行バージョンを再現した「TIME MACHINE」をご用意しました。飛行バージョンにタイヤが変形、ドアは開閉可能で、『フリューくじ』オリジナルホバーボードが付属します。

『ダブルゲット』賞は、くじ券の半券に記載されたIDナンバーで応募された方の中から、抽選で合計50名様にプレゼントします。

『ラストゲット』賞：BACK TO THE FUTURE II TIME MACHINE（全1種／約18cm）『ダブルゲット』賞：BACK TO THE FUTURE TIME MACHINE（全1種／約18cm）

＜商品概要＞

[商品名] フリューくじ バック・トゥ・ザ・フューチャー

[発売日] 10月24日（金）より順次発売予定

[取扱店舗] ローソン、ミニストップ、ホビーショップ、書店など

取扱店舗：https://charahiroba.com/minkuji/shop/item/shoplist?id=144

※店舗によりお取り扱いのない場合や発売時期が異なる場合がございます。

なくなり次第終了となります。

[くじの流れ] 1プレイ790円（税込）、A～G賞の7等級（全29種）の中からいずれかが当たる

（ハズレは無し）。

最後のくじを引いた方には、もれなく『ラストゲット』賞もプレゼント。

[公式サイト] https://charahiroba.com/minkuji/lineup/detail?id=144

[公式X（旧Twitter）] https://x.com/FURYU_kuji

[公式Instagram] https://www.instagram.com/furyu_kuji

[公式Youtube] https://www.youtube.com/@FURYU_kuji

[コピーライト表記] (C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

[発売元] フリュー株式会社

＜「バック・トゥ・ザ・フューチャー」とは＞

タイムトラベル技術を駆使して過去や未来を行き来するドクとマーティの冒険を描き、世界中の観客を魅了してきた大ヒット映画シリーズ「バック・トゥ・ザ・フューチャー」。ユーモアあふれるストーリーと手に汗握るアクションで、子どもから大人まで幅広い世代に愛され続けています。1985年に公開された第1作をはじめ、PART1～3までのシリーズは世界中で大ヒットを記録。2025年にはシリーズ公開40周年を迎え、記念コラボグッズやイベントも展開されるなど、今なお多くのファンに支持され続けています。

＜『フリューくじ』とは＞

フリュー株式会社によるハズレなしのオリジナルくじです。人気のアニメやゲームを中心に、限定イラストを使ったグッズなど、ファンの心をくすぐるオリジナリティ溢れる商品が特徴です。全国のコンビニエンスストア、ホビーショップ、書店などで好評展開中です。

≪『フリューくじ』公式サイト：https://charahiroba.com/minkuji ≫

※Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC) との商品化契約に基づき、フリュー株式会社が企画・制作した商品です。

※デザイン・仕様は監修中につき変更になる場合があります。

※店舗によって、お取り扱いの無い商品や発売時期が異なる場合がございます。ご了承ください。

※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。

※『フリューくじ』『ラストゲット』『ダブルゲット』は、フリュー株式会社の商標、または登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

https://prtimes.jp/a/?f=d5167-2159-c5e7008fbc362ea34211401a6d626d83.pdf