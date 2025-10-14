こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ハイセンスがエディオンスマートアプリ連携に参画
高機能・低価格なドラム式洗濯乾燥機を第一弾として発売
株式会社エディオンは、さまざまなIoT家電をまとめて操作できる「エディオンスマートアプリ」に対応するメーカーに、新たにハイセンスジャパン株式会社（所在地：神奈川県川崎市、代表取締役社長：張 喜峰、以下：ハイセンス）が参画することをお知らせいたします。今回の連携により、対応メーカーは７社、自社プライベートブランド「e angle」を含み８ブランドに拡大しました。今後も対応メーカーの拡充を進め、お客様の選択肢を広げることで、より便利で快適なスマートホーム生活をご提案してまいります。
連携第一弾として、高機能と導入しやすい価格を両立した、エディオンオリジナルブランド「e angle select」のドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XE5W」を、2025年11月初旬よりエディオン全店およびインターネット通販サイト「エディオンネットショップ」にて発売いたします。
なお、発売に先駆け、2025年10月14日（火）よりエディオン全店および「エディオンネットショップ」にて予約受付を開始いたします。
【 概要 】
商品：ハイセンス ドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XE5W」
（エディオンオリジナルブランド「e angle select」商品）
発売日：2025年11月初旬
取り扱い：エディオン全店、およびエディオンネットショップ
エディオン標準売価：169,800円（税込）
■ ヒートポンプ搭載ドラム式洗濯乾燥機を特別価格でご提供
このたびの連携と新商品発売を記念し、ドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XE5W」を、エディオン標準売価169,800円（税込）から、さらにお求めやすいデビュー特別価格にてご用意いたしました。
発売記念の特別価格を、ぜひ店頭およびエディオンネットショップにてお確かめください。
■ 充実の機能と衝撃の価格
当社は、IoT家電の普及には、お客様の暮らしを豊かにする高い機能性を、導入しやすい価格で提供することが重要だと考えています。本商品は、その想いを具現化したモデルです。
◇ 「エディオンスマートアプリ」連携による、便利なスマート機能
◇ 洗濯12kgの大容量ファミリーサイズ
◇ 衣類にやさしく、電気代も抑える「ヒートポンプ式乾燥」
◇ 毎日の手間を削減する「洗剤・柔軟剤自動投入」機能
これらの充実した機能を備えながら、お求めやすい価格を実現し、これまでIoT家電や高機能なドラム式洗濯乾燥機の導入をためらっていたお客様にも、スマートで快適な暮らしを始めるきっかけをご提供します。
商品の詳細については、こちらをご確認ください。
■ アプリ連携による便利な機能※
本製品のスマート機能は、発売当初よりハイセンスの公式アプリ「ConnectLife」を通じて、洗濯の開始やコースのダウンロードなどをご利用いただけます。
「エディオンスマートアプリ」との連携は2025年12月中旬を予定しております。連携後は、外出先からの運転状況の確認や、洗濯終了の通知を受け取ることが可能になり、干し忘れを防ぐなど、日々の暮らしにさらなるゆとりをもたらします。
「HWF-D120XE5W」は、以下のようなスマートな洗濯体験を提供します。※
・ いつでも、どこでも遠隔操作
外出先から洗濯の開始や予約設定が可能。帰宅時間に合わせて洗濯したり、洗濯終了をスマートフォンで受け取ることで、干し忘れを防いだりと、日々の暮らしにゆとりを生み出します。
・ 状況を把握できる安心感
スマートフォンで運転状況をいつでも確認できるほか、エラー発生時には通知が届くので、すばやく対応できます。
・ アプリで広がる洗濯コース
製品本体に搭載していない洗濯のコースを、スマートフォンからダウンロードして使うことができます。
■ メーカーの垣根を越える「エディオンスマートアプリ」
「エディオンスマートアプリ」は、本モデルだけでなく、異なる機種・メーカーの家電をまとめて操作することができます。外出先からエアコンを遠隔操作したり、洗濯機の運転状況を確認したりすることができます。アプリは無料でご利用いただけ、エディオン以外で購入された家電も、まとめて操作することができます。
詳細情報・対応機種については、エディオンスマートアプリのサポートサイトをご確認ください。便利な活用法や設定方法もご案内しております。
https://smartapp.edion.com/pr/index.html
■「CEATEC2025」出展
「エディオンスマートアプリ」は、新たにハイセンスを迎え、対応メーカーは７社、自社プライベートブランド「e angle」を含む8ブランドに拡大しました。これにより、お客様の選択肢はさらに広がり、より豊かなスマートホーム生活が実現可能となります。当社が「IoT家電で暮らしを豊かに」をテーマに初出展している「CEATEC 2025」では、この広がり続けるエコシステムの一端を実際にご体感いただけます。ぜひ当社ブースにて、広がり続けるスマートホームの可能性をご体感ください。
当社は「効用の提供と完全販売」の経営理念のもと、今後もお客様に新たな価値を提供してまいります。
【CEATEC2025概要】
開催テーマ ：Innovation for All
開催日時 ：2025年10月14日（火）～17日（金）
開催場所 ：幕張メッセ（千葉市美浜区）
主 催 ：一般社団法人電子技術産業協会（JEITA）
公式サイト ： https://www.ceatec.com/ja/
※発売当初より、ハイセンスの公式アプリ「ConnectLife」でスマート機能をご利用いただけます。
「エディオンスマートアプリ」との連携は2025年12月中旬を予定しており、対応後は運転状況の確認などが可能になります。
なお、いずれの場合もハイセンス公式アプリ「ConnectLife」のインストールが必要です。
関連リンク
ハイセンス ドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XE5W」商品ページ
https://www.edion.com/detail.html?p_cd=00083519932&utm_source=newsletter_mkt&utm_medium=referral&utm_campaign=2025_10_14_washerhwfd120
「エディオンスマートアプリ」サポートサイト
https://smartapp.edion.com/pr/index.html
CEATEC2025
https://www.ceatec.com/ja/
エディオングループ店舗
https://www.edion.co.jp/store
エディオンネットショップ
https://www.edion.com/
