アセットマネジメント事業を担う新子会社「株式会社コスモスイニシア不動産投資顧問」を設立
大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：髙智 亮大朗）は、ソリューション事業の強化と事業領域の拡大を目的として、2025年10月１日に100％出資による新子会社「株式会社コスモスイニシア不動産投資顧問」を設立いたしました。
■ 新子会社設立の目的
新子会社では、SPC（特別目的会社）スキームを活用した私募ファンド事業に取り組んでまいります。当社が培ってきた不動産開発のノウハウをはじめ、不動産デベロッパーとしての強みを活かし、投資主の多様なニーズに応えるビジネスを展開していきます。この取り組みにより当社ソリューション事業の強化と事業領域のさらなる拡大を目指し、持続可能な成長の実現を目指してまいります。
■ 新会社の概要
https://digitalpr.jp/table_img/2493/119988/119988_web_1.png
■今後の予定
まずは2026年度の事業開始を目指し、各種許認可の取得に取り組んでまいります。許認可取得後には、本格的にアセットマネジメント事業を開始し、投資主の皆さまへ投資機会の提供を行ってまいります。
| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/
コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。
私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸
TEL：03-5444-3210 MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
関連リンク
コスモスイニシア ニュースリリースページ
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2025/10/cireia/
