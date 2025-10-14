ホテル向けキオスク端末『Triplabo Kiosk』へ『GO』アプリのタクシー注文機能を提供　インバウンド宿泊者のタクシー利用利便向上へ

GO株式会社

GO株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：中島 宏)が展開するNo.1*タクシーアプリ『GO』(https://go.goinc.jp/)は、リンクティビティ株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：孔 成龍)が2025年10月14日(火)より都内3箇所のホテルに設置する、ホテル向けセルフサービスキオスク端末『Triplabo Kiosk』にて、タクシー注文機能を提供します。本端末は中国語(簡体字・繁体字)・英語・韓国語・日本語の多言語に対応しており、同端末の操作だけで簡単にその場へのタクシー手配が可能です。また、降車地の指定や事前決済が可能で、インバウンドのお客様も手軽にタクシーの利用が可能になります。

｜ホテルからのタクシー利用時の利便性を強化し、国内タクシー事業者へのインバウンド送客をさらに向上

No.1タクシーアプリ『GO』では、2023年より海外のお客様がアプリをご利用できるよう対応を行っており、国内ユーザーにとどまらず175カ国のお客様にご利用いただいております。加えて、インバウンドのお客様が普段自国で利用されているモビリティサービスやアプリから、簡単に日本でタクシー注文が可能となる外部連携を、韓国・中国・台湾など9つのサービスと行っています。現在は、アジア各国はもちろんのこと、アメリカ、オーストラリア、イギリスなど欧米圏のお客様に多くご利用をいただいています。引き続き、インバウンド需要に応え国内タクシー事業者への送客を行うため、この度新たに、リンクティビティが開発したセルフサービスキオスク端末との連携を行います。

『Triplabo Kiosk』は、まずは都内のホテル３箇所に設置される、中国語(簡体字・繁体字)・英語・韓国語・日本語の多言語に対応したセルフサービスキオスク端末です。タクシー手配に加え、交通系ICカードの購入や、観光チケット・交通パスの購入機能、空港送迎バスの予約機能など、特にインバウンド旅行客にニーズの高い移動サービスの手配サポートを無人で行います。

『GO』アプリが提供するサービスは、その場へのタクシー手配となり、同端末の操作だけで降車地もセットした状態で注文を行うことが可能です。端末に表示されるQRコードをお手持ちのスマートフォンで読み込むことで、キャッシュレス決済および車両位置の確認を行うことができます。本サービスの展開により、インバウンドのお客様のニーズに応え、移動体験の向上を目指します。

｜『Triplabo Kiosk』概要

- 開始日 ： 2025年10月14日(火)- 詳細 ： https://www.linktivity.co.jp/press

｜タクシーアプリ『GO』概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/330_1_586ef07c0cea5f20399e275da49f0c2f.jpg?v=202510141156 ]

｜参考：移動で人を幸せに。 GO株式会社について

GO株式会社は、「移動で人を幸せに。」をミッションに掲げ、モビリティ領域を軸とする多様な事業・サービスを展開しています。協働パートナーの皆さまとの共創力と、テクノロジーを最大限に活用する開発体制のもと、時代に合わせた「移動」のアップデートを通じて、日本の社会課題の解決を目指します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/330_2_449fe52e594d85c0c29b3487817c5af2.jpg?v=202510141156 ]

