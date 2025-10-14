カーボンニュートラル燃料を活用したオンデマンドバスの実証運行を実施します産官学連携による取り組みで、環境に配慮した次世代モビリティ研究開発を加速させます

