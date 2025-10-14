一日中ラクなのに、脱いでも美しい。Nカップまでのグラマーサイズに対応する下着ブランドM’DREAの人気ブラに、限定色〈Amethyst Veil〉が登場。

株式会社SOIREVE

下着ブランド「M’DREA（マドレア）」を展開する株式会社SOIREVE（本社：東京都中央区、代表取締役：風神まどか）は、Nカップまでのグラマーサイズを中心に幅広いサイズ展開で支持を集める人気シリーズ「LUISA（ルイーサ）」より、新色＜Amethyst Veil（アメジスト ヴェール）＞を発売いたします。

M’DREAはこれまでF65～N85のグラマーサイズ専門ブランドとして展開してまいりましたが、2025年10月よりB60～E75の新サイズを加え、全サイズ対応ブランドへと拡充。サイズレンジごとにフィット感やパターンを最適化し、4種の異なる設計で体型に寄り添う構造を実現しました。

今回登場する新色“Amethyst Veil”は、F65～N85（全45サイズ）にて展開。



淡いシャンパンベースに青みを帯びたラベンダーレースを重ね、肌の透明感と内面の強さを引き出す限定カラーです。



予約販売は2025年10月12日(日)12:00より開始し、通常販売は10月20日(月)12:00からスタート。発送は10月21日(火)より順次予定しています。

■新色 “Amethyst Veil（アメジスト ヴェール）”について

淡いシャンパンベージュのサテンベースに、ほんの少し青みを含んだラベンダーレースを重ねた、繊細で上品な新色。光の角度によってやさしく艶めき、肌に透明感と明るさを添えます。甘さを抑えたラベンダーのニュアンスが、凛とした女性らしさを引き出す、大人のラグジュアリーコレクションです。

“Amethyst Veil”という名には、「まとう人の素肌をやさしく包み、心に静かな自信を灯す」という想いが込められています。

■LUISAシリーズとは

「LUISA」は、M’DREAが2020年の創業以来培ってきた、グラマーバスト設計技術を集約した代表作。“着けた瞬間から体が軽くなる”と評される究極のフィット感を追求したワイヤーブラです。

バストが大きな女性の悩みを一瞬で解消するために、ミリ単位で設計を重ね、最高の快適さと美しいシルエット、そして“脱いでも美しいバストライン”を育てる思想から生まれました。

包み込まれるような軽さと、芯のある安定感。一日を通して姿勢まで整うような安心感をもたらし、「ブラをつけていることを忘れるほどの心地よさ」を実現しています。

それは、単なる下着ではなく、自分の体を愛おしく感じるための一枚。

LUISAは、そんな毎日の小さな自信を支える存在です。

■LUISAの構造美 ― “究極の着け心地”を叶える設計

M’DREAが創業以来培ってきた補整技術を結集。「支えるのに、締めつけない」理想の設計で、快適さと美しさを同時に叶えるシリーズです。トップの高さ、脇流れ防止、肩・背中・姿勢サポートまで、細部の全てが“脱いでも美しい体”のために。日常に寄り添いながら、自然体の美しさを育てます。

・トップ位置が高い、理想のシルエット

カップ設計をあえて高めに設定し、バストラインを引き上げて自然な高さと丸みを両立。

お洋服を着たときのシルエットまで美しく整えます。

バストとウエストが同化して見える現象を防ぎ、スタイルアップを叶えます。

・脇から逃がさない、美フォルム設計

バストを脇からしっかり支える構造で、流れを防ぎながら中央へ寄せる。

特に脇に流れやすいグラマーバストの方にも対応し、脇下までしっかりと包み込む設計です。

着用後のラインにも自信が持てる、立体的で安定したフォルムをキープします。

・柔らかく支える、刺さらないボーン

ソフト素材のサイドボーンが体の動きにやさしくフィット。

長時間の着用でも圧迫感を抑え、美しいフォルムを保ちながら快適に過ごせます。

・快適L字ワイヤー

独自のL字ワイヤーはサイズごとに長さ・硬さを最適化。

脇を圧迫しにくく、広がりを防ぎながら安定感を実現。

“強さ”と“やさしさ”を両立し、体に自然にフィットします。

・背中すっきり段差レス

アンダーベルトと上辺ゴムを排除したフラット構造。

背中の段差や食い込みを防ぎ、後ろ姿までなめらかに整えます。

薄手のトップスでもラインが響きにくいのも特徴です。

・安定のU字バック

背中に沿うU字パターンが姿勢をやさしく支え、ズレを防止。

下着のずり上がりを抑え、長時間の着用でも安定したフィット感を保ちます。

自然と背筋が伸びるようなサポート構造です。

サイドスッキリコンパクト設計

独自のバストトップ間設計により、身幅に収まる精密な構造を実現。

サイドはすっきりと、全体が引き締まって見えるシルエットへ。

お洋服を着たときも“着太り見え”を防ぎ、自然とウエストラインが際立ちます。

■価格・展開サイズ

淡いシャンパンベースに、青みを帯びたラベンダーレースを重ねた新色“Amethyst Veil”。肌に透明感と奥行きを与え、凛とした優美さをまとう限定カラーです。ワイヤーブラ（F65～N85）、ショーツ（ノーマル／タンガ）、スリップの全ラインで展開。全て日本国内工場で、一枚ずつ丁寧に仕立てています。

■サイズ展開

F65～N85（全45サイズ）

■価格（税込）

・ ブラジャー：32,500円～35,500円

・ ショーツ ：15,400円

・ スリップ ：44,000円

M’DREAの製品はすべて国内工場にて、熟練した職人の手で一枚ずつ丁寧に縫製されています。

繊細なレースや立体構造を美しく仕上げるために、サイズごとに異なるパターンを採用。

「支える力」と「軽やかさ」を両立するための縫製技術が、ブランドクオリティを支えています。

■販売スケジュール

・一般予約販売期間：2025年10月12日(日)12:00～10月20日(月)12:00

・通常販売開始：2025年10月20日(月)12:00～

・発送開始予定：2025年10月21日(火)～順次出荷

■ブランド理念

M’DREAは“人生を変える下着”をコンセプトに、「支える」だけでなく「本来のバランスへ整える」ことを目的とした補整設計を提案しています。一時的な見た目の変化ではなく、脱いだ後も続く心地よさとラインの美しさを最優先。日常の姿勢や呼吸の流れまでを考慮し、からだに無理のない位置へバストを導きます。体の大きさや形の違いを“個性”として受けとめ、どのサイズの方にも快適さと造形美の両立を届けること。それがM’DREAの“優しさのデザイン”です。

“LUISA”はその哲学を象徴するシリーズとして、構造・素材・縫製のすべてにおいて、補整力と快適さ、美しさを融合させました。

3つの約束

・からだへの敬意

一瞬の見た目よりも、脱いだ後も続く美しさを大切に。姿勢や呼吸の流れまで整え、からだ本来のバランスを取り戻します。

・サイズインクルーシブ設計

カップやアンダーごとに構造を最適化。グレーディングだけではなくサイズ別専用設計で、フィットと安定感を両立します。

・機能美と誠実なものづくり

肌当たり・耐久性・メンテナンス性までを設計要件に含め、長く愛用いただける一着を国内生産で丁寧に仕立てます。

■代表コメント（M’DREA ブランド代表・風神まどか）

「M’DREAは、“体を美しく育てる下着”という新しい価値を届けたいと考えています。単にバストを寄せる・盛るということではなく、体を正しい位置に導き、自然体の美しさを育てること。

着け心地、デザイン、素材--

どれも一切の妥協をせず、何度も試作と修正を繰り返しながら完成させた一枚です。

“楽なのに、美しい”。

その両立こそが、私たちが目指してきたM’DREAの理想のかたちです。

今回の限定カラー“Amethyst Veil”は、その想いを象徴するカラー。

淡いシャンパンベースに、青みを帯びたラベンダーレースを重ねることで、肌に透明感と奥行きを与えながら、内面の強さや品格を引き出してくれます。この色は、女性の“静かな自信”を表すような、優しくも凛とした印象に仕上げました。

忙しい日常の中でも、下着を通して“自分を整える時間”を持ってほしい。鏡を見た瞬間に、“今日の自分が好き”と思えるような、そんな小さな幸せを感じてもらえる存在でありたいと願っています。」

■会社概要

会社名： 株式会社SOIREVE（スワレーヴ）

代表者： 代表取締役 風神まどか

銀座サロン所在地： 〒104-0061 東京都中央区銀座1-4-5 銀座アーバン21ビル2.5F

ブランドサイト： https://www.m-drea.jp/

Instagram： @m_drea_official

事業内容： 補整下着の企画・製造・販売、フィッティングサービスの提供

■本件に関するお問い合わせ

株式会社SOIREVE 広報担当 風神

E-mail：info@soireve.co.jp

TEL：070-8681-8571