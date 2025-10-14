10月14日（火） は鉄道の日『JTB時刻表100年誌』 予約受付中！　～創刊100周年を迎えた『JTB時刻表』の軌跡を一冊に～　2025年12月16日（火）発売

株式会社JTBパブリッシング

JTB グループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社 JTB パブリッシング（東京都江東区、 代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行、以下「JTB パブリッシング」）は、創刊100周年を迎えた『JTB時刻表』の歴史を紐解く記念書籍『JTB時刻表100年誌』を、2025年12月16日（火）に発売いたします。

時刻表を愛するすべての方へ。100年分の物語を、ともに

『JTB時刻表』は1925（大正14）年に創刊し、2025（令和7）年4月号で創刊100周年を迎えました。本書は、『JTB時刻表』の100年にわたる時刻表の歩みを通して、日本の鉄道史、観光の発展、そして人々の暮らしの変化を振り返る一冊です。100年におよぶ表紙デザイン、路線図、列車編成表など、時刻表に掲載されてきた多彩な情報を、時代背景とともに丁寧に紹介します。さらに、制作の舞台裏や、関係者・愛読者の声も収録し、単なる交通案内を超えた「文化としての時刻表」の魅力を伝えます。時刻表・鉄道ファンはもちろん、昭和・平成・令和の日本を振り返りたいすべての方に贈る、時刻表から読み解く100年の記録です。

■本書の特徴

●約1200冊におよぶ歴代表紙と、その年のできごとを年表形式で掲載します。

●索引地図、運転系統図、東海道本線、私鉄、国鉄バス、航空ページ、終戦前後の時刻表など、多様なテーマを多角的に、多彩な執筆陣が深堀します。

●駅スタンプ、広告、食堂車など、時刻表に刻まれた旅や食の変遷を紹介します。

●100年にわたって時刻表はどのようにつくられてきたのか、その制作舞台裏を編集部や関係者・愛読者の証言とともに収録しています。

※書影・紙面はイメージです。内容が変更になる場合があります。

＜書誌概要＞

【書名】『JTB時刻表100年誌』

【編集】JTB時刻表100年誌制作委員会

【定価】7,700円（10％税込）

【仕様】B5判（縦257×横182）、304ページ

【発売日】2025年12月16日（火）

【発行】JTBパブリッシング

【販売】全国の書店、ネット書店

Amazon： https://x.gd/VitEl

２０２５年、おかげさまでＪＴＢ時刻表は創刊１００年を迎えました

大正 14 年（1925）4 月に鉄道省運輸局編纂『汽車時間表』として創刊 されてから、2025 年で 100 年を迎えた『JTB 時刻表』。時刻表・鉄道・ 旅を愛するすべてのファンと関係運輸会社への感謝、そして未来への “鉄育”を目的に、2025 年 3 月より「時刻表 100 周年キャンペーン」 を実施しています。キャンペーンの詳細は『JTB 時刻表 100 周年特設 サイト』にて順次お知らせしています。

https://jtbpublishing.co.jp/campaign/jtbjikoku100th/

本件に関するプレスリリースPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d24732-531-e08fbf3948995c3100130484e1059175.pdf