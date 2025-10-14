ゴンチャ グローバルアンバサダー Felix 第2弾キャンペーンを10月16日(木)よりスタート
株式会社ゴンチャ ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：角田淳、以下ゴンチャ）は、世界的な人気を誇るStray Kidsのメンバー Felixをグローバルアンバサダーとして起用したさまざまな企画を先月より行っています。そして、この度10月16日(木)より、新たなキャンペーンを開始します。
Stray Kids のFelixがゴンチャのグローバルアンバサダーに就任し、日本でも9月からさまざまな施策を展開、ファンのみなさまのティータイムを盛り上げてくれています。
引き続き店内でのメッセージ入りレシートや等身大パネルの設置など一部の施策は継続しつつ、10月16日(木)からは、新たなデザインのカップスリーブの提供や、オリジナルグッズが当たるデジタルキャンペーンなどを開始します。
Felixがおすすめするドリンクはもちろん、ご自身のお気に入りのドリンクとともに、引き続き特別なゴンチャ体験をお楽しみください。詳細は以下または特別公式サイトをご確認ください。
特別公式サイト：https://campaign.gongcha.co.jp/felix-ambassador-2025/index.html
ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、お客様の日常に「幸せなお茶の時間」をお届けします。
※記載内容は変更の可能性がございます
Felixアンバサダー記念キャンペーン第2弾｜Felixグッズをゲットしよう
My Gong chaをご利用のうえ、キャンペーン期間中の累計でゴンチャ商品を1,000円(税込)以上ご購入いただいた方の中から、抽選で5,000名様にFelix缶バッジ(2種セット)をプレゼントします。
＜キャンペーン期間＞
2025年10月16日(木)～11月10日(月)
＜参加方法＞
STEP1：My Gong chaに未入会の方は、ご入会ください
My Gong chaの詳細／入会方法はURLよりご確認ください
https://campaign.gongcha.co.jp/mygongcha/index.html
※My Gong cha入会とあわせて、ゴンチャLINE公式アカウントの友だち追加も必須となりま
す。
STEP2：ゴンチャの商品を期間中累計1,000円（税込）以上ご購入
▶有人レジでは、My Gong cha会員証をご提示ください
▶セルフレジでは、My Gong cha会員証をスキャンしてください
▶モバイルオーダーでは、My Gong cha会員証の提示は不要です
※トッピング・フード・グッズも対象となります。
※クーポン利用分を差し引いた、実際にお支払いいただいた金額が対象となります。
※デリバリーは対象外です。
STEP3：翌日以降に抽選への応募案内をゴンチャLINE公式アカウントからご送付
※ゴンチャLINE公式アカウントをブロックされると、抽選案内が届きませんのでご注意くださ
い。
STEP4：お申し込みいただいた方の中から抽選でプレゼント！
※抽選へのご参加は、お一人様1回までとなります。
※抽選へのご参加は、店舗でのゴンチャの商品の受け取りが条件となります。
※抽選への応募案内は、ご送付までに最短で購入（受取日）の翌日～10日程度お時間がかかる場合がございます。
※当選者様にのみ、発送先を入力するフォームをゴンチャ公式LINEからお送りします。
※プレゼントは12月下旬から順次発送する予定です。
BGM企画｜ゴンチャでつながる、私たちのSTAY TIME
9月～11月の期間は、各月のテーマに沿ったStray Kidsの楽曲を一部BGMとして放送しています。ゴンチャのお気に入りドリンクを片手に、ご機嫌なティータイムをお過ごしください。
10月テーマ：「楽しかったあのライブを思い出そう！」
World Tour＜dominATE JAPAN＞のセットリストからチョイスした楽曲を放送します。いつ流れるかはお楽しみに♪
期間：10月6日(月)～10月31日(金)
※一部店舗では店内BGMを放送しておりません。
※楽曲は予告なく変更する場合がございます。
店舗施策｜ゴンチャ店舗にFelixが登場
先月からスタートして好評をいただいたオリジナルデザインのカップスリーブが新たなデザインになって登場します。ぜひお店にお立ち寄りいただき、フォトスポットでお写真を撮影しつつ、特別なゴンチャ体験をお楽しみください。
■等身大パネル（限定店舗）
Felixの等身大パネルが一部店舗に登場します。
ぜひ一緒に写真撮影をしてください
設置期間：2025年9月11日(木)～
設置店舗：以下URLよりご確認ください。
https://campaign.gongcha.co.jp/felix-ambassador-2025/pdf/gongcha_felix_panel_storelist.pdf
※記載の店舗リストは変更の可能性がございます。
■手書きメッセージ入りレシート
商品をご購入いただいた全ての方に、メッセージ入り特別レシートをお渡しします。
期間：2025年9月11日(木)～11月24日(月)
※モバイルオーダーは対象外です。
■Felixデザイン カップスリーブ
ドリンクをご購入いただいた方に、Felixデザインの特別カップスリーブを数量限定でお渡しします。期間ごとに3つのデザインが登場しますのでお楽しみに。お気に入りのドリンクをFelixと一緒にお楽しみください。
配布期間：１. 配布終了
２. 2025年10月16日(木)～
３. 2025年11月13日(木)～
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
※デリバリーは対象外です。
※フード・物販のみのご購入は対象外です。
店外装飾｜Felixが全国の街に登場
■相模大野ステーションスクエア
小田急相模大野駅の改札を出てすぐの相模大野ステーションスクエアの壁面に設置された大型LEDサイネージにて、オリジナル動画を放映しています。
A館 3Fにはゴンチャが入っています。
▶サイネージ：～ 2025年11月24日(月)
■大宮アルシェ
先月に引き続き、埼玉県・大宮アルシェの屋外ビジョン/ビルボードでもスペシャルFelixが登場します。
2Fにはゴンチャが入っています。
▶ビルボード ：～ 2025年11月3日(月)
▶屋外ビジョン：～ 2025年11月24日(月)
Felix Pick｜Felixのおすすめドリンク
Felixがゴンチャの豊富なメニューの中からお気に入りとするドリンクを3種類ご紹介します。初めてゴンチャをご利用いただく際はメニュー選びの参考にしてみてはいかがでしょうか。
■黒糖 烏龍ミルクティー+パール
香ばしい烏龍ティーと黒糖の深みのある味わいが調和した「黒糖 烏龍ミルクティー」に、パールをトッピング。もちもち食感で飲みごたえもアップ。
ICED/M 670円
■烏龍ティー+ ナタデココ・ミルクフォーム
韓国でも人気の「烏龍ティー＋ミルクフォーム」の組み合わせ。ナタデココは烏龍ティーのフルーティーな風味と調和し、すっきりとした味わいが楽しめます。
ICED/M 500円
■タロ ミルク+パール
Felix一番のお気に入り「タロ ミルク」にパール。紫色の美しい見た目とともに、タロイモのコクのあるリッチな味わいが堪能できます。
ICED/M 620円
ゴンチャについて
台湾発祥の「ゴンチャ（Gong cha）」は、世界約30か国で2,000店以上を展開するグローバルティーカフェです。日本には2015年に上陸し、全国で約200店舗を出店しています。上質な茶葉から湯温・抽出時間にこだわりながらお店で丁寧に淹れたおいしいお茶と、ワクワクする店舗体験を通して、お客様に「いいお茶の時間」をお届けします。
■会社概要
社名 ： 株式会社ゴンチャ ジャパン
代表者 ： 代表取締役社長 角田 淳
本社所在地 ： 東京都港区新橋4-11-1 A-PLACE新橋6階
設立日 ： 2015年3月25日
業務内容 ： ティーカフェ事業の運営(商品開発、直営店・FC店運営)
URL ： https://www.gongcha.co.jp
※本リリース内容は予告なく変更する場合があります。
※画像は全てイメージです。