ゴンチャ グローバルアンバサダー Felix　第2弾キャンペーンを10月16日(木)よりスタート

株式会社ゴンチャ ジャパン

株式会社ゴンチャ ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：角田淳、以下ゴンチャ）は、世界的な人気を誇るStray Kidsのメンバー Felixをグローバルアンバサダーとして起用したさまざまな企画を先月より行っています。そして、この度10月16日(木)より、新たなキャンペーンを開始します。

Stray Kids のFelixがゴンチャのグローバルアンバサダーに就任し、日本でも9月からさまざまな施策を展開、ファンのみなさまのティータイムを盛り上げてくれています。

引き続き店内でのメッセージ入りレシートや等身大パネルの設置など一部の施策は継続しつつ、10月16日(木)からは、新たなデザインのカップスリーブの提供や、オリジナルグッズが当たるデジタルキャンペーンなどを開始します。

Felixがおすすめするドリンクはもちろん、ご自身のお気に入りのドリンクとともに、引き続き特別なゴンチャ体験をお楽しみください。詳細は以下または特別公式サイトをご確認ください。

特別公式サイト：https://campaign.gongcha.co.jp/felix-ambassador-2025/index.html

ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、お客様の日常に「幸せなお茶の時間」をお届けします。

※記載内容は変更の可能性がございます

Felixアンバサダー記念キャンペーン第2弾｜Felixグッズをゲットしよう

My Gong chaをご利用のうえ、キャンペーン期間中の累計でゴンチャ商品を1,000円(税込)以上ご購入いただいた方の中から、抽選で5,000名様にFelix缶バッジ(2種セット)をプレゼントします。

＜キャンペーン期間＞

2025年10月16日(木)～11月10日(月)

＜参加方法＞

STEP1：My Gong chaに未入会の方は、ご入会ください

My Gong chaの詳細／入会方法はURLよりご確認ください

https://campaign.gongcha.co.jp/mygongcha/index.html

※My Gong cha入会とあわせて、ゴンチャLINE公式アカウントの友だち追加も必須となりま

す。

STEP2：ゴンチャの商品を期間中累計1,000円（税込）以上ご購入

▶有人レジでは、My Gong cha会員証をご提示ください

▶セルフレジでは、My Gong cha会員証をスキャンしてください

▶モバイルオーダーでは、My Gong cha会員証の提示は不要です

※トッピング・フード・グッズも対象となります。

※クーポン利用分を差し引いた、実際にお支払いいただいた金額が対象となります。

※デリバリーは対象外です。

STEP3：翌日以降に抽選への応募案内をゴンチャLINE公式アカウントからご送付

※ゴンチャLINE公式アカウントをブロックされると、抽選案内が届きませんのでご注意くださ

い。

STEP4：お申し込みいただいた方の中から抽選でプレゼント！

※抽選へのご参加は、お一人様1回までとなります。

※抽選へのご参加は、店舗でのゴンチャの商品の受け取りが条件となります。

※抽選への応募案内は、ご送付までに最短で購入（受取日）の翌日～10日程度お時間がかかる場合がございます。

※当選者様にのみ、発送先を入力するフォームをゴンチャ公式LINEからお送りします。

※プレゼントは12月下旬から順次発送する予定です。

BGM企画｜ゴンチャでつながる、私たちのSTAY TIME

9月～11月の期間は、各月のテーマに沿ったStray Kidsの楽曲を一部BGMとして放送しています。ゴンチャのお気に入りドリンクを片手に、ご機嫌なティータイムをお過ごしください。

10月テーマ：「楽しかったあのライブを思い出そう！」

World Tour＜dominATE JAPAN＞のセットリストからチョイスした楽曲を放送します。いつ流れるかはお楽しみに♪

期間：10月6日(月)～10月31日(金)

※一部店舗では店内BGMを放送しておりません。

※楽曲は予告なく変更する場合がございます。

店舗施策｜ゴンチャ店舗にFelixが登場

先月からスタートして好評をいただいたオリジナルデザインのカップスリーブが新たなデザインになって登場します。ぜひお店にお立ち寄りいただき、フォトスポットでお写真を撮影しつつ、特別なゴンチャ体験をお楽しみください。

■等身大パネル（限定店舗）

Felixの等身大パネルが一部店舗に登場します。

ぜひ一緒に写真撮影をしてください

設置期間：2025年9月11日(木)～

設置店舗：以下URLよりご確認ください。

https://campaign.gongcha.co.jp/felix-ambassador-2025/pdf/gongcha_felix_panel_storelist.pdf

※記載の店舗リストは変更の可能性がございます。

■手書きメッセージ入りレシート

商品をご購入いただいた全ての方に、メッセージ入り特別レシートをお渡しします。

期間：2025年9月11日(木)～11月24日(月)

※モバイルオーダーは対象外です。

■Felixデザイン カップスリーブ

ドリンクをご購入いただいた方に、Felixデザインの特別カップスリーブを数量限定でお渡しします。期間ごとに3つのデザインが登場しますのでお楽しみに。お気に入りのドリンクをFelixと一緒にお楽しみください。

配布期間：１. 配布終了

２. 2025年10月16日(木)～

３. 2025年11月13日(木)～

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※デリバリーは対象外です。

※フード・物販のみのご購入は対象外です。

店外装飾｜Felixが全国の街に登場

■相模大野ステーションスクエア

小田急相模大野駅の改札を出てすぐの相模大野ステーションスクエアの壁面に設置された大型LEDサイネージにて、オリジナル動画を放映しています。

A館 3Fにはゴンチャが入っています。

▶サイネージ：～ 2025年11月24日(月)

■大宮アルシェ

先月に引き続き、埼玉県・大宮アルシェの屋外ビジョン/ビルボードでもスペシャルFelixが登場します。

2Fにはゴンチャが入っています。

▶ビルボード ：～ 2025年11月3日(月)

▶屋外ビジョン：～ 2025年11月24日(月)

Felix Pick｜Felixのおすすめドリンク

Felixがゴンチャの豊富なメニューの中からお気に入りとするドリンクを3種類ご紹介します。初めてゴンチャをご利用いただく際はメニュー選びの参考にしてみてはいかがでしょうか。

■黒糖 烏龍ミルクティー+パール

香ばしい烏龍ティーと黒糖の深みのある味わいが調和した「黒糖 烏龍ミルクティー」に、パールをトッピング。もちもち食感で飲みごたえもアップ。

ICED/M 670円

■烏龍ティー+ ナタデココ・ミルクフォーム

韓国でも人気の「烏龍ティー＋ミルクフォーム」の組み合わせ。ナタデココは烏龍ティーのフルーティーな風味と調和し、すっきりとした味わいが楽しめます。

ICED/M 500円

■タロ ミルク+パール

Felix一番のお気に入り「タロ ミルク」にパール。紫色の美しい見た目とともに、タロイモのコクのあるリッチな味わいが堪能できます。

ICED/M 620円

ゴンチャについて

台湾発祥の「ゴンチャ（Gong cha）」は、世界約30か国で2,000店以上を展開するグローバルティーカフェです。日本には2015年に上陸し、全国で約200店舗を出店しています。上質な茶葉から湯温・抽出時間にこだわりながらお店で丁寧に淹れたおいしいお茶と、ワクワクする店舗体験を通して、お客様に「いいお茶の時間」をお届けします。

■会社概要

社名 ： 株式会社ゴンチャ ジャパン

代表者 ： 代表取締役社長 角田 淳

本社所在地 ： 東京都港区新橋4-11-1 A-PLACE新橋6階

設立日 ： 2015年3月25日

業務内容 ： ティーカフェ事業の運営(商品開発、直営店・FC店運営)

URL ： https://www.gongcha.co.jp

※本リリース内容は予告なく変更する場合があります。

※画像は全てイメージです。