SCSK、IT 企業”初”のEV をJapan Mobility Show にて公開

SCSK株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 執行役員 社長：當麻 隆昭、以下 SCSK）は、「JapanMobility Show 2025」(プレスデー：10月29日～30日、一般公開日：10月31日～11月9日)において、クルマの“つくり方”をソフトウェア起点で再定義し、わずか9カ月で完成させたEV（電気自動車）を初公開します。本車両は、SDV（Software Defined Vehicle）の概念に基づき、ソフトウェア企業が主体となる新たな開発モデルによって生み出され、個々のユーザーに最適化された体験を提供するパーソナライズAIを搭載しています。ハードウェアを製造しないSCSKが、海外パートナーとの水平分業によるエコシステムを構築し、従来の垂直統合開発とは一線を画すアプローチで開発しました。これにより、日本のモビリティ産業の発展に貢献することを目指します。

１．なぜIT会社がクルマをつくったのか

※9か月で完成させたEV

SCSKは、環境負荷の低減や地域交通の最適化など、社会課題の解決を目指し、社会的価値の創出とサステナビリティの観点からモビリティ事業に取り組んでいます。現在、自動車業界では、SDVへのシフトが急速に進んでおり、車両の機能や価値がソフトウェアによって定義される時代へと変化しています。このような変革期において、ソフトウェアがもたらす未来の体験価値を先取りするため、IT企業ならではの技術力と柔軟性を活かし、自動車開発に取り組みました。開発にあたっては、海外パートナーとの水平分業によるエコシステムを構築し、わずか9カ月で完成に至りました。この開発で得た知見をもとに、自動車メーカーや関連企業との共創を推進し、新たな価値創造に貢献していきます。

２．公開するEVの特長

本車両は、進化し続けるクルマの実現を目指し、移動空間を一人ひとりに寄り添う“体験の場”へと変えるコンセプトモデルです 。

【パーソナライズされる車内空間「Intelligent Cockpit」】

●海外サプライヤーと共同開発した、8K画質の44.6インチ「ピラーtoピラーディスプレイ」を搭載。

統合型・ディスプレイによる没入感のある体験を提供します。

運転席や助手席、後部座席で別々のコンテンツを同時に楽しむことができます。

●ユーザーの好みに応じたコックピット空間、パーソナライズドAIエージェントサービスを提供します。ディスプレイの壁紙更新や車内空調制御、観光地の画像検索などを、ユーザーの嗜好に最適化されたレコメンデーションを実現します。

3．SCSKモビリティ事業の概要

SCSKが目指すのは、ひとつの企業では成し得ない共創によるモビリティ社会の実現です。自動車メーカーが培ってきた技術とSCSKが持つIT・ソフトウェアの強みを掛け合わせ、業界全体の力を結集することで、新たなモビリティサービスを広げていきます。その思いを込めた合言葉が、“みんなでクルマをつくればいい”、そして「SCSKがモビリティ社会の未来を変える！」です。今回の完成車展示は、この共創の考えを具現化する第一歩です。SCSKは本展示を、業界を越えた新たな共創パートナーと出会う機会と位置づけています。

モビリティ事業グループ責任者のコメント

長い歴史の中で磨かれてきた自動車づくりの知恵と覚悟に触れ、その奥深さをあらためて感じています。そこにIT の視点を重ねることで、新しいモビリティの可能性が広がる――それがこの挑戦の原動力です。クルマは、技術だけでなく人の想いが形になるもの。私たちは、その想いをデジタルの力でつなぎ、未来を共に描いていく仲間と出会いたいと考えています。

4．Japan Mobility Show 2025 出展概要

【出展場所】

ＳＣＳＫ展示ブース：東京ビッグサイト西1F ホール、ブース番号W1002

会場ガイドマップ／西展示棟1 階（西1・2 ホール）

https://www.japan-mobility-show.com/showguide/west12.html

【プレスカンファレンス日時】

2025 年10 月30 日(木) 8：20～8：30 ＳＣＳＫブースにて

※プレスデー：10 月29 日(水)～10 月30 日(木) / 一般公開日 ：10 月31 日(金)～11 月9 日(日)

