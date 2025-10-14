M&Aキャピタルパートナーズ 創業20周年を迎えました

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中村 悟、以下「MACP」）は、2025年10月12日に創業20周年を迎えました。また、同日に「20周年特設ページ」も開設いたしましたのでお知らせいたします。

▼M&Aキャピタルパートナーズ「20周年特設ページ」

「20周年特設ページ」はこちらから(https://www.ma-cp.com/lp/20th/)

代表取締役社長 中村 悟 よりご挨拶

20周年特設ページM&Aキャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役社長 中村 悟

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社は、2025年10月12日をもちまして20周年を迎えることができました。これもひとえに、日頃よりご支援・ご愛顧いただいている皆様のおかげです。

心より感謝申し上げます。

2005年にM&A業界未経験で創業してから20年間、私たちは多くの挑戦と苦難を経験してまいりました。創業期は倒産の危機もありましたが、お客さまからご信頼いただき、日本経済史に

残るディールにも携わるなど、圧倒的な認知度を有するまでに成長することができました。

この源泉となったのが、創業以来かかげている「クライアントへの最大貢献と全従業員の幸せを求め、世界最高峰の投資銀行を目指す」という経営理念です。

20年間、この経営理念にもある目標「世界最高峰の投資銀行」に近づくため、ブランドを磨きつづけ、今ではM&A市場リーグテーブル国内案件数1位をはじめ、成約案件の譲渡株価総額など主要10部門で業界No.1を獲得。新たな領域としてＩＢカバレッジ部を創設するなど、まだまだ頂上までは距離がありますが、確実に「世界最高峰の投資銀行」に近づいてきています。

創業から取り組む社会的な課題である「後継者不在問題」、現在私たちのお客さまである中堅・中小企業のオーナー経営者様のM&Aに関するニーズは、従来の「事業承継」だけでなく「事業成長」をはじめ経営戦略の1つの手法として大きな役割を担ってきています。

常に変化するお客さまのニーズに対し、私たちは一切ブレることなく、お客さまに寄り添い「決心に、真心でこたえる。」という言葉を大切に、次の10年・20年と成長をつづけてまいります。

これからもお客さまをはじめとする全てのステークホルダーの皆さまと新たな価値を創造し、社会に貢献できる企業でありつづけたいと願っております。

今後とも、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

代表取締役社長 中村 悟

■M&Aキャピタルパートナーズ 会社概要

社名：M&A キャピタルパートナーズ株式会社（東証プライム上場 証券コード 6080）

所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階

代表者：代表取締役社長 中村 悟

設立：2005 年 10 月

事業内容：M&A 仲介事業

URL：https://www.ma-cp.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

広報室 齊藤 宗徳

電話：03-6770-4305 メールアドレス：pr@ma-cp.com