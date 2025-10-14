【12月5日(金)19：30～渋谷開催】年末こそ資本戦略を見直す時！IPO・M&AでEXITを目指す経営者限定プレミアム交流会

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、オメガキャピタルの丸山代表・スタートアップコネクトの大瀧執行役員との共同主催で、2025年12月5日(金)19:30～「資本政策・上場準備・EXIT」をテーマに20社限定のプレミアム交流会を開催すると発表した。

2025年12月5日(金)19:30～IPOやM&AでEXITを目指す会

詳細/お申込みは下記URLより

資本政策・上場準備のリアルを語り尽くす一夜

スタートアップからミドルステージにかけて、今まさにIPOやM&Aを視野に入れている経営者にとって、資本政策は避けて通れない壁です。このイベントでは、EXITを実現した起業家や元CFO、FAS・VC出身者など、豊富な実績を持つプロフェッショナルが登壇。資金調達の裏側・EXITまでの資本政策の落とし穴・投資家との信頼構築など、通常のセミナーでは聞けない「現場のリアル」を語り、明日から実践できる具体的な戦略をシェアします。少人数クローズドだからこそ、顧問弁護士にも話せない資金繰りの葛藤や、決裁プロセスの裏側をオープンに話せるのが本イベントの魅力です。年末は、次年度の資本戦略を描く最適なタイミング。この夜が、あなたの“EXITの第一歩”になるかもしれません。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2025年12月5日(金) 19:30～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・法人の執行役員以上・士業 (個人事業主NG)

・営業系職種NG(M&A仲介等の同業者、保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー)

参加費

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯10,000円（事前決済）

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯11,000円（当日事前決済）

※参加資格を満たさない場合は参加費に+1万円が必要となります。

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4614587/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

M&A仲介等の同業者、保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

主催者のご紹介

オメガキャピタル株式会社 代表取締役 丸山 晶

東京都出身、ドイツ証券・デロイト・PwC出身のM&Aアドバイザー・財務コンサルタント。2023年8月に独立後、M&Aアドバイザリー、企業価値評価・財務モデリング、事業戦略策定、事業再生、外部CFO等の幅広い業務に従事。好きなものはサウナ、寿司、ラーメン。得意分野は企業価値評価。

株式会社スタートアップコネクト 執行役員 大瀧征司

1996年7月31日生まれ 小中高大一貫してバスケットに励み 新卒で不動産会社に入社 営業MVPやマネージャー業務を経験し、M＆A仲介会社に転職 ソーシングからエグゼキューション業務、売り買い両手での担当を経験し、 現スタートアップコネクトへ入社し、執行役員として営業の責任者を担当

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

