アウトドアブランド「Eddie Bauer」ららぽーと福岡に出店 - 10月17日（金）グランドオープン！

株式会社水甚GRAND OPEN ららぽーと福岡

株式会社水甚（本社：岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-15-3、代表取締役社長：中村 好成、以下「水甚」）が運営する、米国のアウトドアブランド「Eddie Bauer（エディー・バウアー）」は、2025年10月17日（金）に大型商業施設「ららぽーと福岡」（福岡県福岡市）に新店舗を出店いたします。

ファッションやアウトドアを愛する皆さまに、魅力あふれる新たなショッピング体験をお届けします。なお、本店舗には、同じくアメリカのストリート＆アウトドアブランドである「FIRST DOWN USA」も併設いたします。

幅広いラインアップとオープン記念ノベルティフェアを開催

Eddie Bauerららぽーと福岡店では、メンズ・ウィメンズ向けのアイテムを豊富に取り揃え、アウトドアシーンに適した高機能なアイテムから、タウンユースとしても活用できるカジュアルウェアまで多彩なバリエーションをご用意しております。特に、秋の行楽や最適なウェア、冬のイベントにぴったりな防寒ウェアも多数展開いたします。

また、店舗オープンを記念して、税込2万円以上お買い上げでスカイライナーダウンジャケットをモチーフにしたオリジナル《スカイライナートートバッグ》ノベルティフェアを開催いたします。

【店舗概要】

■オープン日：2025年10月17日（金）10:00～

■店舗名 ：Eddie Bauer ららぽーと福岡店

■所在地 ：〒812-8627 福岡市博多区那珂6丁目23-1 ららぽーと福岡 2F

■電話番号 ：オープン日より公開 ※担当直通:090-1764-9836

■オープン特典：税込2万円以上お買い上げでスカイライナートートバッグプレゼント

※数に限りがございます

スカイライナートートバッグスカイライナートートバッグららぽーと福岡 公式サイトへ :https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/fukuoka/

Eddie Bauerについて

Eddie Bauerは、世界初のダウンジャケットを開発したことで知られ、100年以上にわたり高品質なクラフトマンシップとイノベーションを融合させてきたアクティブなアウトドアブランドです。エベレスト登頂を支えた信頼性の高い装備を提供するなど、その歴史とこだわりは数々の冒険を支えてきました。私たちは、すべての人がアウトドアを楽しめるようにインスピレーションを与え、可能性を広げることを目指しています。

Eddie Bauer公式サイトへ :https://eddiebauer.jp/

新たな冒険が始まるららぽーと福岡店で、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。Eddie Bauerの高品質なアイテムと共に、アウトドアの楽しさをぜひ体感してください。