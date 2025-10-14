「一番使っている生成AI」調査、10万票のトップはChatGPT（61%）。「全く使っていない」層は2割に留まる。

PXC株式会社

Corporate Promotion DX CompanyのPXC株式会社(以下PXC｜https://pxc.co.jp/)はこの度「一番使っている生成AI」に関する調査を実施しました。本調査（有効回答10万件）の結果、回答者の約8割（79%）が生成AIを利用。 なかでも一番使っている生成AIは「ChatGPT（61%）」がトップで、「全く使っていない」は21%という結果でした。

調査サマリー

- 有効回答10万件のうち「一番使っているAI」、トップは「ChatGPT」で61%を記録。- 次いで「Gemini」が14%、「その他（Claudeなど）」が4%と続く。- 「全く使っていない」の回答は21%。「ChatGPT」「Gemini」「その他」を合計した約8割は、何らかの生成AIを利用している。

調査背景

近年、生成AIは急速に進化・普及し、私たちの生活や仕事における情報収集のあり方を大きく変えつつあります。従来の検索エンジンだけでなく、特定のタスクや質問に応じて生成AIを使い分ける行動も一般化してきました。このような背景から、PXCでは、現在どの生成AIが最も選択されているのか、その利用実態を把握するため本調査を実施しました。

調査概要

- 調査主体：PXC株式会社- 調査手法：YouTubeの投票機能- 実施期間：2025年10月- 回答数：10万件（単一回答）

調査詳細

「1番使っているAIは？」 という質問に対し、最も多かった回答は「ChatGPT」で、全体の61%を占めました。次いで「Gemini」が14%、「その他（Claudeなど）」が4%という結果になりました。一方で、「全く使っていない」と回答した人は21%となり、生成AIが身近なツールとなっている実態が浮き彫りになっています。

AI時代を勝ち抜く新常識「LLMO/AIO（AI最適化）」を実現する新サービス『エルシグ by AMAIZIN』について

生成AIを起点とした情報アクセスが拡大する中で、企業にとって「生成AI上でどう想起・推薦されるか」は無視できない接点になりつつあります。一方で、生成AIの評価・出力ロジックは非公開要素が多く、対策設計が難しいのが実情です。

PXCは、主要な生成AIを対象に「どのようなコンテンツが評価され、競合がどう位置づけられているか」を観測・推定し、Web上の改善アクションへつなげる LLMO/AIO 診断サービス『エルシグ by AMAIZIN』の提供を開始しました。

【ご参考：LLMO/AIO（AI最適化）について】

本リリースのテーマであるLLMO/AIOの重要性や、その具体的な考え方について、当社執行役員の佐々木が動画で詳しく解説しております。AI対策として注目されていた「構造化データ」の最新の研究結果とともにお話ししていますので、あわせてご参照ください。

・動画タイトル：【SEOのAI対策】構造化データはもう古い？AIがWebサイトをどう評価するかの研究結果を解説

・動画URL： https://www.youtube.com/watch?v=2VIZYG81EAQ

「エルシグ by AMAIZIN」の特徴

AIによる競合評価の可視化：ブラックボックスとされてきたAIの評価基準を明らかにします。

データに基づく具体的な改善アクション提示：競合分析に基づき、貴社が選ばれるためのコンテンツを優先順位をつけて提案します。

定点観測による継続的なPDCA：変化し続けるAIの評価基準に対応するため、継続的な状況観測とレポーティングを行います。

PXCは、「エルシグ by AMAIZIN」を通じて、AI時代における企業の持続的な成長を支援してまいります。

詳細・お問い合わせはこちら :https://service.amaizin.biz/llmo-check

PXC株式会社

本社：〒110-0016 台東区台東4-19-9 山口ビル7 7階

Webサイト： https://pxc.co.jp/

代表取締役CEO : 菅野健一、代表取締役COO：飯澤満育



業界50年の知見とAIなどの最新テクノロジーを駆使し、お客様をセールスプロモーションやマーケティング活動で支援する会社です。