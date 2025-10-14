バイオものづくり企業の技術開発・事業計画を調査 米国・欧州

アックスタイムズ株式会社調査報告書：次世代バイオものづくり企業の技術開発・事業計画 及び 事例集計分析 2025年版［No.1 企業編｜米国・欧州］

ビジネス解像度を高めるリサーチ情報サービスを展開するアックスタイムズ株式会社（所在地：大阪府大阪市中央区、代表取締役：橋本規宏）は、主に米国・欧州の企業を対象に、バイオものづくり／バイオエコノミー領域におけるスタートアップ・ベンチャーや大企業の技術開発・事業計画を整理・分析した調査報告書「次世代バイオものづくり企業の技術開発・事業計画 及び 事例集計分析 2025年版［No.1 企業編｜米国・欧州］」を、2025年9月17日にリリースしたことをお知らせします。

本調査結果は、レポート販売されるほか、脱炭素・サーキュラーエコノミーを推進している企業・経済団体・自治体向けに、調査結果の内容を含む講演・セミナーとして商品展開されます。

［調査報告書から得られる内容］

・スタートアップ・ベンチャー50企業、大企業20企業の最新動向を把握

・企業毎に開発背景、コア技術、組織体制、アライアンス、事業計画等を整理

・バイオ化分野、事業化フェーズ、提供価値等を整理した事業・技術開発事例

［こうした方にオススメ］

・化学メーカー・繊維メーカー・食品メーカー、医薬品メーカー、エネルギー事業者

・酵素・触媒、微生物・細胞、タンパク質、バイオマス原料に関連する事業会社

・脱炭素・資源循環関連の事業企画や技術開発担当者

ご案内：本プレスリリースの後方では、調査報告書の一部を無料で確認していただける「購入検討サポート」の案内を掲載しております。

■調査背景・目的

バイオものづくりは、微生物や酵素等の生体機能を活用して有用な物質を生み出すものづくりの手法であり、従来にはない高付加価値化や新機能開発が進む注目度の高い領域となっています。

本調査はバイオものづくりシリーズ2025における「No.1 企業編｜米国・欧州」として、スタートアップ・ベンチャー50企業、大企業20企業を調査しました。米国・欧州を調査対象に企業の技術開発・事業戦略を整理・分析し、バイオものづくり業界に体系的な調査情報を提供することで、事業戦略・アライアンス戦略の構築を情報面から支援することを目的に実施しました。

■調査結果（抜粋）

［事業・技術開発事例のバイオ化分野トレンド｜米国］米国企業の事業・技術開発122事例に占める該当の比率。1事例につき複数の該当を含む［事業・技術開発事例のバイオ化分野トレンド｜欧州］欧州企業の事業・技術開発94事例に占める該当の比率。1事例につき複数の該当を含む

[バイオ化分野の凡例] 工：工業化学、繊：繊維、食：食品、飼：飼料、農：農業・肥料、化：化粧品、香：香料、医：医薬品、燃：燃料、他：その他、不：不特定

画像出所：次世代バイオものづくり企業の技術開発・事業計画 及び 事例集計分析 2025年版［No.3 集計分析編］

(［No.1 企業編｜米国・欧州］では本グラフに関連する企業個票のみを掲載)

米国は「医薬品」の事例が相対的に多くなっています。米国政府が医療・ヘルスケア領域をバイオエコノミーの重点分野として位置づけていること、高齢化やがん治療への対応ニーズの高まり、高単価・高収益を狙いやすい投資対象としての市場の有望性などが影響しているとみられます。また、「工業化学」や「繊維」といった原料転換を図る分野でも技術開発が進んでいます。

欧州は「食品」に関する事例が相対的に多くなっています。欧州では環境負荷低減と持続可能な食料システムへの転換が社会的課題となっており、植物性タンパク質や代替食品などの開発が政策と紐づきながら推進しやすい市場環境が構築されています。「工業化学」の比率が高い点は米国と同様の傾向であるものの、「化粧品」の事例が高い点は米国と異なるトレンドが現れています。

■調査項目

I．米国｜スタートアップ・ベンチャー

30企業の企業個票を整理

II．米国｜大企業

10企業の企業個票を整理

III．欧州｜スタートアップ・ベンチャー

20企業の企業個票を整理

IV．欧州｜大企業

10企業の企業個票を整理

［70企業の調査対象は商品サイトを参照］

https://axetimes.com/report/research-about-biomanufacturing-startups-enterprises-us-europe-2025/(https://axetimes.com/report/research-about-biomanufacturing-startups-enterprises-us-europe-2025/)

［企業個票ごとに下記の「共通調査項目」を整理］

（１）企業概要

（本社所在地｜設立年｜従業員数）

（２）技術領域

（原料開発｜微生物・細胞開発｜酵素・セルフリー反応｜プロセス開発｜製造技術開発｜下流分離・精製｜最終製品開発）

（３）バイオ化分野

（工業化学｜繊維｜食品｜飼料｜農業・肥料｜化粧品｜香料｜医薬品｜燃料｜その他｜不特定）

（４）事業動向・事業計画

（技術・事業開発の背景・目的｜コア技術・技術開発テーマ｜組織体制・事業部門・開発拠点｜アライアンス事例｜その他、事業計画・目標指標）

（５）事業・技術開発事例

（事例タイトル｜バイオ化分野｜事業化フェーズ｜提供価値・実施目的※｜概要）

（６）特記事項

※基礎：基礎的・汎用的な研究、微生物向け原料開発等｜大規模：目的物質の生産拡大等｜高機能：産生物の高機能化｜新機能：新たな機能・価値のある物質の産生｜低コスト：低コスト化を図る施策（短納期含む）｜その他

［調査内容のご参考］

調査報告書の内容の参考としまして、アックスタイムズが運営する情報サイト「axetimes Biz」（https://axetimesbiz.com）において、調査報告書のポイントなどを解説する調査担当者へのインタビュー記事を公開予定です。

■調査概要

調査目的｜バイオものづくり企業を体系的に把握するための情報提供

調査対象｜バイオものづくり企業（スタートアップ・ベンチャー、大企業）

調査範囲｜米国、欧州（対象分野：工業化学、繊維、食品、飼料、農業・肥料、化粧品、香料、医薬品、燃料、その他、不特定）

調査方法｜業界ヒアリングおよび公開情報調査をベースに専門市場調査員が整理・分析

調査期間｜2025年4月～2025年8月

調査実施｜アックスタイムズ株式会社

(調査概要の詳細は商品サイト(https://axetimes.com/report/research-about-biomanufacturing-startups-enterprises-us-europe-2025/)をご確認ください)

■商品概要

（調査報告書名）

次世代バイオものづくり企業の技術開発・事業計画 及び 事例集計分析 2025年版

［No.1 企業編｜米国・欧州］

発行日 ：2025年9月17日

体裁 ：PDF_Slide16:9_144pages

価格 ：

事業所ライセンス版PDF 税込99,000円（税抜90,000円）

企業ライセンス版PDF 税込148,500円（税抜135,000円）

グループライセンス版PDF 税込247,500円（税抜225,000円）

商品サイト：https://axetimes.com/report/research-about-biomanufacturing-startups-enterprises-us-europe-2025/(https://axetimes.com/report/research-about-biomanufacturing-startups-enterprises-us-europe-2025/)

■バイオものづくりシリーズ2025特別価格のご案内

バイオものづくりを調査テーマとしたシリーズのセット購入として、特別価格をご用意しております。特別価格は商品サイトをご覧ください（シリーズレポートは下記の通り）。

・次世代バイオものづくり産業の技術・市場・政策分析 及び 事業戦略立案支援調査 2025年版

［市場・政策分析編］

商品サイト：https://axetimes.com/report/research-about_chemical-biomanufacturing-technology_policy-and-market_global_2025/

・次世代バイオものづくり企業の技術開発・事業計画 及び 事例集計分析 2025年版

［No.1 企業編｜米国・欧州］

商品サイト：https://axetimes.com/report/research-about-biomanufacturing-startups-enterprises-us-europe-2025/

・次世代バイオものづくり企業の技術開発・事業計画 及び 事例集計分析 2025年版

［No.2 企業編｜日本・中国・韓国・台湾・他］

商品サイト：https://axetimes.com/report/research-about-biomanufacturing-startups-enterprises-japan-others-2025/

・次世代バイオものづくり企業の技術開発・事業計画 及び 事例集計分析 2025年版

［No.3 集計分析編］

商品サイト：https://axetimes.com/report/research-about-biomanufacturing-startups-enterprises-analysis-global-2025/

