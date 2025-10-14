『Ｄ×２ 真・女神転生 リベレーション』10月14日（火）20時より “Ｄ２メガテン公式生放送～縁祭開催特番～”配信！

株式会社セガ

株式会社セガは、『Ｄ×２（ディーツー） 真・女神転生 リベレーション（以下『Ｄ２メガテン』）』の最新情報をお届けする“Ｄ２メガテン公式生放送～縁祭開催特番～”を、2025年10月14日（火）20:00より配信します。

今回の番組では、“Ｄ２メガテン公式生放送～縁祭開催特番～”として、ゲームの新情報をはじめ、最新のキャンペーンやアップデート情報をお届けします。風岡範明さんの生放送恒例チャレンジ企画もお見逃しなく！

視聴者プレゼントもご用意していますので、ぜひご視聴ください。

■“Ｄ２メガテン公式生放送～縁祭開催特番～”概要

配信日時：2025年10月14日（火）20:00より

視聴URL：https://youtube.com/live/BJE22bQAFXE

出演：

川西ゆうこ（MC）

風岡範明（ゲスト）

サバトマ岩サキ（Ｄ２メガテン エグゼクティブディレクター）

ニューフェイスサイ藤（ゲームデザイナー）

【『真・女神転生』シリーズ とは】

第一作目を1992年に発売した、アトラスの看板RPGシリーズ。様々な天使や悪魔たちが登場し、人類へ干渉する現代劇。緊迫した状況の中で、人類の未来の選択を迫られるという独特でダークなストーリー・世界観で人気を博す。

『ペルソナ』シリーズや『デビルサマナー』シリーズなど、様々な派生タイトルも登場している。2021年に発売され、全世界累計100万本以上を売り上げた『真・女神転生Ｖ』。

ユーザーから高い評価を得ている本作が、システムやシナリオ、あらゆる点の進化を果たし、シリーズ最新作となる『真・女神転生Ｖ Vengeance』が現行マルチハードにて発売中。

著作権表記：(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.

『真・女神転生』シリーズ公式サイト：

http://shin-megamitensei.jp/

『真・女神転生V Vengeance』公式サイト：

https://megaten5.jp/vengeance/

【『Ｄ×２ 真・女神転生 リベレーション』とは】

2022年10月に30周年を迎え、『ペルソナ』や『デビルサマナー』等の人気シリーズの原点となるRPG『真・女神転生』シリーズ初となるスマートフォン向けゲーム。

【『Ｄ×２ 真・女神転生 リベレーション』概要】

名称：Ｄ×２ 真・女神転生 リベレーション

対応OS：iOS／Android

App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id1314816647

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.d2megaten

配信開始日：2018年1月22日

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：RPG

メーカー：セガ

著作権表記：(C)SEGA/(C)ATLUS

公式サイト：https://d2-megaten-l.sega.jp/

公式X（旧Twitter）：@d2megaten(https://x.com/d2megaten)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。