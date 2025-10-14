【キハチ 青山本店】栗が主役のアフタヌーンティーやキハチを代表する“ナポレオンパイ”を栗仕立てにしたデザート、黄葉シーズン限定メニューを発売

アイビーカンパニー株式会社

アイビーカンパニー株式会社（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷／代表取締役社長 塚田龍平）が運営するキハチ 青山本店は、ほっくり甘い栗を堪能する「KIHACHIのアフタヌーンティー ～マロンスペシャル～」や「KIHACHIのマロンパイ」のほか、黄葉シーズン限定のランチやディナーを11月1日（土）から発売します。

◆キハチホームページ：

https://www.kihachi.jp/news/restaurant-cafe/restaurant-cafe_1388.html

■栗のアフタヌーンティー＆マロンパイで秋冬限定のティータイム

ほっくりと甘い栗を主役にした「KIHACHIのアフタヌーンティー ～マロンスペシャル～」を発売します。スイーツ＆セイボリーは新作を含む13種をご用意しました。

やさしい甘さのマロンクリームとサクサク食感のメレンゲが口の中で溶けあう「モンブランパフェ」や、栗の甘さを引き立てるショコラクリームとふわふわのスポンジを重ねた「渋皮栗のショコラショートケーキ」、栗のリキュールを加えて上品な味わいに仕上げた「渋皮栗とマロンジュレをのせた杏仁のブランマンジェ」など、多彩なマロンスイーツを提案しています。

キハチで長年愛されるデザート“ナポレオンパイ”を栗でアレンジした「KIHACHIのマロンパイ」も登場。粗く刻んだ渋皮栗と口どけのよいクリーム、店内で焼き上げる香ばしいパイを重ねたスペシャルなデザートです。

■黄葉シーズン限定！トリュフ香る新作パスタとステーキのプレート

黄金色に輝くいちょうを間近で楽しめる青山本店では、この秋も黄葉シーズン限定メニューを発売します。

オープンテラスを設けた開放的な1階席では、秋の新作「トリュフ香るジャンボマッシュルームと雲丹のクリームスパゲッティ」と「牛肉のステーキ」がワンプレートで楽しめるランチ『ピアット・ウニコ』をご用意します。

大きな窓からダイナミックな黄葉が臨める2階席では、この季節だけの特別なコース料理をランチとディナーで展開します。

秋冬限定！栗のアフタヌーンティー

青山本店限定

■商品名：KIHACHIのアフタヌーンティー ～マロンスペシャル～

■価格：7,700円（税込） ※ウェルカムドリンク、フリードリンク90分制付き

■販売店舗：キハチ 青山本店 1F カフェ＆フードホール

■販売期間：

１.2025年11月1日（土）～12月7日（日）

11:00～、13:30～、16:00～

２.2025年12月9日（火）～2026年1月14日（水）※クリスマス期間の12/20～12/25を除く

11:30～、14:00～、14:30～、15:00～

～スイーツ～

・渋皮栗のショコラショートケーキ

・マロンムースタルト

・モンブランパフェ

・プリン・ア・ラ・モード

・甘栗を添えたチーズケーキ

・バニラマカロン

・マロンと洋梨のクレープ

・マロンクラムパイ

・渋皮栗とマロンジュレをのせた杏仁のブランマンジェ

・渋皮栗のアイス

～セイボリー～

・スモークした伊達鶏とアボカドのサンド

・洋梨と生ハム

・フライドポテト パルミジャーノ掛け

※各回 2 時間制（フリードリンクL.O.30分前）です。1名様からご用意いたします。

◆アフタヌーンティーご予約：

https://www.kihachi.jp/news/restaurant-cafe/restaurant-cafe_1385.html

栗のスペシャルデザート

数量限定

■商品名：KIHACHIのマロンパイ

■価格：1,760円（税込）

■販売店舗：キハチ 青山本店 1Fカフェ＆フードホール

■販売期間：2025年11月1日（土）～2026年1月14日（水）

ごろっと入った栗の渋皮煮とトッピングのマロンクリームのコクと風味が、サクサクのパイ生地と相性抜群の一品。季節の味わいを存分に楽しめる数量限定のスイーツです。



※11/1～12/7黄葉シーズンに限り、1Fランチタイム（11:30～14:00）はスイーツのみの提供は休止、食後のデザートとして提供します。

※2Fメインダイニングでは、完全予約制コース料理のデザートとして提供します。

※キハチ 名古屋JRセントラルタワーズ、キハチ 高島屋横浜店、キハチ イタリアン 伊勢丹立川店でも食後のデザートとして提供します。

※天候・仕入れの状況により、食材やメニュー、実施期間が変更になる場合がございます。

黄葉シーズン限定ランチ＆ディナー

ＮＥＷ

■商品名：ピアット・ウニコ

■価格：3,900円（税込）コーヒーまたは紅茶付き

■販売店舗：キハチ 青山本店 1Fカフェ＆フードホール

■販売期間：2025年11月1日（土）～12月7日（日）11:30～16:00（15:00 L.O.）

・トリュフ香るジャンボマッシュルームと雲丹のクリームスパゲッティ

・牛肉のステーキ

・かぼちゃのスープ

ＮＥＷ

■商品名：KIHACHIのシーズナルコース ～いちょう並木の黄葉スペシャル～

■価格：10,000円（税込）

■販売店舗：キハチ 青山本店 2Fメインダイニング

■販売期間：2025年11月1日（土）～12月7日（日）11:00～16:00 （15:00 L.O.）／18:00～21:30 （20:30 L.O.）

＜前菜からデザートまで楽しめる全6品のフルコース＞

・トリュフ香る雲丹とジャンボマッシュルームのカルボナーラ いちょう並木の黄葉仕立て

・ふっくらと火を通した白身魚のバプール おぼろ昆布、イクラ、蟹を纏って

・こんがりジューシーにローストした黒毛和牛肉を、黄金色の銀杏、干し海老ソースで

＋

シェフおすすめ3品

※2階ディナータイムは税込価格にサービス料として10％を頂戴します。

※天候・仕入れの状況により、食材やメニュー、実施期間が変更になる場合がございます。

◆シーズナルコースご予約：

https://www.kihachi.jp/news/restaurant-cafe/restaurant-cafe_1387.html

店舗概要

■ 店 舗 名： キハチ 青山本店

■ 住 所： 東京都港区北青山2-1-19

■ 電話番号： 03-5785-3641

＜キハチホームページ＞

https://www.kihachi.jp/

※営業時間や休業日など最新情報は、キハチホームページにてご確認ください。

■アイビーカンパニー株式会社

「Hope is Delicious！美味しいもので前へ進もう」をテーマに、“お茶とともに過ごす豊かな時間”を提案する Afternoon Tea TEAROOM、レストランやカフェ、パティスリーを手がける KIHACHI、ニューヨークで誕生した新しいスタイルのハンバーガーレストラン Shake Shack(R) 、スコーン専門店 BAKERS gonna BAKEなど様々なブランドを展開。株式会社サザビーリーグ100％出資の事業会社。



アイビーカンパニー株式会社 コーポレートサイト：https://www.ivy-company.jp/