すっきり美しい輪郭に。小顔に魅せるマスク『ビースタイル 立体タイプ ふつうサイズ ベージュ×ブラック20枚入』限定発売

白元アース株式会社ビースタイル 立体タイプ ふつうサイズ ベージュ×ブラック20枚入

白元アース株式会社（本社：東京都足立区、社長：吉村一人）は、メイクがつきにくく、顔にフィットして小顔に魅せるバイカラータイプのマスク『ビースタイル 立体タイプ ふつうサイズ ベージュ×ブラック 20枚入』を10月24日より限定発売いたします。

「ビースタイル 立体タイプ」は、メイクがつきにくく、“小顔に見える”“フェイスラインがすっきり見える”と、マスク姿を素敵に見せたい皆様に好評をいただいています。また、小顔に魅せるマスク形状はもちろん、耳が痛くなりにくいふんわり幅広耳ひもや0.1μｍの微小粒子をカットする不織布フィルターを採用し、ウイルス飛まつ、花粉、PM2.5対策もできるマスクです。

今回、今年8月に新発売した「ビースタイル 立体タイプ ふつうサイズ ベージュ×ブラック」に、たっぷり使える『20枚入』の限定企画品を発売いたします。マスク本体がベージュ、耳ひもがブラックのバイカラータイプで、近年定着しつつあるジェンダーレスカラーのファッションにも合わせやすい配色となっています。

「ビースタイル」シリーズの強化を図ることで、市場のさらなる活性化を目指してまいります。

≪商品特長≫

≪商品概要≫

●ビースタイル 立体タイプ ふつうサイズ ベージュ×ブラック20枚入

・希望小売価格：オープン

・内容量：20枚

◆発売日：2025年10月24日

◆販売ルート：全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター

白元アース マスクブランドサイト情報

https://hakugenearth-mask.jp/