「設置できない」を「できる」に変えるフレキシブルソーラーパネル2製品を販売開始

HPリニューエナジー株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役 西内雅之)は、この度、施工の制約や既存設備の問題で太陽光発電の導入を諦めていた建物向けに、新たなフレキシブルソーラーパネル2製品の販売を開始いたしました。

【こんなお悩みはありませんか?】

・ 屋上に室外機があり、ソーラーパネルを設置するスペースがない

・ 窓からの日差しで冷房費がかさんでいる

・ 大規模な足場工事や高額な施工費用がネック

これらの課題を、当社の新製品が解決します。

【製品ラインナップ１.】

透過タイプ フレキシブルソーラーパネル

-既存の窓が"発電する日除け"に変わる-

※設置イメージ

主な特長

・窓ガラスに直接貼り付け可能な透過型設計

・日除け効果 × 太陽光発電のダブル効果で電気代を大幅削減

・オフィスビル、商業施設、公共施設に最適

※貼付イメージ※設置イメージ

施工上のメリット

・2重窓の内側への施工のため足場不要

・工期短縮、施工費用の大幅削減を実現

・ビル外観を変えず、内装工事感覚で設置可能

こんな企業様におすすめ

・西日、南向きの窓が多く、夏場の冷房費に悩んでいる

・ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)認証を目指している

・ビルオーナーとして、ビル全体の電気代を削減したい

【製品ラインナップ２.】

バルコニータイプ フレキシブルソーラーパネル

-屋上フェンスが発電スペースになる新発想-

※設置イメージ※設置イメージ

主な特長

・屋上フェンスに直接設置できる画期的な設計

・室外機、給水塔などで屋上スペースが限られている建物に最適

・垂直面を有効活用し、デッドスペースを収益化

施工上のメリット

・接着剤と留め部材による施工方法

・既存設備を移動させる必要なし

・メンテナンス動線を確保したまま設置可能

こんな企業様におすすめ

・屋上に室外機や設備機器が多く、パネル設置を断念していた

・追加で発電容量を増やしたいが、設置場所がない

・RE100、SBT等の環境目標達成に向けて再エネ比率を高めたい

【フレキシブルソーラーパネルの施工性について】

・短工期で事業活動への影響を最小化

・既存建築物への負担が少ない

・設置場所の選択肢が大幅に拡大

【HPリニューエナジーが選ばれる理由】

ワンストップで安心のトータルサポート

1. 精緻な現地調査と発電シミュレーション

建物の立地条件、日照時間、設置面積を詳細に調査し、実現可能な発電量を正確にシミュレーション。導入前に投資効果を明確に可視化します。

2. 建物特性に合わせた最適プランの設計

お客様の建物構造、用途、予算に応じて、透過タイプ・バルコニータイプを組み合わせた最適な設置プランをご提案。無駄のない効率的な導入を実現します。

3. 充実の補助金申請サポート

複雑な補助金制度を熟知した専門スタッフが、申請可能な制度の洗い出しから書類作成まで丁寧にサポート。初期投資の負担を最小限に抑えます。

4. 明確な投資回収シミュレーション

電気代削減効果を考慮した詳細な試算レポートを作成。経営判断に必要な数値根拠を提供し、社内稟議もスムーズに進みます。

導入検討から運用開始まで、HPリニューエナジーが全面的にバックアップいたします。

本プレスリリース製品詳細は以下Webサイトより

WEB: https://hp-renewenergy.com/products/(https://hp-renewenergy.com/products/)

※様々な設置環境に対応する8種類のバリエーションも同時展開。

※まずはお気軽にご相談ください。貴社の建物に最適なソリューションをご提案いたします。

