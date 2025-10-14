マナーズサウンド ジュニアセラピスト専用アプリMS5-Jr.を開発

マナ・システム株式会社

マナーズインターナショナル株式会社（東京都、代表取締役社長：平田彩友瑠）は、長年培ってきた音響振動療法「マナーズサウンド」をより広く様々な場面でご利用いただく機会の拡大を目指し、ジュニアセラピスト養成コースを開講いたしました。

専用システムとして使用される「MS5-Jr.（エムエスファイブ ジュニア）」は、グループ会社であるマナ・システム株式会社がマナサウンドシステム（MSS）をベースに開発いたしました。今後のシステムサポートについても同社が担当してまいります。

なお、2025年10月24日（金）・25日（土）に開催される「セラピーワールド東京2025」の当社ブースにて、MS5-Jr.の体験会および講座申し込み受付を実施いたします。

ジュニアセラピストとは

マナーズ音響振動療法の音源であるマナーズサウンドの中から厳選した音源が収録されたMS5-Jr.を使用し、基礎的なセラピーメソッドや施術を習得・実践できる、マナーズ・ユニバーサルアカデミーが新たに設立した資格制度です。

ジュニアセラピスト講座とは

マナーズ・ユニバーサルアカデミーがこれまで実施してきたセラピスト講座の内容を、ベーシックな部分を中心にコンパクトにまとめた、ジュニアセラピスト専用の講座です。従来の約半分の受講期間となり、より多くの方にマナーズサウンドを学んでいただけるよう、受講のハードルを下げた内容となっております。

MS5-Jr.とは

マナーズ音響振動療法の音源であるマナーズサウンドを、プロのセラピストが使用するMS5-AURORAの中から厳選し、マナサウンドシステム（MSS）を通して高解像度のままiPad miniで再現できる「MS5-Jr.アプリ」と、マナーズインターナショナルが独自開発したアプリケーター「MSE BASIC」を組み合わせた、ジュニアセラピスト専用のシステムです。

施術内容を画面上でタップすることで直感的に操作できるため、機械やシステムに不慣れな方でも簡単にお使いいただけます。また、軽量で携帯性に優れており、お客様のご自宅への出張施術など、場所を選ばずにご使用いただけます。

セラピーワールド東京2025

心と体の健康づくりに役立つアロマコスメやヒーリンググッズの購入、リラクゼーション体験、専門講師によるワークショップ受講など、癒しと健康に関する様々なサービスを一度に体験できる日本最大規模のイベントです。

開催日時: 2025年10月24日（金）・25日（土）

会場: 東京都立産業貿易センター浜松町館

当社ブース: 4-36

ホームページ：https://therapyworld.jp/

代表取締役社長平田彩友瑠のコメント

これまで多くの方から「もう少し手軽に学びたい「」施術をやってみたい」というご要望をいただいておりました。この度、そうしたお声にお応えして、ジュニアセラピスト養成コースを開講いたしました。将来的にセラピストを目指す方にも、サイマティクス音響振動療法の基本を学びたい方にも、ご満足いただける充実したコースとなっております。

【マナーズサウンド ジュニアセラピスト養成コースに関するお申込み・お問合せ先】

https://manners-school.jp/course/junior-therapist-online/

【MS5-Jr. の契約・運営に関するお問い合わせ先】

マナ・システム株式会社

https://mana-system.com/contact.php

セラピーワールド東京2025出展決定アプリケーター「MSE BASIC」