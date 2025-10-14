アルピコタクシー軽井沢営業所開業のお知らせ

アルピコホールディングス株式会社

アルピコホールディングス株式会社の連結会社であるアルピコタクシー株式会社（本社：長野県松本市、代表取締役社長：三澤 洋一 以下「アルピコタクシー」）は、下記のとおり2025年10月16日より、軽井沢営業所を開業いたします。

記

■開業の理由

アルピコタクシー株式会社は、長野県内４地区（松本、長野、大町、諏訪）において運輸事業を行っております。国内有数のリゾート地である軽井沢エリアは、インバウンド（訪日客）の増加もあり、今後も利用ニーズが高いものと判断しております。長野県内企業として、長野県の財産である軽井沢のリゾート地としての一層の価値向上に寄与するため、新たに軽井沢営業所を開設することといたしました。

■開業日（営業開始日）

2025年10月16日（木） ９時から

■営業所の概要

・名称：アルピコタクシー軽井沢営業所

・所在地：長野県北佐久郡軽井沢町長倉９-１１９ ＜JR軽井沢駅から南へ約１．５km＞

・配車電話番号：0267-27-0075

・事業内容：一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）

・営業車両：6両（開業時）※車両は「CROWN CROSSOVER 4WD」6両。

※11月よりジャンボタクシー1両（Mercedes-Benz）追加します。

・営業時間：9時～21時 ※営業時間は順次拡大いたします。

以上