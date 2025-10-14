ロングラン4年目突入 舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』TBSチケット・ホリプロステージ会員限定イベント開催決定！

株式会社ホリプロ

2022年開幕以来ロングラン上演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』。その世界をさらに深く体験できる会員限定イベント「ワンドダンスレッスン」「マジック体験会」の開催が決定。

ワンドダンスを習得せよ！ ～ワンドダンスレッスン～

舞台出演キャストによる「ワンドダンス(魔法の杖ダンス)」のレッスンを開催します。劇中で繰り広げられる、魔法の杖を使ったダイナミックなダンスを、プロの指導のもとで習得できる貴重なチャンスです。

【講師キャスト】大竹尚、出口稚子(嘆きのマートル役 ほか)

【実施日】11月9日(日)10:30～

【場所】 都内某所(江東区) ※当選者の方のみにメールにてご連絡いたします。

【所要時間】 約60分

【対象者】これまでに舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』のチケットをご購入いただいたことがあるTBSチケット・ホリプロステージ会員の方

【申込締切】10月26日(日)23:59

【当選発表日】10月31日(金)中 ※当選者の方のみにメールにてご連絡いたします。

お子さま(6歳以上)のご参加も大歓迎です！

※チケット購入者ご本人様のみご応募頂けます。同行者様は1名までお申込み可能です。お申込み時に同行者情報もご登録ください。登録後の変更は不可とさせていただきます。

【申込URL】チケットのお買い求め先により申込URLが異なります。

■TBSチケット https://cgi.tbs.co.jp/ppshw/pc/event/10191/enquete.do(https://cgi.tbs.co.jp/ppshw/pc/event/10191/enquete.do)

■ホリプロステージ https://forms.gle/zPm66ufKn4VCNvNXA(https://forms.gle/zPm66ufKn4VCNvNXA)

覗いてみよう！魔法の裏側 ～マジック体験会～

イリュージョン＆マジック捕を務める水嶋ユウによる、魔法を体感できる特別イベントを開催します。魔法の原理を使ったマジックを実際に体験していただきます。

【実施日】

１.11月30日(日)18:00～

２.12月21日(日)18:00～

３.1月未定（日時は決定次第更新します）

【場所】TBS赤坂ACTシアター

【所要時間】30分～45分

【参加対象】2025年11月～2026年1月のチケットを1枚以上ご購入いただいたTBSチケット・ホリプロステージ会員の方

※公演来場予定の月のマジック体験会にご応募可能です。あらかじめ対象月の公演チケットをご購入ください。

※チケット購入者ご本人様のみご応募頂けます。応募可能な参加人数は、ご購入いただいたチケット枚数が上限となります。お申込み時に同行者情報もご登録ください。登録後の変更は不可とさせていただきます。

※マジック体験会と公演来場者は同一の同行者でお願いいたします。

（例）11月18日の公演チケットを4枚お持ちのお客様は、11月開催のマジック体験会に1～4名様で抽選にご応募頂けます。

１.2025年11月30日(日)18:00～（開場17:45）

あらかじめ2025年11月公演のチケットをお買い求めください。

【申込URL】チケットのお買い求め先により申込URLが異なります。

■TBSチケット会員 https://cgi.tbs.co.jp/ppshw/pc/event/10191/enquete.do(https://cgi.tbs.co.jp/ppshw/pc/event/10191/enquete.do)

■ホリプロステージ会員 https://forms.gle/8HGr7W1941GyAk1G7(https://forms.gle/8HGr7W1941GyAk1G7)

◇申込締切：11月7日(金)23:59

◇当選発表日：11月14日(金)中 ※当選者の方のみにメールにてご連絡いたします

２.2025年12月21日(日)18:00～（開場17:45）

あらかじめ2025年12月公演のチケットをお買い求めください。

【申込URL】チケットのお買い求め先により申込URLが異なります。

■TBSチケット会員 https://cgi.tbs.co.jp/ppshw/pc/event/10191/enquete.do(https://cgi.tbs.co.jp/ppshw/pc/event/10191/enquete.do)

■ホリプロステージ会員 https://forms.gle/j6L4iFkT4KzAyLWE7(https://forms.gle/j6L4iFkT4KzAyLWE7)

あらかじめ2025年12月公演のチケットをお買い求めください。

◇申込締切：11月28日(金)23:59

◇当選発表日：12月5日(金)中 ※当選者の方のみにメールにてご連絡いたします

３.2026年1月

詳細は12月上旬発表予定です。

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』

■公演概要■

［日程］上演中～2026年4月

［会場］TBS赤坂ACTシアター

［上演時間］3時間40分 ※休憩あり

【主催】TBS ホリプロ ATG Entertainment

【特別協賛】東海東京フィナンシャル・グループ

With thanks to TOHO

In association with John Gore Organization

【舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』公式Webサイト】

https://www.harrypotter-stage.jp

■あらすじ■

ハリー、ロン、ハーマイオニーが魔法界を救ってから19年後、

かつての暗闇の世を思わせる不穏な事件があいつぎ、人々を不安にさせていた。

魔法省で働くハリー・ポッターはいまや三人の子の父親。

今年ホグワーツ魔法魔術学校に入学する次男のアルバスは、英雄の家に生まれた自分の運命にあらがうように、父親に反抗的な態度を取る。幼い頃に両親を亡くしたハリーは、父親としてうまくふるまえず、関係を修復できずにいた。

そんな中、アルバスは魔法学校の入学式に向かうホグワーツ特急の車内で、偶然一人の少年と出会う。

彼は、父ハリーと犬猿の仲であるドラコ・マルフォイの息子、スコーピウスだった！

二人の出会いが引き金となり、暗闇による支配が、加速していく・・・。

■チケット情報■

［2026年1月公演分まで］

TBSチケット、ホリプロステージ、各プレイガイドにてチケット好評販売中



［2026年2月～4月公演］

〈ホリプロステージ先行発売〉 10月25日(土) 10:00～11月7日(金) 23:59

〈一般発売〉11月8日(土) 10:00～

〈販売詳細〉https://horipro-stage.jp/news/hpcc202602_04_tickets/

［販売場所］

TBSチケット、ホリプロステージほか、各プレイガイドでもお取扱いあり

チケットに関するお問合せ：ホリプロチケットセンター 03-3490-4949（平日11:00～18:00／定休日 土・日・祝）