【チーズづくし】京都の老舗ベーカリー「グランディール」より2種類のチーズを練り込んだ『京生ちぎりパン～カマンベール＆チェダー～』をはじめ、モッツァレラチーズを包んだピザ風ベーグルを新発売！

全国にベーカリー＆パティスリーを展開する株式会社オールハーツ・カンパニー（東京本社：東京都目黒区、名古屋本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長 CEO：四方田 豊、以下：オールハーツ・カンパニー）は、京都の老舗ベーカリー「グランディール（GRANDIR）」全店にて、『～バル～』をテーマに2025年11月 1日（土）より期間限定で『京生ちぎりパン～カマンベール＆チェダー～』をはじめとする、こだわりのチーズを使用した新商品を発売いたします。

■モッツァレラチーズやチェダーチーズなど、とろける“チーズづくし”な味わいを楽しめる新作パンが期間限定で新登場！

クリスマスシーズンにぴったりな『カルダモンスコーン』『シュトーレン』も同日発売。

京都の伝統が息づくこだわりの商品をお届けする老舗ベーカリー「グランディール」から、2025年11月 1日（土）よりチーズにこだわった新商品※1を販売いたします。

シリーズ累計75万個以上※2販売した人気商品『京生ちぎりパン』の生地にカマンベールチーズとチェダーチーズを練り込んだ、お酒とのペアリングにもおすすめな『京生ちぎりパン～カマンベール＆チェダー～』をはじめ、ピザの定番”マルゲリータ”をグランディール自慢のベーグルで表現した『ベーグル～マルゲリータ～』、サックサクの生地からカマンベールチーズとチーズソースが溢れ出す『フロマージュパンツェロッティ』が新登場。さらに、チャイのような香りが広がる季節限定の『カルダモンスコーン』やクリスマスを彩る『シュトーレン』もご用意。

肌寒くなったこの季節にチーズにこだわった「グランディール」の新作パンをぜひお楽しみくださいませ。

オールハーツ・カンパニーは、たくさんの人々を笑顔にすることができる「しあわせの一皿」を通して、お客様にしあわせをお届けしていきます。

※1：商品によって販売期間が異なります。

●チーズづくしの新商品 概要

*店舗の年末年始の営業時間により販売終了期間が一部異なる場合がございます。

*商品によって販売期間が異なります。

*なくなり次第終了いたします。

商 品 名 ：京生ちぎりパン～カマンベール＆チェダー～

販売期間：2025年11月 1日（土）～12月 31日（水）

価 格：520円（税込）

こだわり：シリーズ累計75万個以上※2販売した人気商品『京生ちぎりパン』のチーズ香る新フレーバ

ー。もっちり食感のちぎりパン生地に、カマンベールチーズとチェダーチーズ、ブラックペ

ッパーを練りこみ、香ばしく焼き上げました。ほんのり甘い生地にカマンベールチーズのク

リーミーな味わいと、チェダーチーズのマイルドなコクが相性抜群。一緒に練りこんだブラ

ックペッパーの香りがチーズの風味を引き立たせます。お酒とのペアリングにもおすすめな

大人の味わいのちぎりパンです。

※2：2021年9月～2025年8月 売上累計自社調べ

商 品 名 ：ベーグル～マルゲリータ～

販売期間：2025年11月 1日（土）～12月 31日（水）

価 格：330円（税込）

こだわり：ピザの定番“マルゲリータ”をベーグルで表現しました。国産小麦を使用したベーグル生地で

モッツァレラチーズを包み、ピザソースとスイートバジル、細かくしたモッツァレラチーズ

をトッピングして焼き上げました。生地のもちもち食感とピザソースに溶け出たトマトの旨

味、モッツァレラチーズのコクが心地よく口の中に広がります。スイートバジルとオリーブ

オイルの爽やかな香りがアクセント。

商 品 名 ：フロマージュパンツェロッティ

販売期間：2025年11月 1日（土）～11月 30日（日）

価 格：320円（税込）

こだわり：チーズがトロっと溢れ出す”チーズづくし”の揚げピッツァ。カマンベールチーズとチーズソ

ースを生地で包み、表面にパン粉をまぶしてカラッと揚げました。外はサクッ中はモチッと

した生地の食感とチーズソースの程よい塩味、カマンベールチーズのクリーミーな味わいが

たまらない一品。チーズ入りのパン粉を使用することでチーズ感をより一層感じられるよう

仕上げました。

●その他の季節商品 概要

商 品 名 ：カルダモンスコーン

販売期間：2025年11月 1日（土）～12月 31日（水）

価 格：280円（税込）

こだわり：まるでチャイの様な風味を楽しめるスコーン。優しい味わいのスコーン生地に、シナモン、

カルダモン、ホワイトチョコを練りこみ、ビスケットをトッピングして焼き上げました。シ

ナモンの甘く温かみのある香りとカルダモンの清涼感のある香りが鼻から抜け、ホワイトチ

ョコのまろやかな甘みが広がります。ホットミルクやミルクティーなど温かい飲み物と合わ

せて冬のティータイムにおすすめの一品です。

商 品 名 ：シュトーレン ホール

販売期間：2025年11月 1日（土）～12月 25日（木）

価 格：1,800円（税込）

こだわり：ドイツの伝統的なクリスマス菓子「シュトーレン」を今年もご用意いたしました。種類豊富

なドライフルーツ（オレンジピール、レーズン、チェリー、レモン、クランベリー）を使用

した生地は、時間の経過とともに風味が増し、味わいの変化をお楽しみいただけます。ま

た、ローマジパン※3を使用することで、より風味豊かに仕上げました。毎日少しずつスラ

イスして、クリスマスまでのアドベント期間をお楽しみください。

※3：アーモンドと砂糖が2対1の割合でペースト状に加工されたもの。

●「グランディール」について

1989年、日本の伝統と文化が根付く歴史ある街、そしてパン屋の激選区でもある京都で誕生したベーカリーショップです。創業店の「グランディール 下鴨店」は「食べログ パン WEST 百名店」に3度も選出されるなど、36年にわたって地元の人々に愛され続けています。受け継がれてきた伝統と、心を弾ませてくれる新しさを大切にパンを焼き上げています。長年愛されてきた看板商品の『黄金のメロンパン』をはじめ、『ベーグル』や『パニーニ』など、京都の伝統が息づくこだわりの商品をご用意し、皆様のお越しをお待ちしております。

＜公式HP＞https://grandir.allhearts.company

＜公式X＞https://twitter.com/GrandirKyoto

＜公式インスタグラム＞https://www.instagram.com/grandirkyoto

※画像はすべてイメージです。

会社名：株式会社オールハーツ・カンパニー

代表者：代表取締役 社長 CEO 四方田 豊

東京本社：東京都目黒区下目黒2-3-23 1階

名古屋本社：愛知県名古屋市中区栄2-4-18 岡谷鋼機ビルディング1階

関西支社：滋賀県守山市浮気町7-2

設立日：2012年9月3日

資本金：1億円

事業内容：直営店のパン製造販売業務、各店への商品供給、新商品の開発

コーポレートサイト：https://allheartscompany.com(https://allheartscompany.com)

