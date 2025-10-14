Pilates Mirror（ピラティスミラー）11月27日に神戸市東灘区にオープン！

コナミスポーツ株式会社

コナミスポーツ株式会社（以下、「弊社」）は、天井にミラーを設置したマシンピラティススタジオ「Pilates Mirror 岡本（神戸市東灘区）」を2025年11月27日（木）にオープンします。

オープンに先立ち無料体験会を実施します。オープン前キャンペーンも開催しますので、他のピラティススタジオにはないPilates Mirrorのレッスンをぜひ体験してください。

＜Pilates Mirror 岡本＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56940/table/184_1_420c861c5f368e540353cc491621ffca.jpg?v=202510141127 ]

オープン前キャンペーン ：2025年10月13日(月・祝)～2025年11月26日(水)

無料体験会 ：2025年11月11日(火)～2025年11月26日(水)

詳しくはこちらをご確認ください。

https://www.konami.com/sportsclub/pilatesmirror/okamoto/

■ Pilates Mirror（ピラティスミラー）とは

Pilates Mirrorは、「もっと鏡が見たくなる」をコンセプトに、鏡を効果的に利用する女性専用のピラティススタジオです。スタジオの天井に鏡を設置し、自身の身体の動きを確認しながら取り組むことで、短い時間でも達成感と効果を感じることができます。

1レッスンは30分、シューズや着替えもいらないので、お仕事帰りやお出かけのついでに「気軽に」参加いただけます。少人数制なのでインストラクターの細やかなサポートを受けることができ、ピラティスが初めての方や運動が苦手な方も安心して通うことができます。

弊社は今後もさらに店舗数を拡大し、ココロとカラダをポジティブにする「ピラティスミラー」をより多くのお客様にお届けしていきます。