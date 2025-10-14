法規制 / 制度運用が開始！対応が急務に ★2025アップデート版 IoT / OTデバイスベンダの責務実現に適したセキュリティ対策の最新紹介 [JSS 2025おすすめセミナー(事前登録制)]

一般社団法人セキュアIoTプラットフォーム協議会

※詳細はこちら ⇒ https://jss2025.japansecuritysummit.org/

【セッションのポイント】

現在、ICTシステムだけでなく、IoT / OTシステムにもサイバー攻撃リスクが高まっており、被害が発生した場合には社会的に重大な影響を及ぼします。EUサイバーレジリエンス法、米国のサイバートラストマーク、経済産業省・IPAの「IoT製品セキュリティ要件適合評価・ラベリング制度（JC-STAR）」、経済安全保障推進法など、世界各国で制度運用が開始され、IoT / OTデバイスベンダの対応は急務となっています。

IoT / OTシステムを守るためには、物理・ネットワーク・運用管理といったシステム全体の対策に加え、デバイス自体のセキュリティ強化が不可欠です。しかし、デバイスはハードウェアリソースやリアルタイム性など特有の制約があるため、従来のICT向けセキュリティをそのまま適用することは困難です。その結果、セキュリティ実装が進まない課題が顕在化しています。

本セミナーでは、

・IoT / OTシステムにおける脅威と社会的影響の深刻さ

・世界的な法規制、制度の最新動向

・IoT / OTデバイスの特性、制約に対応するための要件

を解説します。さらに、NECが強みとする独自技術を活用したIoT / OTデバイス向けセキュリティソリューションを紹介。軽量マルウェア対策や、アプリケーション改修不要で軽量暗号を組み込める最新製品、導入事例も取り上げ、デバイスベンダが直面する課題への具体的な解決策を提示します。

NECセキュリティ株式会社

IoT / OTセキュリティユニット

桑田 雅彦 氏

・公開日時：2025年10月28日(火) ～ 11月16日(日)

- 登録期間：11月13日(木) 23:59まで

・開催方法：オンデマンド

- ご登録いただいた方に視聴用URLをお送りします。

・参加費用：無料(事前登録制)

※詳細・お申込み ⇒ https://jss2025.japansecuritysummit.org/