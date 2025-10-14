¡ØÀé½Æ»Î:Rhodoknight for Nintendo Switch¡Ù2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ)È¯Çä·èÄê¡ªËÜÆü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡ª¥¹¥Èー¥êー´°·ë¤ò´Þ¤à¿·µ¬¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¼ýÏ¿¤·¤¿¥·¥êー¥º´°Á´ÈÇ¤¬ÅÐ¾ì

³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¡¦¥âー¥É

³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¡¦¥âー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£À¬°ìÏº https://gmodecorp.com/¡Ë¤Ï¡¢¡ØÀé½Æ»Î:Rhodoknight for Nintendo Switch¡Ù¤ò2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ)¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¡¢ËÜÆü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¢£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¤ÎÆâÍÆ¤ò´°Á´¼ýÏ¿¡õ¿·µ¬¥¹¥Èー¥êーÄÉ²Ã¡ª

¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¡ØÀé½Æ»Î:Rhodoknight¡Ù¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Èー¥êー¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー´°·ë¤ò´Þ¤á¤¿¿·µ¬¥¹¥Èー¥êー¤òÂçÉý¼ýÏ¿¡ª¡Ê¼ýÏ¿¥¹¥Èー¥êー¤Ï150Ëü»ú°Ê¾å¡¢¥Ü¥¤¥¹¤Ï2.5Ëü»ú°Ê¾å¤ò¼ýÏ¿¡Ë


¤µ¤é¤Ë¡¢°éÀ®¤ä¥Ð¥È¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ïÍ×ÁÇ¤âÌÖÍå¤·¤¿¡È´°Á´ÈÇ¡È¤È¤·¤Æ¡¢Nintendo Switch(TM)¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£



¡Ú¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¡Û


¡¦¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー 1¾Ï～4¾Ï


¡¦³Æ¼ï¥¹¥Èー¥êー¡¡µ®½Æ»Î¥¹¥Èー¥êー¡¢¥«ー¥É¥¹¥Èー¥êー¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Èー¥êーÅù


¡¦¥Ð¥È¥ëµ¡Ç½


¡¦¥«ー¥É¡¢µ®½Æ»Î°éÀ®µ¡Ç½


¡¦¥ëー¥àµ¡Ç½



¡ÚNintendo SwitchÈÇ ÄÉ²ÃÆâÍÆ¡Û


¡¦¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー 5¾Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÊÔ¡¢ÆüËÜÊÔIII¡¢6¾Ï¡¢½ª¾Ï


¡¦¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¡¢¥íー¥É¥¹¥Èー¥êー¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹


¡¦¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ëµ®½Æ»Î¡¡¥Ù¥¤¥«ー¡¢¥­¥»¥ë¡¢¥¤¥¨¥ä¥¹¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥¿¡¢¥«¥ë¥«¥Îー¥ì


¡¦¥¹¥Èー¥êーÅÐ¾ì¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¡¥¢¥·¥å¥ìー¡¢¥ëー¥«¥¹¡¢¥½¥Þ¥ê



¢¨¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¥Çー¥¿¤Î°ú·Ñ¤®¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£


¢¨°ìÉôµ¡Ç½¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¤«¤éÊÑ¹¹¡¢¥«¥Ã¥È¤¬Æþ¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¤«¤éÆþ¼êÊýË¡¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£



¢£¿·µ¬¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ëµ®½Æ»Î¤Î¥­¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¡ª

¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー´°·ë¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¤¿¤Ë5Ì¾¤Îµ®½Æ»Î¤ò¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë²½¡ª


¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë²½¤ËÈ¼¤¦ÄÉ²Ã¥¹¥Èー¥êー¤Ê¤É¤â¼ýÏ¿Í½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ïº£¸å¸ø¼°HP¤äSNS¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¥Ù¥¤¥«ー¡ÊCV.¾®¾¾¾»Ê¿¡Ë



4¾Ï¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¥Ù¥¤¥«ー¥é¥¤¥Õ¥ë¤Îµ®½Æ»Î¡£


¥«¥µ¥ê¥¹¥Æ¤Ç¾¤½Æ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡©






¥­¥»¥ë¡ÊCV.ÎëÌÚÃ£±û¡Ë



ÆüËÜ¤ÇÏÉ¥öÁ°ÁÈ¤Î¼ãÆ¬¤Ë¾¤½Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¥­¥»¥ë·¿¤Î´ñ½Æ¤Îµ®½Æ»Î¡£


Á°ºî¡ÖÀé½Æ»Î¡×¤«¤é°ú¤­Â³¤­ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¤«ÀäÂÐ¹âµ®¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡Ä¡Ä¡©






¥¤¥¨¥ä¥¹¡ÊCV.Çß¸¶Íµ°ìÏº¡Ë



ÆüËÜ¤Î¾­·³¡¢ºùÔ¢ÂÙÀ¡¤Ë¾¤½Æ¤µ¤ì¤¿²ÐÆì½Æ¤Îµ®½Æ»Î¡£


¥­¥»¥ëÆ±ÍÍ¡¢Á°ºî¡ÖÀé½Æ»Î¡×¤«¤é°ú¤­Â³¤­ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀäÂÐ¹âµ®¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¸¶°ø¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£






¥Ù¥Í¥Ã¥¿¡ÊCV.¶½ÄÅÏÂ¹¬¡Ë



¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ü¥Õ¥©¥ó¥­¥ª¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¾¤½Æ¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ó¥É¥¬¥ó¤Îµ®½Æ»Î¡£


¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Îä¹ó¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡©






¥«¥ë¥«¥Îー¥ì¡ÊCV.ÂçÄÍ¹ä±û¡Ë



¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ü¥Õ¥©¥ó¥­¥ª¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¾¤½Æ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥ë¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥Õ¥ë¤Îµ®½Æ»Î¡£


¥Ù¥Í¥Ã¥¿¤È¤Ï·ì¤ÎÙÝ¡¦¥ª¥á¥ë¥¿¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£







¢£domco.»áÉÁ¤­²¼¤í¤·¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥é¥¹¥È



¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ËÜºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµ®½Æ»Î¡Ö¥Þー¥¯¥¹¡×¡Ö¥é¥¤¥¯¡¦¥Äー¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿domco.»á¤Ë¤è¤ëÉÁ¤­²¼¤í¤·¡£


ÈþÎï¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¼¤Ò¤ª¼ê¸µ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£¡ØÀé½Æ»Î:Rhodoknight for Nintendo Switch¡Ù¸ÂÄêÈÇ



¡¦ÆÃÅµ£±.¡§B5¥µ¥¤¥ºÀßÄê»ñÎÁ½¸¡Ê100¥Úー¥¸°Ê¾å¼ýÏ¿¡Ë


¡¦ÆÃÅµ£².¡§B5¥µ¥¤¥º¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É


¡¦ÆÃÅµ£³.¡§PALETONE ¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É 9¼ï¥»¥Ã¥È



¢£¡ØÀé½Æ»Î:Rhodoknight for Nintendo Switch¡ÙÄÌ¾ïÈÇ



¡¦ÆÃÅµ¡§ÆÃÀ½ ¥Èー¥ë¥±ー¥¹Æþ ¿´½Æ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÁ´ÅÀ¼ýÏ¿DVD



¢¨ËÜÆÃÅµ¤Ï¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤ß¤Î¸ÂÄêÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£


¢¨ËÜÆÃÅµ¤Ï±ÊÂ³ÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£



¢£Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢Å¹Êß¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆÃÅµ¡ÊÍ­½þ/Ìµ½þ¡Ë¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£


¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://senjyushir-cs.jp/



¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨ÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞÍÍ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤»²¼¤µ¤¤¡£



¢£¡ØÀé½Æ»Î:Rhodoknight for Nintendo Switch¡ÙºîÉÊ³µÍ×

[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ICrScB7TQDs ]

¥Õ¥£¥ë¥¯¥ì¥ô¥¡ー¥È»Î´±³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ç¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆæ¤Î¿ÍÊª¤é¤Ë½±·â¤µ¤ì¤ë¡£


ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î´íµ¡¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿µ®½Æ»Î¤Ï¡¢²Ò¡¹¤·¤¤°Ç¤ò¤â¤Ã¤ÆÅ¨¤òÂÇ¤ÁÅÝ¤·¤¿¡£


Èà¤Ï¤½¤ÎÎÏ¤ò¡ÖÀäÂÐÈóÆ»¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£



¤¢¤Ê¤¿¤ÏÏ¢¹ç·³¤Î»ØÎá¤ò¼õ¤±¡¢°ÅÌö¤¹¤ëÆæ¤ÎÁÈ¿¥¤òÃµ¤ë¤¿¤á


ÈëÌ©µ¡´Ø¡ÈKathariste¡Ê¥«¥µ¥ê¥¹¥Æ¡Ë¡É¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£


¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛÀé½Æ»Î:Rhodoknight for Nintendo Switch


¡ÚÂÐ±þµ¡¼ï¡ÛNintendo Switch


¡Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¡Ûµ®½Æ»Î°éÀ®RPG


¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ)Í½Äê


¡Ú´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Û¡¡


¸ÂÄêÈÇ¡§25,080±ß(ÀÇ¹þ)


ÄÌ¾ïÈÇ¡§11,880±ß(ÀÇ¹þ)


¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ)


¡Ú¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡Û1¿Í


¡ÚÂÐ±þ¸À¸ì¡ÛÆüËÜ¸ì


¡ÚCERO¡Û¿³ººÍ½Äê


¡Ú¸¢ÍøÉ½µ­¡Û(C)Marvelous Inc. (C)G-MODE Corporation


¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://senjyushir-cs.jp/


¡Ú¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡Ûhttps://X.com/senjyushi_cs


¡ÚYouTube¡Ûhttps://youtu.be/ICrScB7TQDs




¢£¡ØÀé½Æ»ÎR¡Ù¤È¤Ï



¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÀï¤¤¤«¤é7Ç¯―― À¤³¦¤ÏºÆ¤Ó¡¢Èà¤é¤òÍß¤¹¤ë¡£



½Æ¤Î²½¿È¤Ç¤¢¤ëµ®½Æ»Î¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¡ØÀé½Æ»Î¡Ù¡£


2019Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¸å¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÇ®¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¿·ºîCD¤ÎÈ¯Çä¤ä¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤Î¸ø±é¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£


¡ØÀé½Æ»ÎR¡Ù¤Ï¤½¤ó¤Ê¡ØÀé½Æ»Î¡Ù¤Î7Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯´°Á´¿·ºî¤Îµ®½Æ»Î°éÀ®RPG¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯11·î24Æü～2024Ç¯4·î4Æü¤Þ¤ÇÇÛ¿®¡£


Á°ºî¤Ë°ú¤­Â³¤­¡¢¸¶°Æ&À¤³¦´ÑÀßÄê¤Ï¡ÖÈ¬ÇË¥Ä¥Ð¥·¡×¤¬Ã´Åö¤·¡¢Á°ºî¤Î¥­ー¥ïー¥É¡ÖÀäÂÐ¹âµ®¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¥­ー¥ïー¥É¡ÖÀäÂÐÈóÆ»¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥¹¥Èー¥êー¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª


¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛÀé½Æ»Î:Rhodoknight¡Ê¤»¤ó¤¸¤å¤¦¤·¡§¤íー¤É¤Ê¤¤¤È¡Ë


¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://rose.marv.jp/game/


¡Ú¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡Ûhttps://X.com/senjyushi_game


¡Ú¸ø¼°Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ûhttps://www.youtube.com/channel/UCt2J6ZmKxRyqZ27Rdp08YJg


¡Ú¸¢ÍøÉ½µ­¡Û (C)Marvelous Inc.




¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¡¦¥âー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ



¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦PC¡¦¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²ー¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦³«È¯¥áー¥«ー¡£


¼«¼Ò³«È¯¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶õµ¤ÆÉ¤ß¡£¡Ù¡ØÄ»º²¡Ù¥·¥êー¥º¤¬¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡£


¥¢ー¥±ー¥É¤ä¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥²ー¥àµ¡¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ö¥Çー¥¿¥¤ー¥¹¥È¡×¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤ä¡¢¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¥²ー¥àÉü¹ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹¡×¤òÅ¸³«¡£2018Ç¯¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ËNintendo Switch(TM)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥²ー¥àµ¡¤Ø¤Î¼«¼Ò¥¿¥¤¥È¥ë¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Ç¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£



