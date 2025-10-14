¡ØÀé½Æ»Î:Rhodoknight for Nintendo Switch¡Ù2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ)È¯Çä·èÄê¡ªËÜÆü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡ª¥¹¥Èー¥êー´°·ë¤ò´Þ¤à¿·µ¬¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¼ýÏ¿¤·¤¿¥·¥êー¥º´°Á´ÈÇ¤¬ÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¡¦¥âー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£À¬°ìÏº https://gmodecorp.com/¡Ë¤Ï¡¢¡ØÀé½Æ»Î:Rhodoknight for Nintendo Switch¡Ù¤ò2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ)¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¡¢ËÜÆü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¤ÎÆâÍÆ¤ò´°Á´¼ýÏ¿¡õ¿·µ¬¥¹¥Èー¥êーÄÉ²Ã¡ª
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¡ØÀé½Æ»Î:Rhodoknight¡Ù¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Èー¥êー¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー´°·ë¤ò´Þ¤á¤¿¿·µ¬¥¹¥Èー¥êー¤òÂçÉý¼ýÏ¿¡ª¡Ê¼ýÏ¿¥¹¥Èー¥êー¤Ï150Ëü»ú°Ê¾å¡¢¥Ü¥¤¥¹¤Ï2.5Ëü»ú°Ê¾å¤ò¼ýÏ¿¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢°éÀ®¤ä¥Ð¥È¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ïÍ×ÁÇ¤âÌÖÍå¤·¤¿¡È´°Á´ÈÇ¡È¤È¤·¤Æ¡¢Nintendo Switch(TM)¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¡Û
¡¦¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー 1¾Ï～4¾Ï
¡¦³Æ¼ï¥¹¥Èー¥êー¡¡µ®½Æ»Î¥¹¥Èー¥êー¡¢¥«ー¥É¥¹¥Èー¥êー¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Èー¥êーÅù
¡¦¥Ð¥È¥ëµ¡Ç½
¡¦¥«ー¥É¡¢µ®½Æ»Î°éÀ®µ¡Ç½
¡¦¥ëー¥àµ¡Ç½
¡ÚNintendo SwitchÈÇ ÄÉ²ÃÆâÍÆ¡Û
¡¦¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー 5¾Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÊÔ¡¢ÆüËÜÊÔIII¡¢6¾Ï¡¢½ª¾Ï
¡¦¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¡¢¥íー¥É¥¹¥Èー¥êー¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹
¡¦¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ëµ®½Æ»Î¡¡¥Ù¥¤¥«ー¡¢¥¥»¥ë¡¢¥¤¥¨¥ä¥¹¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥¿¡¢¥«¥ë¥«¥Îー¥ì
¡¦¥¹¥Èー¥êーÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¡¥¢¥·¥å¥ìー¡¢¥ëー¥«¥¹¡¢¥½¥Þ¥ê
¢¨¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¥Çー¥¿¤Î°ú·Ñ¤®¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨°ìÉôµ¡Ç½¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¤«¤éÊÑ¹¹¡¢¥«¥Ã¥È¤¬Æþ¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¤«¤éÆþ¼êÊýË¡¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·µ¬¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ëµ®½Æ»Î¤Î¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¡ª
¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー´°·ë¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¤¿¤Ë5Ì¾¤Îµ®½Æ»Î¤ò¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë²½¡ª
¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë²½¤ËÈ¼¤¦ÄÉ²Ã¥¹¥Èー¥êー¤Ê¤É¤â¼ýÏ¿Í½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ïº£¸å¸ø¼°HP¤äSNS¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¤¥«ー¡ÊCV.¾®¾¾¾»Ê¿¡Ë
4¾Ï¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¥Ù¥¤¥«ー¥é¥¤¥Õ¥ë¤Îµ®½Æ»Î¡£
¥«¥µ¥ê¥¹¥Æ¤Ç¾¤½Æ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡©
¥¥»¥ë¡ÊCV.ÎëÌÚÃ£±û¡Ë
ÆüËÜ¤ÇÏÉ¥öÁ°ÁÈ¤Î¼ãÆ¬¤Ë¾¤½Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¥¥»¥ë·¿¤Î´ñ½Æ¤Îµ®½Æ»Î¡£
Á°ºî¡ÖÀé½Æ»Î¡×¤«¤é°ú¤Â³¤ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¤«ÀäÂÐ¹âµ®¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡Ä¡Ä¡©
¥¤¥¨¥ä¥¹¡ÊCV.Çß¸¶Íµ°ìÏº¡Ë
ÆüËÜ¤Î¾·³¡¢ºùÔ¢ÂÙÀ¡¤Ë¾¤½Æ¤µ¤ì¤¿²ÐÆì½Æ¤Îµ®½Æ»Î¡£
¥¥»¥ëÆ±ÍÍ¡¢Á°ºî¡ÖÀé½Æ»Î¡×¤«¤é°ú¤Â³¤ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀäÂÐ¹âµ®¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¸¶°ø¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥Í¥Ã¥¿¡ÊCV.¶½ÄÅÏÂ¹¬¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ü¥Õ¥©¥ó¥¥ª¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¾¤½Æ¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ó¥É¥¬¥ó¤Îµ®½Æ»Î¡£
¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Îä¹ó¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡©
¥«¥ë¥«¥Îー¥ì¡ÊCV.ÂçÄÍ¹ä±û¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ü¥Õ¥©¥ó¥¥ª¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¾¤½Æ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥ë¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥Õ¥ë¤Îµ®½Æ»Î¡£
¥Ù¥Í¥Ã¥¿¤È¤Ï·ì¤ÎÙÝ¡¦¥ª¥á¥ë¥¿¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£domco.»áÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥é¥¹¥È
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ËÜºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµ®½Æ»Î¡Ö¥Þー¥¯¥¹¡×¡Ö¥é¥¤¥¯¡¦¥Äー¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿domco.»á¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¡£
ÈþÎï¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¼¤Ò¤ª¼ê¸µ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ØÀé½Æ»Î:Rhodoknight for Nintendo Switch¡Ù¸ÂÄêÈÇ
¡¦ÆÃÅµ£±.¡§B5¥µ¥¤¥ºÀßÄê»ñÎÁ½¸¡Ê100¥Úー¥¸°Ê¾å¼ýÏ¿¡Ë
¡¦ÆÃÅµ£².¡§B5¥µ¥¤¥º¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É
¡¦ÆÃÅµ£³.¡§PALETONE ¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É 9¼ï¥»¥Ã¥È
¢£¡ØÀé½Æ»Î:Rhodoknight for Nintendo Switch¡ÙÄÌ¾ïÈÇ
¡¦ÆÃÅµ¡§ÆÃÀ½ ¥Èー¥ë¥±ー¥¹Æþ ¿´½Æ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÁ´ÅÀ¼ýÏ¿DVD
¢¨ËÜÆÃÅµ¤Ï¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤ß¤Î¸ÂÄêÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÆÃÅµ¤Ï±ÊÂ³ÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢Å¹Êß¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆÃÅµ¡ÊÍ½þ/Ìµ½þ¡Ë¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://senjyushir-cs.jp/
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞÍÍ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤»²¼¤µ¤¤¡£
¢£¡ØÀé½Æ»Î:Rhodoknight for Nintendo Switch¡ÙºîÉÊ³µÍ×[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ICrScB7TQDs ]
¥Õ¥£¥ë¥¯¥ì¥ô¥¡ー¥È»Î´±³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ç¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆæ¤Î¿ÍÊª¤é¤Ë½±·â¤µ¤ì¤ë¡£
ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î´íµ¡¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿µ®½Æ»Î¤Ï¡¢²Ò¡¹¤·¤¤°Ç¤ò¤â¤Ã¤ÆÅ¨¤òÂÇ¤ÁÅÝ¤·¤¿¡£
Èà¤Ï¤½¤ÎÎÏ¤ò¡ÖÀäÂÐÈóÆ»¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÏ¢¹ç·³¤Î»ØÎá¤ò¼õ¤±¡¢°ÅÌö¤¹¤ëÆæ¤ÎÁÈ¿¥¤òÃµ¤ë¤¿¤á
ÈëÌ©µ¡´Ø¡ÈKathariste¡Ê¥«¥µ¥ê¥¹¥Æ¡Ë¡É¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛÀé½Æ»Î:Rhodoknight for Nintendo Switch
¡ÚÂÐ±þµ¡¼ï¡ÛNintendo Switch
¡Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¡Ûµ®½Æ»Î°éÀ®RPG
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ)Í½Äê
¡Ú´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Û¡¡
¸ÂÄêÈÇ¡§25,080±ß(ÀÇ¹þ)
ÄÌ¾ïÈÇ¡§11,880±ß(ÀÇ¹þ)
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡Û1¿Í
¡ÚÂÐ±þ¸À¸ì¡ÛÆüËÜ¸ì
¡ÚCERO¡Û¿³ººÍ½Äê
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û(C)Marvelous Inc. (C)G-MODE Corporation
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://senjyushir-cs.jp/
¡Ú¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡Ûhttps://X.com/senjyushi_cs
¡ÚYouTube¡Ûhttps://youtu.be/ICrScB7TQDs
¢£¡ØÀé½Æ»ÎR¡Ù¤È¤Ï
¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÀï¤¤¤«¤é7Ç¯―― À¤³¦¤ÏºÆ¤Ó¡¢Èà¤é¤òÍß¤¹¤ë¡£
½Æ¤Î²½¿È¤Ç¤¢¤ëµ®½Æ»Î¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¡ØÀé½Æ»Î¡Ù¡£
2019Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¸å¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÇ®¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¿·ºîCD¤ÎÈ¯Çä¤ä¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤Î¸ø±é¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÀé½Æ»ÎR¡Ù¤Ï¤½¤ó¤Ê¡ØÀé½Æ»Î¡Ù¤Î7Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯´°Á´¿·ºî¤Îµ®½Æ»Î°éÀ®RPG¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯11·î24Æü～2024Ç¯4·î4Æü¤Þ¤ÇÇÛ¿®¡£
Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¸¶°Æ&À¤³¦´ÑÀßÄê¤Ï¡ÖÈ¬ÇË¥Ä¥Ð¥·¡×¤¬Ã´Åö¤·¡¢Á°ºî¤Î¥ー¥ïー¥É¡ÖÀäÂÐ¹âµ®¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¥ー¥ïー¥É¡ÖÀäÂÐÈóÆ»¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥¹¥Èー¥êー¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛÀé½Æ»Î:Rhodoknight¡Ê¤»¤ó¤¸¤å¤¦¤·¡§¤íー¤É¤Ê¤¤¤È¡Ë
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://rose.marv.jp/game/
¡Ú¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡Ûhttps://X.com/senjyushi_game
¡Ú¸ø¼°Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ûhttps://www.youtube.com/channel/UCt2J6ZmKxRyqZ27Rdp08YJg
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û (C)Marvelous Inc.
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¡¦¥âー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦PC¡¦¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²ー¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦³«È¯¥áー¥«ー¡£
¼«¼Ò³«È¯¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶õµ¤ÆÉ¤ß¡£¡Ù¡ØÄ»º²¡Ù¥·¥êー¥º¤¬¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡£
¥¢ー¥±ー¥É¤ä¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥²ー¥àµ¡¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ö¥Çー¥¿¥¤ー¥¹¥È¡×¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤ä¡¢¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¥²ー¥àÉü¹ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹¡×¤òÅ¸³«¡£2018Ç¯¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ËNintendo Switch(TM)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥²ー¥àµ¡¤Ø¤Î¼«¼Ò¥¿¥¤¥È¥ë¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Ç¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸ø¼°Web¡Ûhttps://gmodecorp.com
¡Ú¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡Ûhttps://X.com/GmodePR
¡ÚFacebook¡Ûhttps://www.facebook.com/Gmodecorp
¡ÚYouTube¡Ûhttps://www.YouTube.com/GmodePR
¡ÚWeibo¡Ûhttps://weibo.com/gmodepr
¡ÚBilibili¡Ûhttps://space.bilibili.com/3546670082033741
¡ÚSteam¡Ûhttps://store.steampowered.com/publisher/G-MODE
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊÌ¾¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤äÆ°²è¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸½ºß³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£