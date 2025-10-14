お腹も心もあったまる。「食堂物語」シリーズ最新作「思い出のラーメン食堂　～心にしみる昭和シリーズ～」配信開始のお知らせ！

株式会社GAGEX

株式会社GAGEX（ガジェックス）（本社：東京都墨田区、代表取締役：井村 剣介）は、スマートフォンゲーム「思い出のラーメン食堂 ～心にしみる昭和シリーズ～」を公開いたしました。

本作は、小さなラーメン屋さんを舞台とした物語形式のお店育成ゲームです。おじいさんとおばあさんが二人三脚で営むお店は、まだまだ始まったばかり。ふたりをお手伝いして、立派な繁盛店に成長させてあげましょう！

お店にはそれぞれ訳アリの個性豊かなお客さんがやってきます。

様々な事情を抱えたお客さんに、おいしい料理を振る舞いましょう。

あったかい料理の数々に、きっと彼らの心も溶かされていくはず。

どなたでもお手軽に楽しめ、エンディングまで無料でプレイできる放置型育成ゲーム。

大好評の「食堂物語」シリーズに装い新たな作品の登場です。

シリーズを初めて遊ぶ方も、ずっとお馴染みのファンの方も、ぜひお楽しみください！

【ストーリー】

時代は昭和、今より昔。

小さな町に小さなラーメン屋さんがありました。

頑固一徹、誰も笑顔を見たことのないおじいさん。

愛想が良くて誰にでもやさしいおばあさん。

夫婦で二人三脚の小さなお店。

地元で長く愛される、老舗の名店…かと思いきや？

「なぁ、ばあさん実は相談があるんだが…」

ある日突然、ラーメン屋を始めたいと言い出したおじいさん。

少し驚いたおばあさんでしたが、何も言わずにニッコリと笑うのでした。

「いいですねぇ、皿洗いで良ければ手伝いますよ」

夫婦には実は、ひとつだけ思い残したことがあったのです。

長い人生で、ひとつだけ「しこり」のように残った思い出。

果たせなかった約束。

叶わなかった夢。

いま、二人の再生の物語が始まります。



【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5713/table/70_1_2cb342e61372cc49d9aabe184ec4f4bf.jpg?v=202510141127 ]