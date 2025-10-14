保育園・幼稚園で役立つアイデアや情報を発信！「保育士くらぶ」公式Instagramが2025年10月リニューアルオープン

株式会社アスカ

保育士向け情報メディア「保育士くらぶ」（運営：株式会社アスカ、本社：群馬県高崎市、代表取締役会長：加藤秀明）は、この度公式Instagramアカウントを2025年10月1日（水）にリニューアルオープンいたしました。

保育士くらぶ Instagramを見る :https://www.instagram.com/hoikushi_club_staff/

保育現場で好評だった前アカウントを「より見やすく」「親しみやすく」「実用性の高い情報を発信できる場」として刷新。保育士や幼稚園教諭の皆さんに、毎日の仕事にプラスになる情報をお届けします。

保育士くらぶ 公式Instagram URL：https://www.instagram.com/hoikushi_club_staff/

デザインの刷新

統一感のあるビジュアルを採用し、情報の可読性を向上。

コンテンツ企画

保育現場で役立つ制作や遊びのアイデアを、画像や動画で分かりやすく紹介。制作過程を見ることが出来るのですぐに実践することができます。「保育現場あるある」などのエピソードや、お役立ち情報も配信予定。

保育士くらぶ 概要

保育士の転職キャリアサポートを行う、株式会社アスカが運営。保育士向け情報メディアとして、現場で活かすことができる保育のノウハウやネタ、就活に必要な知識・情報などを発信しています。編集・運営はアスカの元保育士や幼稚園教諭出身のメンバーを中心とし、公式Instagram、Youtubeも運営中。

保育士くらぶURL：https://hoikukyuujin.com/hoiku_club/

公式Instagram：https://www.instagram.com/hoikushi_club_staff/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@hoikushi-club

アスカグループについて

株式会社アスカは保育に特化した人材紹介、派遣、ダイレクトリクルーティングサービスを全国21拠点で展開しています。保育士・幼稚園教諭をはじめ、看護師、児童指導員や放課後児童支援員、調理師や栄養士など多様な職種に対応。専任コーディネーターが園の課題を丁寧にヒアリングし、採用から定着までを一貫してサポートすることで、安心して子どもたちと向き合える職場づくりを支援しています。

運営サイト一覧

■保育専門求人サイト

『保育求人ガイド』 https://hoikukyuujin.com/

■療育専門求人サイト

『療育求人ガイド』 https://ryouikukyuujin.com/

■保育専門ダイレクトリクルーティングサイト

『保育士スカウト』 https://www.hoikushiscout.com/

■保育学生向け求人検索サイト

『園ぴった』https://www.enpitta.com/

■保育士向けお役立ち情報サイト

『保育士くらぶ』https://www.hoikujyouhou.com/hoiku_club/

アスカグループ概要

商号： 株式会社アスカ

代表者： 代表取締役 加藤秀明

所在地： 〒370-0849 群馬県高崎市八島町265 イノウエビル8階

設立： 1994年12月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,900万円

商号：株式会社アスカクリエート

代表者：代表取締役 加藤秀明

所在地：〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル21階

設立：2004年9月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,000万円

URL：http://www.asuka-hu.co.jp