保育園・幼稚園で役立つアイデアや情報を発信！「保育士くらぶ」公式Instagramが2025年10月リニューアルオープン
保育士向け情報メディア「保育士くらぶ」（運営：株式会社アスカ、本社：群馬県高崎市、代表取締役会長：加藤秀明）は、この度公式Instagramアカウントを2025年10月1日（水）にリニューアルオープンいたしました。
保育士くらぶ Instagramを見る :
https://www.instagram.com/hoikushi_club_staff/
保育現場で好評だった前アカウントを「より見やすく」「親しみやすく」「実用性の高い情報を発信できる場」として刷新。保育士や幼稚園教諭の皆さんに、毎日の仕事にプラスになる情報をお届けします。
デザインの刷新
統一感のあるビジュアルを採用し、情報の可読性を向上。
コンテンツ企画
保育現場で役立つ制作や遊びのアイデアを、画像や動画で分かりやすく紹介。制作過程を見ることが出来るのですぐに実践することができます。「保育現場あるある」などのエピソードや、お役立ち情報も配信予定。
保育士くらぶ 概要
保育士の転職キャリアサポートを行う、株式会社アスカが運営。保育士向け情報メディアとして、現場で活かすことができる保育のノウハウやネタ、就活に必要な知識・情報などを発信しています。編集・運営はアスカの元保育士や幼稚園教諭出身のメンバーを中心とし、公式Instagram、Youtubeも運営中。
保育士くらぶURL：https://hoikukyuujin.com/hoiku_club/
アスカグループについて
株式会社アスカは保育に特化した人材紹介、派遣、ダイレクトリクルーティングサービスを全国21拠点で展開しています。保育士・幼稚園教諭をはじめ、看護師、児童指導員や放課後児童支援員、調理師や栄養士など多様な職種に対応。専任コーディネーターが園の課題を丁寧にヒアリングし、採用から定着までを一貫してサポートすることで、安心して子どもたちと向き合える職場づくりを支援しています。
運営サイト一覧
■保育専門求人サイト
『保育求人ガイド』 https://hoikukyuujin.com/
■療育専門求人サイト
『療育求人ガイド』 https://ryouikukyuujin.com/
■保育専門ダイレクトリクルーティングサイト
『保育士スカウト』 https://www.hoikushiscout.com/
■保育学生向け求人検索サイト
『園ぴった』https://www.enpitta.com/
■保育士向けお役立ち情報サイト
『保育士くらぶ』https://www.hoikujyouhou.com/hoiku_club/
アスカグループ概要
商号： 株式会社アスカ
代表者： 代表取締役 加藤秀明
所在地： 〒370-0849 群馬県高崎市八島町265 イノウエビル8階
設立： 1994年12月
事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業
資本金： 3,900万円
商号：株式会社アスカクリエート
代表者：代表取締役 加藤秀明
所在地：〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル21階
設立：2004年9月
事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業
資本金： 3,000万円
URL：http://www.asuka-hu.co.jp