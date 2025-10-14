～働きながら学ぶ社会人のためのビジネススクール～　　　　　　HBMS体験・説明会を開催します！

広島県公立大学法人

HBMS （県立広島大学大学院経営管理研究科）は、２年間でMBA（経営修士）の学位が取得できる中国地方唯一の「働きながら学ぶ社会人のためのビジネススクール」です。


この度、HBMSの受験・入学をご検討いただいている方に向けて、HBMS体験・説明会を開催します。


HBMSの授業を体験することで、HBMSへの理解を深めていただく絶好の機会となっております。


MBA及びHBMSの認知度向上のため、周知にご協力をお願いいたします。


1. 日時・開催方法等


日時：令和７年11月15日（土）13:00～15:00


方法：対面・オンライン 同時開催


場所：県立広島大学広島キャンパス（広島市南区宇品東1-1-71）


2. 対象者


・社会人の方（HBMSの受験・入学を検討している方）


・ビジネススキルの強化、MBAに興味のある方


・学び直し（リスキリング）に興味がある方


3. タイムスケジュール・内容（予定）


13:00～13:30


＜HBMS概要説明＞


露木　真也子(つゆき　まやこ)（県立広島大学大学院経営管理研究科 教授）



13:30～14:30


＜模擬授業＞「イノベーションと経営戦略」


早田　吉伸(そうだ　よしのぶ)（県立広島大学大学院経営管理研究科教授 兼 叡啓大学教授）


大学卒業後、NEC(日本電気株式会社)に入社。新事業開発、経営企画等に従事。


その間、政府出向にて地域活性化政策とICT政策を担当。また、東京大学公共政策大学院客員研究員、慶應義塾大学大学院非常勤講師等歴任(兼業)。博士（システムデザイン・マネジメント学）。中小企業診断士。地域活性化伝道師（内閣府）。広島イノベーションベース理事。TSSライク！コメンテーター。



14:30～15:00


＜在学生・修了生Q＆Aセッション＞


学生生活など様々な疑問や質問に対して、在学生・修了生が回答します。



15:00～


＜個別相談会＞


希望者を対象として、個別相談会を開催いたします。



4. 参加費


無料　


5. 申込方法・申込締切


下記URLのHBMSホームページからお申込みください。


⇒ https://mba.pu-hiroshima.ac.jp/ja/events/archives/13327(https://mba.pu-hiroshima.ac.jp/ja/events/archives/13327)


申込締切は、令和７年11月14日（金）13：00までです。


※オンラインでご参加を希望される方には、締切日の11月14日（金）の午後にZoomの接続URLをメールでご案内します。