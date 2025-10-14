～働きながら学ぶ社会人のためのビジネススクール～　　　　　　HBMS体験・説明会を開催します！

広島県公立大学法人

HBMS （県立広島大学大学院経営管理研究科）は、２年間でMBA（経営修士）の学位が取得できる中国地方唯一の「働きながら学ぶ社会人のためのビジネススクール」です。

この度、HBMSの受験・入学をご検討いただいている方に向けて、HBMS体験・説明会を開催します。

HBMSの授業を体験することで、HBMSへの理解を深めていただく絶好の機会となっております。

MBA及びHBMSの認知度向上のため、周知にご協力をお願いいたします。

1. 日時・開催方法等

日時：令和７年11月15日（土）13:00～15:00

方法：対面・オンライン 同時開催

場所：県立広島大学広島キャンパス（広島市南区宇品東1-1-71）

2. 対象者

・社会人の方（HBMSの受験・入学を検討している方）

・ビジネススキルの強化、MBAに興味のある方

・学び直し（リスキリング）に興味がある方

3. タイムスケジュール・内容（予定）

13:00～13:30

＜HBMS概要説明＞

露木 真也子(つゆき まやこ)（県立広島大学大学院経営管理研究科 教授）

13:30～14:30

＜模擬授業＞「イノベーションと経営戦略」

早田 吉伸(そうだ よしのぶ)（県立広島大学大学院経営管理研究科教授 兼 叡啓大学教授）

大学卒業後、NEC(日本電気株式会社)に入社。新事業開発、経営企画等に従事。

その間、政府出向にて地域活性化政策とICT政策を担当。また、東京大学公共政策大学院客員研究員、慶應義塾大学大学院非常勤講師等歴任(兼業)。博士（システムデザイン・マネジメント学）。中小企業診断士。地域活性化伝道師（内閣府）。広島イノベーションベース理事。TSSライク！コメンテーター。

14:30～15:00

＜在学生・修了生Q＆Aセッション＞

学生生活など様々な疑問や質問に対して、在学生・修了生が回答します。

15:00～

＜個別相談会＞

希望者を対象として、個別相談会を開催いたします。

4. 参加費

無料

5. 申込方法・申込締切

下記URLのHBMSホームページからお申込みください。

⇒ https://mba.pu-hiroshima.ac.jp/ja/events/archives/13327(https://mba.pu-hiroshima.ac.jp/ja/events/archives/13327)

申込締切は、令和７年11月14日（金）13：00までです。

※オンラインでご参加を希望される方には、締切日の11月14日（金）の午後にZoomの接続URLをメールでご案内します。