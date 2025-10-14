働き方改革の最前線！【11月4日(火)18:00～】リモートワーカーで売上限界を突破した事業成長モデルを解説｜無料ウェビナー

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）は、ビジネスの拡大に繋がる様々な取り組みを行っている。そして今回、代表の井上が自らスピーカーを務め、2025年11月4日(火)18:00～リモートワーカーの活用実績について紹介するオンラインセミナーを開催すると発表した。

【11月4日(火)18:00-18:30】10億までは一人でヤル！ミギウデより秘書を採用する！KOBUSHI MARKETINGのリモートワーカーの活用実績 / 井上裕介(KOBUSHI MARKETING代表)

詳細/お申込みは下記URLより

“1人社長”でも売上140%成長！リモートワーカー活用術

2022年からわずか3年で売上を3,534万円から8,500万円へ――。その成長を支えたのは「優秀なNo.2」でも「潤沢な資本」でもなく、約10名のリモートワーカーでした。本ウェビナーでは、月328時間分の業務をリモート化し、生産性90%向上を実現した講演者が働き方改革と生産性向上のリアル事例を大公開。営業・新規事業など社長が本来集中すべき“脳みそ業務”に時間を割くことで、事業の限界を突破する方法をお伝えします。さらに、採用から育成・業務の標準化・自動化まで、年間42.6万円で正社員級の成果を出す仕組みを徹底解説。スタートアップや小規模企業、1人社長の方に特におすすめの本ウェビナー。秋に向け、事業成長のアクセルを踏みたい方は必見です。

開催詳細

日時

2025年11月4日(火) 18:00～18:30

参加費

無料

形式

オンライン

参加対象

・マーケティング担当者

・マーケター志望者

・エンジニア

・事業責任者

・経営者

・新規事業担当者

・転職志望者

お申し込み方法

Peatixから参加チケットをお申し込みください。

スピーカーのご紹介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

