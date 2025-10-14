見て、挽いて、味わう。秋の京都で楽しむ抹茶体験！ 茶寮FUKUCHAにて『FUKUCHA抹茶フェア』開催

株式会社福寿園

京都駅、京都四条、宇治に店舗を構える「茶寮FUKUCHA」では、2025年10月15日から12月31日までの期間限定で『FUKUCHA抹茶フェア』を開催いたします 。本フェアでは、伝統的な抹茶のイメージにとらわれず、もっと自由に、そして日常的に抹茶の奥深い魅力を発見していただけるような新しい体験をご提案します。

お客様自身で石臼を挽いて抹茶の豊かな香りを感じる「石臼体験」や、抹茶を味わう日常のシーンや体験に合わせた3種のオリジナル抹茶『Shin・Gyou・Sou』、さらにフェア限定の濃厚な抹茶スイーツなど、抹茶の可能性を広げる様々な企画をご用意いたしました 。京都観光の新しい楽しみ方として、また、地元の方々にも抹茶の新たな魅力を再発見していただく機会として、皆様のお越しを心よりお待ちしております。

●挽きたての色、香りに感動！「石臼体験と抹茶試飲」

店内に特別設置された石臼を使い、お客様ご自身で抹茶を挽く貴重な体験ができます 。ゆっくり回すことで生み出される緑鮮やかな抹茶の色と、挽きたて特有の香りは格別です。また、FUKUCHAオリジナル新抹茶商品の試飲もしていただけます 。

開催日時：京都駅店: 期間中の土日祝 13:00～16:00

宇治店: 期間中毎日 13:00～16:00

※四条店では石臼体験は実施しておりません。挽いた抹茶は飲んだりお持ち帰りはできません。

●その日の気分で選ぶ、3つのオリジナル抹茶『Shin・Gyou・Sou』新発売

味わいや楽しみ方が異なる3種のオリジナル抹茶を開発しました 。その日の気分やシーンに合わせてお選びいただけます。抹茶フェア終了後も通年販売いたします。

抹茶「Shin」

心が整う、日常にそっと寄り添う上質な時間。

福寿園の茶匠が選定から加工までこだわり抜いた茶葉を、石臼で丹念に挽き、旨味を最大限に引き出しました。口に含めば、まろやかで深い旨味が広がり、後に残る涼やかな渋味と華やかな香りが心をやさしく包み込みます。

30g 7,560円 60ｇ 14,040円

抹茶「Gyou」

ご自宅カフェ。ミルクと溶けあう抹茶の奥行き。

石臼で丁寧に挽いた抹茶は、ミルクや食材の甘みにも負けない奥深い旨味と爽やかな香りをもち、ブレンドしてもその存在感がしっかりと残ります。鮮やかで奥行きのある緑色、キレのある風味で、伝統的な一服としてもお楽しみいただけます。

30g 4,320円 60ｇ 7,560円

抹茶「Sou」

抹茶を、もっと身近に。もっと自由に。

スイーツとして加熱しても、抹茶の緑と爽やかな香りがしっかり残るのが特徴です。荒茶の選定から火入れ、加工まで工夫を重ね、石臼で丁寧に挽いて仕上げ、点てて楽しむ伝統の一服にも応えられる確かな一品です。

30g 3,510円 60ｇ 5,940円

●抹茶好きにはたまらない！期間限定スイーツ＆お土産セット

店内での飲食からお土産まで、抹茶の魅力を存分に楽しめる新商品をラインナップしました。

お点前 深蒸しショコラ濃茶 セット

ご自身で抹茶を点てる「お点前」を手軽に体験できるセットです 。通常の約2倍の抹茶を使用した濃厚な「深蒸しショコラ濃茶」とともにお楽しみください 。

1,375円

深蒸しショコラ 濃茶

店内でも提供する濃厚ショコラを、お土産として期間限定で販売します 。

4,860円

※深蒸しショコラ『宇治抹茶』と『香ばしブレンド』はECサイト「婦人画報のお取り寄せ」でも購入いただけます。

https://shop.fujingaho.jp/shop/b/bfukucha/

おでかけ抹茶セット「旅碗」

旅先でも抹茶を楽しめるよう、小ぶりのオリジナル茶碗と扱いやすい樹脂製の茶筅を、華やかな西陣織の巾着に入れたセットです 。京都土産としても最適です。

14,520円

FUKUCHA抹茶フェア』開催概要

期間: 2025年10月15日（水）～12月31日（水）

対象店舗:

●茶寮FUKUCHA 京都駅店

住所／京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901 京都駅ビル 中央口2階

営業時間／8:00～20:00（L.O19:30）

定休日／不定休

ＴＥＬ／075-744-0552

ホームページ／https://fukucha-fukujuen.com/

インスタグラム／https://www.instagram.com/fukucha.fukujuen/

●茶寮FUKUCHA 宇治店

住所／京都府宇治市宇治蓮華35

営業時間／11:00-17:00

定休日／月曜日 ※2階喫茶は、土日祝 11：00～17：00（LO16：30）のみ営業

ＴＥＬ／050-3152-2931

●茶寮FUKUCHA 四条店

住所／ 京都府京都市下京区四条通富小路角 福寿園京都本店2階

営業時間／11：00～18：00（L.O17：30）

定休日／水曜日

ＴＥＬ／050-3152-2902

※四条店では石臼体験は実施しておりません。

【会社概要】

株式会社福寿園は、寛政二年(1790年)の創業以来、茶一筋に歩み続けている京都の茶舗です。代々が築いた茶づくりの伝統の技を生かしながら、常に新しい技術を取り入れ、これからの時代のティーライフをご提案してまいります。

会社名 ： 株式会社 福寿園

所在地 ： 京都府木津川市山城町上狛東作り道11

代表者 ： 取締役社長 福井 正興

創 業 ：寛政2年(1790年)

事業内容： 日本茶の製造・販売

URL ： https://www.fukujuen.com