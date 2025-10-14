「The Worldfolio（ワールドフォリオ）」に株式会社リプロセル 代表取締役社長 横山周史のインタビュー掲載
2025年10月11日、株式会社リプロセルの代表取締役社長 横山周史のインタビュー記事が英国のグローバルニュースサイト「The Worldfolio（ワールドフォリオ）」に掲載されました。
「The Worldfolio」は、国際的にビジネスを展開する企業のリーダー、経済学者、教育機関のリーダーにインタビューを行い、組織のポリシーや経営マインドなどを記事として公開している英国のグローバルニュースメディアです。毎年世界50カ国以上でインタビューを実施しており、幅広い分野の情報を発信しています。
以下のリンクより閲覧可能ですので、ぜひご覧ください。
https://www.theworldfolio.com/interviews/stem-cell-stories-more-than-just-labs/7077/
■会社概要
商号 ：株式会社リプロセル（https://reprocell.co.jp/）
代表者 ：代表取締役社長 横山 周史
所在地 ：神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-11メットライフ新横浜ビル9階
設立年月：2003年2月26日
事業内容：（1）研究支援事業 （2）メディカル事業
