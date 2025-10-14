動物用インプラントの世界市場2025年、グローバル市場規模（プレート、スクリュー、ピン・ワイヤー・ステープル）・分析レポートを発表
2025年10月14日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「動物用インプラントの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、動物用インプラントのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界の動物用インプラント市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率はXXX%と見込まれています。近年、世界のペット産業は急速に拡大しており、2022年には2610億米ドル規模となり、前年比11.3%の成長を記録しました。特に米国はペット飼育率が最も高く、最大の市場を形成しており、American Pet Products Associationによれば、全世帯の66%がペットを飼育し、業界売上は1368億米ドルと前年比10.8%増加しました。ドイツにおいてもペット数は3340万頭に達し、総売上は65億ユーロ規模に拡大しています。中国においてもペット用品、フード、スナック、医薬・ヘルスケア分野が毎年成長しており、需要が高まっています。
________________________________________
用途別市場動向
動物用インプラントは主に犬、猫、馬などを対象に用いられます。犬に対してはプレートやスクリューを中心に骨折治療や整形外科手術で使用され、猫においても同様の用途が多いです。馬では競走馬や高価な飼育個体を対象に外科的治療のため導入が進んでいます。さらに小動物向けの応用も拡大しており、 Pins、ワイヤー、ステープルなども治療に利用されるケースが増えています。近年はペット医療の高度化や飼い主の支出意欲の向上により、インプラントの需要は着実に拡大しています。
________________________________________
地域別市場分析
北米と欧州は依然として市場をリードしており、政府の規制整備、医療制度の発展、飼い主の医療意識向上により安定成長を遂げています。特に米国は世界最大の市場であり、整形外科分野におけるペット医療の進展が需要を押し上げています。欧州ではドイツ、フランス、イギリスなどが中心となり、高度な動物医療技術と消費者需要が市場を支えています。
一方、アジア太平洋地域は今後最も高い成長が期待される市場であり、中国を筆頭に日本、韓国、インドなどで急速に需要が拡大しています。特に中国は政府の支援政策や強固な製造基盤、都市部でのペット飼育率上昇により、世界市場を牽引する存在となっています。南米や中東・アフリカにおいても都市化や飼育文化の浸透に伴い、潜在的な市場拡大が予想されています。
________________________________________
市場の特徴と分析視点
本レポートでは、以下の観点から市場が詳細に分析されています。
● 市場規模とセグメンテーション
タイプ別（プレート、スクリュー、ピン・ワイヤー・ステープル、その他）、用途別（犬、猫、馬、その他）の市場規模、販売数量、売上高を算出しています。
● 産業動向
規制、技術革新、飼い主の意識変化、医療アクセスの向上といった要因を整理し、成長要因と阻害要因を明確化しています。
● 地域分析
各地域のインフラ、政策支援、飼育文化の違いを踏まえ、成長機会を検証しています。
● 将来予測
2030年までの成長率や需要見通しを提示し、動物用整形外科分野の技術発展による市場拡大を予測しています。
