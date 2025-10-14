ビルトイン冷蔵庫の日本市場2025-2031：製品別・用途別成長傾向と企業戦略
製品定義と価値の再発見
ビルトイン冷蔵庫とは、キッチンキャビネットやインテリアの中に組み込まれる設計が施された冷蔵庫である。一般的な据え置き型冷蔵庫とは異なり、美観性、空間効率、統一感に優れ、住宅設計や高級住宅市場の中でその存在感を強めている。現代の都市型住宅、特に高級マンションや一戸建てにおいては、キッチンデザインと家電の一体化が求められており、そのニーズに応えるのがこのビルトイン型である。冷蔵・冷凍機能の高度化に加え、IoT技術やエネルギー効率の進化も、このカテゴリに新たな価値軸を加えている。単なる「隠す冷蔵庫」ではなく、住空間の一部として機能美と実用性を兼ね備えた新しいライフスタイル提案型製品である。
成長加速のグローバルトレンド
LP Informationの「グローバルビルトイン冷蔵庫市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/281049/embedded-refrigerator）によると、同市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）8.6％で拡大し、2031年には市場規模が142.2億米ドルに達すると予測されている。この成長を牽引する主な要因としては、高級住宅の建設増加、欧州やアジアを中心とした都市部における住宅空間の効率化志向、そしてスマートホームとの親和性が挙げられる。特に欧州市場では、既にキッチン一体型家電の文化が深く根付いており、今後は新興国都市部でもその需要が急速に高まると見られている。また、持続可能性と省エネ性への関心の高まりも、製品開発に革新を促し、市場を後押しする力となっている。
図. ビルトイン冷蔵庫世界総市場規模
図. 世界のビルトイン冷蔵庫市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
市場競争と主要プレイヤー
同調査レポートによれば、2024年時点でのグローバル市場における主要製造業者としては、Electrolux（エレクトロラックス）、Haier（ハイアール）、Liebherr Appliances（リープヘル家電）などが挙げられている。これら上位3社だけで世界市場の約31.0％のシェアを有しており、製品ラインの多様性、デザイン提案力、ブランド信頼性が強みとなっている。特に欧州発のLiebherrは、高級感と冷却技術の融合で高いブランドロイヤルティを誇り、アジア圏での存在感も拡大中である。一方、中国や東南アジアではHaierをはじめとするローカル企業の台頭も顕著であり、競争の地政学的ダイナミズムが今後の展開を一層興味深いものとしている。
技術革新と市場進化の行方
製品の技術革新もまた、ビルトイン冷蔵庫市場の進化を語るうえで欠かせない。近年では、AI温度制御、スマート補充通知、アプリ連動による遠隔管理、さらには抗菌・脱臭機能の高度化など、ユーザー体験を飛躍的に向上させる機能が次々と実装されている。また、冷蔵庫の静音化、省スペース設計、扉開閉の自動化なども開発競争の中心テーマである。こうした機能進化は、単なる家電を越え、建築・インテリア設計と密接に連携することで、スマートライフ市場全体の成長エンジンとなりうる。ビルトイン冷蔵庫は今後、ハードウェアの枠を超えた「住空間のエコシステム」における中核機器としての地位を確立しつつある。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Built-in Refrigerator
Mini Refrigerator
用途別セグメント：
Household
Commercial
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
