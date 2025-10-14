GCCs in BFSI市場、2023年40.43億米ドルから2032年132.18億米ドルに成長見込み
グローバル・キャパビリティ・センター（GCCs）が銀行、金融サービス、保険（BFSI）分野で急速に存在感を高めています。GCCsは、組織が運営効率を向上させつつ、コストを最適化する戦略的手段として注目されています。2023年のBFSI分野におけるGCCsの市場規模は40.43億米ドルと評価され、2032年までに132.18億米ドルに達すると予測され、2024年から2032年にかけてCAGR 12.54%で成長すると見込まれています。
BFSI業界では、規制対応の強化や顧客体験向上への要求が高まる中、効率的かつ集中化されたオペレーションの必要性が増しています。GCCsは、重複業務の削減やコスト削減を実現しつつ、質の高いサービスを維持する手段として有効です。特にインドでは、85～90社の多国籍企業が170～175のBFSI GCCsを運営しており、バンガロール、ムンバイ、デリーNCRが主要拠点です。バンガロール単独で全センターの約30%を占め、約54万人の専門職が働いています。特に技術職の給与は従来のITサービスに比べ20%高く設定されています。将来的には、高度な技術専門知識や規制コンプライアンスへの対応、グローバル銀行によるさらなる拡張の需要が見込まれています。例えば、JPMorganは世界の技術投資に150億米ドルを計上しており、そのうち20億米ドルはインドのGCCs向けです。
GCCsはビッグデータ解析を活用した高度なリスク管理モデルを構築し、潜在的リスクを事前に特定・軽減することが可能です。この手法により、資産の保護と規制当局や顧客への信頼性向上が期待されます。2023年の銀行破綻を受け、金融機関の規制枠組みでは流動性リスクが重要視され、2023年7月に改訂された「Interagency Policy Statement on Funding and Liquidity Risk Management」では、強固な資金調達計画の必要性が強調されました。2024年には、グローバルカストディアン銀行（GCCs）が適切な資産・負債管理（ALM）と資産負債委員会（ALCO）への参加を通じ、流動性ストレスシナリオに対応できることが求められています。
GCCs in BFSI市場の成長要因
BFSI分野でGCCsが支持される主な理由の一つは、運営コスト削減の可能性です。特にインド、フィリピン、東欧など労働コストの低い国々に拠点を置くことで、優秀な人材を比較的低コストで活用できます。GCCsはITサービス、バックオフィス業務、カスタマーサポート、コンプライアンス管理などを集約し、効率化と規模の経済を実現します。加えて、AIや自動化技術の導入により、反復業務やデータ管理を効率化し、人件費を抑制することが可能です。
さらに、GCCsは高度なスキルを持つグローバル人材へのアクセスを提供します。サイバーセキュリティ、データ分析、規制遵守、フィンテックに関する専門知識は自国市場では不足または高額な場合がありますが、インド、中国、ポーランドのGCCsは、高学歴でコスト効率の良い人材を提供しています。これにより、金融機関はイノベーションや規制対応、先端技術導入を加速できます。
GCCsの制約要因
一方で、地政学的緊張や地域不安定性は、GCCs戦略のリスク管理や財務安定性に影響を与えます。GCC地域（サウジアラビア、UAE、カタール、クウェート、オマーン、バーレーン）は歴史的に政治的に不安定な地域であり、外交問題、制裁、紛争などが経済や投資信頼感に影響を与えます。このような環境では、金融機関は厳格なリスク管理を実施し、国内活動に集中する戦略を採ることが一般的です。
