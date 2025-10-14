年平均成長率8％で拡大する世界のコラーゲン市場動向：2031年に79.9億米ドル規模へ成長見込み
世界のコラーゲン市場は、2022年の40億米ドルから2031年には79.9億米ドルに達すると予測されており、2023年から2031年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）8%で拡大すると見込まれています。コラーゲンはヒトの体内に最も豊富に存在するタンパク質の一つであり、細胞外マトリックスや結合組織、皮膚、骨、腱など、あらゆる部位で構造的な役割を担っています。この生体由来タンパク質は、健康維持や美容促進の観点から注目されており、サプリメント、医療製品、食品、美容関連製品など幅広い分野で需要が高まっています。
この市場の成長を支える背景には、健康志向の高まりや高齢化社会の進展、美容とウェルネスに対する関心の拡大が挙げられます。特にアジア太平洋地域では、機能性食品やナチュラル成分への需要が急増しており、コラーゲン製品が日常生活に浸透しつつあります。
この戦略レポートのサンプルダウンロードをリクエストする @ -https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/collagen-market
コラーゲンの生理学的役割と科学的背景
コラーゲンは主にグリシン、プロリン、ヒドロキシプロリン、アルギニンといったアミノ酸から構成され、体内の組織に弾力性と強度を与える働きを持ちます。皮膚においては弾力やハリを維持し、骨や軟骨では強度と柔軟性を支えます。また、筋肉量の維持や関節痛の緩和、爪や髪の成長促進、さらには脳の健康維持にも寄与すると報告されています。
生化学的に見ると、コラーゲンは三重らせん構造を持ち、この独特な構造が強靭性と安定性を生み出します。加齢や紫外線、ストレスなどによってコラーゲンの合成能力が低下すると、肌のシワや関節機能の低下が進行します。このため、外部からの補給、すなわちコラーゲンサプリメントや食品を通じた摂取が重要視されています。
市場を牽引する主要ドライバー
コラーゲン市場を支える主要な成長要因として、まず「美容とアンチエイジングへの需要拡大」が挙げられます。特に女性を中心に、美肌・美髪・美爪への関心が世界的に高まっており、コラーゲン配合の美容ドリンクや化粧品の販売が急増しています。また、「健康寿命の延伸」に向けた取り組みが世界各国で進んでおり、骨粗しょう症や関節炎の予防を目的とした医療用・栄養補助食品の需要も高まっています。
さらに、「スポーツ・フィットネス人口の拡大」も市場成長を後押ししています。筋肉回復や関節ケアを目的とするプロテインサプリメントにコラーゲンが配合されるケースが増加しており、特に北米や欧州ではアスリート向け製品の需要が拡大中です。これに加え、「再生医療やバイオマテリアル分野での応用」も進展しており、コラーゲンを利用した創傷治癒材、組織再生スキャフォールド、ドラッグデリバリー製剤などが注目されています。
地域別市場動向：アジア太平洋の急成長
地域別に見ると、アジア太平洋地域が最も高い成長ポテンシャルを示しています。特に日本、中国、韓国は美容意識が高く、コラーゲンサプリメント市場の中心的存在です。日本では「内側からの美」を重視する文化が根強く、飲料タイプのコラーゲン製品が成熟市場を形成しています。中国では健康食品産業の成長とともに、動物由来コラーゲンだけでなく、魚由来や植物由来のコラーゲンペプチドの開発が進んでいます。
一方、北米市場では「クリーンラベル製品」や「動物福祉」を意識したサステナブル原料の採用が広がっています。米国では牛や豚由来から魚由来への転換が進み、ハラール・コーシャ認証を持つ製品が拡大しています。欧州でも健康食品の規制緩和とともに、食品グレードコラーゲンの利用が増加し、製薬・化粧品とのクロスオーバー市場が形成されています。
この市場の成長を支える背景には、健康志向の高まりや高齢化社会の進展、美容とウェルネスに対する関心の拡大が挙げられます。特にアジア太平洋地域では、機能性食品やナチュラル成分への需要が急増しており、コラーゲン製品が日常生活に浸透しつつあります。
この戦略レポートのサンプルダウンロードをリクエストする @ -https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/collagen-market
コラーゲンの生理学的役割と科学的背景
コラーゲンは主にグリシン、プロリン、ヒドロキシプロリン、アルギニンといったアミノ酸から構成され、体内の組織に弾力性と強度を与える働きを持ちます。皮膚においては弾力やハリを維持し、骨や軟骨では強度と柔軟性を支えます。また、筋肉量の維持や関節痛の緩和、爪や髪の成長促進、さらには脳の健康維持にも寄与すると報告されています。
生化学的に見ると、コラーゲンは三重らせん構造を持ち、この独特な構造が強靭性と安定性を生み出します。加齢や紫外線、ストレスなどによってコラーゲンの合成能力が低下すると、肌のシワや関節機能の低下が進行します。このため、外部からの補給、すなわちコラーゲンサプリメントや食品を通じた摂取が重要視されています。
市場を牽引する主要ドライバー
コラーゲン市場を支える主要な成長要因として、まず「美容とアンチエイジングへの需要拡大」が挙げられます。特に女性を中心に、美肌・美髪・美爪への関心が世界的に高まっており、コラーゲン配合の美容ドリンクや化粧品の販売が急増しています。また、「健康寿命の延伸」に向けた取り組みが世界各国で進んでおり、骨粗しょう症や関節炎の予防を目的とした医療用・栄養補助食品の需要も高まっています。
さらに、「スポーツ・フィットネス人口の拡大」も市場成長を後押ししています。筋肉回復や関節ケアを目的とするプロテインサプリメントにコラーゲンが配合されるケースが増加しており、特に北米や欧州ではアスリート向け製品の需要が拡大中です。これに加え、「再生医療やバイオマテリアル分野での応用」も進展しており、コラーゲンを利用した創傷治癒材、組織再生スキャフォールド、ドラッグデリバリー製剤などが注目されています。
地域別市場動向：アジア太平洋の急成長
地域別に見ると、アジア太平洋地域が最も高い成長ポテンシャルを示しています。特に日本、中国、韓国は美容意識が高く、コラーゲンサプリメント市場の中心的存在です。日本では「内側からの美」を重視する文化が根強く、飲料タイプのコラーゲン製品が成熟市場を形成しています。中国では健康食品産業の成長とともに、動物由来コラーゲンだけでなく、魚由来や植物由来のコラーゲンペプチドの開発が進んでいます。
一方、北米市場では「クリーンラベル製品」や「動物福祉」を意識したサステナブル原料の採用が広がっています。米国では牛や豚由来から魚由来への転換が進み、ハラール・コーシャ認証を持つ製品が拡大しています。欧州でも健康食品の規制緩和とともに、食品グレードコラーゲンの利用が増加し、製薬・化粧品とのクロスオーバー市場が形成されています。