10/20（月）名古屋市緑区内に3店舗目となる『家族葬のファミーユ鳴海池上台ホール』がオープン～大切な方との最後の時間をゆっくり過ごせる開放的な空間～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：中道 康彰）グループの中核事業会社である株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎 仁美）は、2025年10月20日（月）に「家族葬のファミーユ 鳴海池上台ホール（所在地：愛知県名古屋市緑区）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331442&id=bodyimage1】
（ホール外観イメージ）閑静な街並みになじむ上質感のあるデザイン
このたび、名古屋市緑区で3店舗目となる新ホール「家族葬のファミーユ 鳴海池上台ホール」がオープンします。
鳴海町は、江戸時代には東海道の宿場「鳴海宿」が開かれ、現在も所々に史跡が残りながらも、緑豊かな公園も点在する住環境の良い街です。
新ホールはゆるやかな丘陵地帯に開発された住宅街の中の生活道路に立地し、新たな利便性を提供します。
ホール外観は、グレーやブラウン系を取り入れ、上質な邸宅の印象を与えるデザインです。
ホール内は、ロビー、式場、会食スペースの共有空間を一体型とし、会葬者人数に柔軟に対応できるユーティリティ性の高い設計です。ご家族の過ごす空間も導師控室と並列に配置し、合計17畳以上を確保しました。
家族葬のファミーユホールは「1日1組」で利用できる家族葬ホールです。大切な方との最後の時間をゆっくりとお過ごしいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331442&id=bodyimage2】
（地図）名古屋市緑区内のファミーユホールは累計3店舗の展開
■「家族葬のファミーユ 鳴海池上台ホール」概要
所在地：愛知県名古屋市緑区池上台3丁目1
建物構造：木造
敷地面積：735.68平米
建築面積：205.78平米
駐車場：12台
施設内容：式場24席、会食室20席、遺族控室2室、導師控室、安置室
アクセス：＜電車＞ 名古屋市営地下鉄桜通線「鳴子北駅」から車で約4分
＜バス＞ 市バス「池上」停留所から徒歩約4分
＜ 車 ＞ 名古屋第二環状自動車道「鳴海IC」から車で約8分
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/aichi/nagoyashi/post-1705.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331442&id=bodyimage3】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 中道 康彰
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場：9628）のグループ会社です
