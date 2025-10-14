国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT（エヌアイシーティー））は、ブランド広告『日本のICT共創拠点』を作成し、2025年10月14日（火）に公開しました。

NICTはわが国唯一のICT（情報通信技術）を専門とする公的研究機関で、次世代通信・サイバーセキュリティ・量子情報技術・AIなど、21世紀の社会基盤を形成する重要な技術の研究開発を行っています。

2023年、NICTはその原点と存在意義を示すために「知の限界を超え 未来の社会基盤を創る NICT」というブランドステートメントを作成しましたが、この度、これを元にしてブランド広告『日本のICT共創拠点』を制作しました。

このブランド広告は、将来NICTの仲間やパートナーになってくれる“若者”に、NICTを認知してもらうことを狙いとしており、YouTube、TVer、ABEMA等で配信する予定です。

公式キャラクターの“N”が活躍し、ナレ―ションは2022年からのお世話になっている上白石萌音さんです。是非、ご覧ください。

上白石萌音さん





1998年鹿児島県生まれ、2011年デビュー。

主な出演作品は、映画『舞妓はレディ』（2014）／『君の名は。』（2016）／『羊と鋼の森』（2018）／『夜明けのすべて』（2024）／『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』(2024）／『35年目のラブレター』（2025）、テレビドラマ『オー！マイ・ボス！恋は別冊で』（2021）／連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』（2021～22）／『法廷のドラゴン』（2025）／『ちはやふるーめぐり』（2025）など。

舞台『千と千尋の神隠し』（2022～）では主役の千尋を日本公演だけでなく海外公演でも成功させた。

オリジナルアルバム「kibi」のリリースや、恒例となった『yattokosa』Tourを行うなど歌手としても活動し、メジャーデビュー10周年を迎える。

公式キャラクター “N”





公式キャラクター“N”は、NICTの技術が組み込まれた“203X年に開発・販売される多機能パーソナルAI”という設定です。

PRムービー『Nのいる未来 A.D.203X』（2022）、『NICTステーション第1弾』（2023）、『NICTステーション第2弾』（2024）でも活躍し、上白石萌音さんが声を務めました。