【21LIVE】池袋駅に14名のライバーが登場！10月13日（月）から1週間限定でポスター掲出
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、10月13日（月）より池袋駅に21LIVE広告ポスターを掲出いたします。
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼池袋駅に21LIVEポスターが登場！／
個性豊かな14名のライバーたちがエンタメの街を彩る！
10月13日（月）から10月19日（日）までの1週間、東京・池袋駅構内にて21LIVEの広告ポスターが掲出されます。
今回のポスターには、8月に開催された『駅広告に載ろう！～池袋駅編～』で輝いた14名のライバーが登場。
「たくやん」さんをはじめ、カラフルでエネルギッシュなビジュアルが、池袋の街にぴったりの華やかさを添えます。
ショッピングやエンタメの中心地として、国内外から多くの人が行き交う池袋駅。
通勤・通学の途中やお出かけの際には、ぜひ21LIVEライバーたちのポスターを探してみてください！
＼掲載ライバー／
たくやん、ひげます、さやぴ、エヌキング、ちぃそる、姫咲美沙、あんぴぃ、きなこ、miyuちゃむ、コースケ。、KANKUN、ひ～ねぇ、なろnAce、波海苔ジョニー
（※HNの記号、絵文字は省略しています）
ポスターに掲載しているライバーの配信は、21LIVEのアプリ・サイトでご覧いただけます。
雑談・カラオケ・家飲みなど、さまざまな配信で気軽にリスナーとの交流を楽しめる配信が盛りだくさん！
気になるライバーを見つけたら、ぜひ21LIVEへアクセスしてみてくださいね！
━━━━━＼ 掲出期間 ／━━━━━
10月13日（月）～10月19日（日）
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【サービス概要】
サービス名称 ： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
