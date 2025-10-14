再生医療とバイオプロセス技術の進歩により、幹細胞製造市場は2033年までに650億米ドルを超えると予測
世界の幹細胞製造市場は変革の軌道に乗っており、その市場規模は2024年の242億6,000万米ドルから2033年には654億9,000万米ドルに急増すると予測されています。2025年から2033年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は11.96%で拡大する見込みです。この急激な成長は、再生医療、細胞療法、組織工学、創薬における幹細胞の応用拡大、そして先進的な製造プラットフォームと品質管理システムへの投資増加によって支えられています。
細胞療法の需要増加
糖尿病、心血管疾患、神経変性疾患などの慢性疾患の急増は、従来の薬物療法から、幹細胞が重要な役割を果たす細胞療法へのパラダイムシフトを促しています。個別化医療の重要性が高まるにつれ、自家および他家幹細胞製造の需要は増加し続けています。こうした変化を受け、バイオテクノロジー企業や研究機関は、生産能力の拡大、クリーンルームインフラへの投資、そして一貫性、拡張性、そして規制遵守を確保するための自動化バイオリアクターシステムの導入を進めています。
バイオプロセシングと自動化の進歩
バイオプロセシング、凍結保存、幹細胞培養における新技術は、幹細胞製造のあり方に革命をもたらしています。自動化、人工知能（AI）、そしてロボット工学は、適正製造基準（GMP）に準拠した施設に統合され、プロセスの合理化、汚染リスクの低減、そして収量の最適化を実現しています。特に、閉鎖系バイオリアクターと無血清培地の使用は、大規模幹細胞生産の再現性と効率性を大幅に向上させ、幅広い臨床応用への道を開いています。
政府による支援と規制への取り組みの拡大
北米、欧州、アジア太平洋地域の政府は、再生医療の研究とインフラ開発への資金提供を増額しています。有利な規制枠組み、細胞治療製品の迅速な承認、そして国際的なGMP基準の調和に向けた取り組みは、既存企業と新興バイオテクノロジー企業の双方にとって好ましい環境を生み出しています。例えば、米国FDA、EMA、日本のPMDAといった機関は、先進的な幹細胞製品の臨床応用を促進するために、業界と積極的に連携しています。
北米がリードするも、アジア太平洋地域が高成長地域として台頭
北米は現在、強力な研究エコシステム、広範な臨床試験、そして大手製薬企業の存在により、幹細胞製造市場を支配しています。しかし、日本、韓国、中国、インドなどの国々における研究開発活動の活発化、官民連携の強化、そして再生医療開発を支援する政府の好ましい政策によって、アジア太平洋地域は急速な成長が見込まれています。
日本の再生医療等安全性確保法や中国のバイオ製造拠点への投資は、規制の機敏性と資金提供がイノベーションを加速させている顕著な例です。さらに、アジア太平洋地域における費用対効果の高い製造能力は、幹細胞生産におけるグローバル企業のアウトソーシングや協業を促しています。
幹細胞製造市場における主要企業
サーモフィッシャーサイエンティフィック
ロンザ
ナカライ
バイオラッド
メルク
富士フイルム
セルジェニックス
テクノバ
ザルトリウス
ステムセルテクノロジーズ
ミルテニーバイオテック
エッペンドルフ
ベックマン・コールター
タカラバイオ
バイオテクネ
プロモセル
ウェルスキー
BD
コーニングライフサイエンス
